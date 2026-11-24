A svájciak ismét az aranyra teszik a tétet: bemondták az 5000 dolláros árat – ennek a kulcsfontosságú piaci feltételnek kell teljesülnie
Továbbra is derűlátó az arany hosszú távú kilátásaival kapcsolatban a svájci UBS Bank. A pénzintézet 2027 decemberére unciánként 5000 dolláros árfolyamot vár, ám a csúcs elérését egy kulcsfontosságú piaci feltétel teljesüléséhez köti.
Kitolódott az időhorizont
A UBS a minap közzétett, Year Ahead 2027 című éves kitekintőjében 2027 végére tette az 5000 dolláros célárat. Ez némi halasztást jelent a korábbi várakozásokhoz képest, hiszen augusztusban a bank még 2027 első felére jósolta ennek a szintnek az elérését. Az időzítés módosítását az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szigorúbb monetáris politikai irányvonala indokolja.
Érdemes megjegyezni azonban, hogy még az új célár is elmaradna az arany 2026 januárjában elért, közel 5600 dolláros történelmi rekordjától.
A bank elemzői négy különböző szcenáriót vázoltak fel 2027 decemberére, amelyek jól mutatják, hogy az arany elsősorban piaci stresszhelyzetekben teljesít kiemelkedően. A négyből három esetben 4000 dollár feletti árfolyammal számol a nagybank, a legmagasabb értéket, azaz az 5500 dollárt pedig akkor érné el a nemesfém, ha az AI-részvények komoly nyomás alá kerülnének.
Ha ez nem is jön be, akkor sincs nagy baj, hiszen a svájci nagybank alapforgatókönyve is 5000 dolláros unciánkénti árral, azaz csaknem 38 százalékos ralival kecsegtet.
Mi támasztja alá az arany drágulását?
A UBS négy fő pillérre alapozza optimista várakozását:
- a jegybankok folyamatos aranyvásárlásaira,
- az erős kínai keresletre,
- a stabil tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe) áramló tőkére,
- valamint az elszálló államadósságok miatti aggodalmakra.
A befektetők a magas adósságszintek láttán egyre inkább védelmet keresnek a papírpénzek elértéktelenedése ellen.
Ezeket a számokat részben a World Gold Council, azaz az Arany Világtanács adatai is alátámasztják:
idén a harmadik negyedévben a jegybankok 321 tonna aranyat vásároltak, ami 42 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és jóval az ötéves negyedéves átlag (227 tonna) felett van.
Ugyanebben az időszakban az aranyalapú ETF-ekbe is 211 tonnányi tőke áramlott.
A kamatok és a dollár fékezhetik a ralit
Rövid távon a magas amerikai reálhozamok és az erős dollár egy darabig akár 4000 dollár alatt is tarthatják az árfolyamot, mivel a magas kamatot fizető eszközök vonzóbbak a hozamot nem fizető aranynál.
A UBS szerint azonban amint a piacok árazni kezdik a Fed szigorítási ciklusának végét, a reálhozamok csökkenésnek indulnak, ami 2027-ben új lendületet adhat a nemesfémnek.
Amíg ez a fordulat nem következik be, a strukturális vásárlások inkább csak védőhálót jelentenek a nagyobb esések ellen.
A UBS a rövid távú spekuláció helyett mindezért hosszú távú portfólióelemként tekint az aranyra, és az unciánként 4000 dollár alatti jegyzést minden esetben vételi lehetőségként értékeli.
A bank elemzése a piacon az optimistábbak közé tartozik: a Standard Chartered például novemberben 4700-ról 4500 dollárra csökkentette 12 hónapos célárát, míg a Reuters októberi, 30 elemzőt megkérdező felmérése 4650 dolláros átlagos árfolyamot vetített előre 2027-re.