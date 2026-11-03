Mélyül az autóipari válság: drasztikus leépítést és öt gyárbezárást jelentett be a Magyarországon is termelő Schaeffler csoport

Radikális megszorító csomagot jelentett az európai autóipari válságra hivatkozva kedden reggel a német Schaeffler AG, amelynek keretében 3460 munkahelyet szüntet meg és öt gyárat zár be Európában.

Mélyül az autóipari válság: drasztikus leépítés és öt gyárbezárás a Schaeffler csoportnál / Fotó: AFP

A Schaefflert is elérte az autóipari válság

Az autóipari és ipari beszállító közleménye szerint a drasztikus lépéseket a gépjárműalkatrészek iránti tartós keresletcsökkenés, a magas németországi működési költségek, valamint az elektromos járművekre való átállás vártnál lassabb üteme, illetve a kínai e-autó márkák előretörése tette elkerülhetetlenné.

A gördülőcsapágyairól és hibrid-elektromos hajtásláncairól ismert vállalatcsoport központjában, Herzogenaurachban hozott döntés elsősorban a német munkaerőpiacot érinti különösen súlyosan. A tervezett elbocsátások háromnegyede, pontosan 2660 munkahely ugyanis Németországban szűnik meg.

A leépítések egyébként strukturálisan oszlanak meg a cégcsoportban, a megszüntetni kívánt pozíciók nagyjából 50 százaléka a termelést, 30 százaléka a kutatás-fejlesztést, míg a fennmaradó 20 százalék az adminisztratív és egyéb funkcionális területeket érinti. Európa-szerte összesen 16 telephelyen hajtanak végre szerkezeti igazításokat.

Gyárbezárások Németországban és Belgiumban

A strukturális átalakítás azonban nem áll meg a német határoknál. Bár négy üzemet Németországban zárnak be, az ötödik érintett gyárat Belgiumban számolják fel.

A vállalat Németországban

megszünteti a dortmundi üzemét, ahol jelenleg 430-an dolgoznak,

valamint a 160 főt foglalkoztató morbachi egységét.

Ezen felül leállítják a tevékenységet a 270 alkalmazottat számláló Berlinben,

és feladják a schwalbachi bázist is.

Ez utóbbi helyszínről a mintegy 385 dolgozó többségét a frankfurti központba irányítják át, de a folyamat így is nagyjából 190 munkahely felszámolásával jár.

A szerkezetátalakítás a gyártási profilokat is átrajzolja: a Höchstadtban működő szerszámkészítési tevékenységet teljesen felszámolják, míg az erlangeni és schweinfurti speciális gépgyártó részlegeknél komoly kapacitás-kiigazításokat hajtanak végre. További strukturális módosítások várhatók a cégcsoport olyan kulcsfontosságú németországi bázisain is, mint Bühl, Nürnberg, Regensburg, valamint maga a herzigenaurachi központ.