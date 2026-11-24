Továbbra is derűlátó az arany hosszú távú kilátásaival kapcsolatban a svájci UBS Bank. A pénzintézet 2027 decemberére unciánként 5000 dolláros árfolyamot vár, ám a csúcs elérését egy kulcsfontosságú piaci feltétel teljesüléséhez köti.

A svájciak ismét az aranyra teszik a tétet, ha bejön sűrűn jár majd a kasza / Fotó: Imaginechina via AFP

Kitolódott az időhorizont

A UBS a minap közzétett, Year Ahead 2027 című éves kitekintőjében 2027 végére tette az 5000 dolláros célárat. Ez némi halasztást jelent a korábbi várakozásokhoz képest, hiszen augusztusban a bank még 2027 első felére jósolta ennek a szintnek az elérését. Az időzítés módosítását az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szigorúbb monetáris politikai irányvonala indokolja.

Érdemes megjegyezni azonban, hogy még az új célár is elmaradna az arany 2026 januárjában elért, közel 5600 dolláros történelmi rekordjától.

A bank elemzői négy különböző szcenáriót vázoltak fel 2027 decemberére, amelyek jól mutatják, hogy az arany elsősorban piaci stresszhelyzetekben teljesít kiemelkedően. A négyből három esetben 4000 dollár feletti árfolyammal számol a nagybank, a legmagasabb értéket, azaz az 5500 dollárt pedig akkor érné el a nemesfém, ha az AI-részvények komoly nyomás alá kerülnének.

Ha ez nem is jön be, akkor sincs nagy baj, hiszen a svájci nagybank alapforgatókönyve is 5000 dolláros unciánkénti árral, azaz csaknem 38 százalékos ralival kecsegtet.

Mi támasztja alá az arany drágulását?

A UBS négy fő pillérre alapozza optimista várakozását:

a jegybankok folyamatos aranyvásárlásaira,

az erős kínai keresletre,

a stabil tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe) áramló tőkére,

valamint az elszálló államadósságok miatti aggodalmakra.

A befektetők a magas adósságszintek láttán egyre inkább védelmet keresnek a papírpénzek elértéktelenedése ellen.

Ezeket a számokat részben a World Gold Council, azaz az Arany Világtanács adatai is alátámasztják:

idén a harmadik negyedévben a jegybankok 321 tonna aranyat vásároltak, ami 42 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és jóval az ötéves negyedéves átlag (227 tonna) felett van.

Ugyanebben az időszakban az aranyalapú ETF-ekbe is 211 tonnányi tőke áramlott.