Több nehéz év után egyre több jel utal arra, hogy javulhat az európai autógyártók befektetői megítélése. Az ágazatot egyszerre sújtotta a gyenge kereslet, a kínai versenytársak térnyerése és az elektromos átállás jelentős beruházási igénye. Mindez jelentősen rontotta a jövedelmezőséget: a korábbi évekhez hasonlóan 2026-ban is több meghatározó szereplő kényszerült éves előrejelzésének csökkentésére. A tartós nyomás az üzleti modellek újragondolását is kikényszerítette.

Fordulat előtt az európai autógyártók – a képen új SUV-ok Olaszországban /Fotó: columbo.photog

Az európai autógyártók kilábalási esélyei

Az európai gyártók az értékesítési volumen és a piaci részesedés növelése helyett egyre inkább a jövedelmezőség helyreállítására összpontosítanak. Több vállalat gyárbezárásokat, létszámleépítéseket, valamint márka- és modellkínálatának szűkítését jelentette be. A cél a költségek csökkentése, a kapacitások jobb kihasználása és a nyereségesebb modellek előtérbe helyezése. A korábbi terjeszkedési stratégiát így egy kisebb, de hatékonyabban működő, magasabb haszonkulcsot elérő vállalati működés válthatja fel.

A vállalati alkalmazkodás mellett az Európai Unió kereskedelempolitikai lépései is javíthatják az európai gyártók versenyhelyzetét. Brüsszel november 24-én jelentette be, hogy december 1-jétől ideiglenes importkvótákat vezet be bizonyos hibrid személyautókra.

Ennek fontos előzménye, hogy a kínai elektromos autókra 2024-ben kivetett kiegyenlítő vámok után a kínai gyártók egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a hibridek európai értékesítésére. Ezek a modellek az uniós újautó-piac közel a felét adják (a teljesen elektromos járműveket ide nem sorolva) és eddig nem vonatkoztak rájuk hasonló korlátozások. Az új szabályozás a hagyományos, a plug-in és a mild hibridekre egyaránt kiterjed, és nemcsak Kínát, hanem valamennyi érintett, unión kívüli beszállító országot érinti.

Az Európai Bizottság által meghatározott rendszer legfeljebb 200 napig marad érvényben, és országonként külön behozatali kereteket állapít meg. A kvótákat a 2025-ös importhoz igazították, valamivel több mint 15 százalékos növekedést engedélyezve.

Kína a teljes ideiglenes időszakban 191 780 autót szállíthat az unióba, ami évesítve hozzávetőleg 350 ezer járműnek felel meg. A keret kimerülése után további érintett járművek behozatala nem engedélyezett. A Bizottság a hibridimport jelentős növekedésével és az európai gyártók piaci részesedésének ezzel párhuzamos csökkenésével indokolja az intézkedést.