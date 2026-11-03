Mélyül az autóipari válság: drasztikus leépítést és öt gyárbezárást jelentett be a Magyarországon is termelő Schaeffler csoport
Radikális megszorító csomagot jelentett az európai autóipari válságra hivatkozva kedden reggel a német Schaeffler AG, amelynek keretében 3460 munkahelyet szüntet meg és öt gyárat zár be Európában.
A Schaefflert is elérte az autóipari válság
Az autóipari és ipari beszállító közleménye szerint a drasztikus lépéseket a gépjárműalkatrészek iránti tartós keresletcsökkenés, a magas németországi működési költségek, valamint az elektromos járművekre való átállás vártnál lassabb üteme, illetve a kínai e-autó márkák előretörése tette elkerülhetetlenné.
A gördülőcsapágyairól és hibrid-elektromos hajtásláncairól ismert vállalatcsoport központjában, Herzogenaurachban hozott döntés elsősorban a német munkaerőpiacot érinti különösen súlyosan. A tervezett elbocsátások háromnegyede, pontosan 2660 munkahely ugyanis Németországban szűnik meg.
A leépítések egyébként strukturálisan oszlanak meg a cégcsoportban, a megszüntetni kívánt pozíciók nagyjából 50 százaléka a termelést, 30 százaléka a kutatás-fejlesztést, míg a fennmaradó 20 százalék az adminisztratív és egyéb funkcionális területeket érinti. Európa-szerte összesen 16 telephelyen hajtanak végre szerkezeti igazításokat.
Gyárbezárások Németországban és Belgiumban
A strukturális átalakítás azonban nem áll meg a német határoknál. Bár négy üzemet Németországban zárnak be, az ötödik érintett gyárat Belgiumban számolják fel.
A vállalat Németországban
- megszünteti a dortmundi üzemét, ahol jelenleg 430-an dolgoznak,
- valamint a 160 főt foglalkoztató morbachi egységét.
- Ezen felül leállítják a tevékenységet a 270 alkalmazottat számláló Berlinben,
- és feladják a schwalbachi bázist is.
Ez utóbbi helyszínről a mintegy 385 dolgozó többségét a frankfurti központba irányítják át, de a folyamat így is nagyjából 190 munkahely felszámolásával jár.
A szerkezetátalakítás a gyártási profilokat is átrajzolja: a Höchstadtban működő szerszámkészítési tevékenységet teljesen felszámolják, míg az erlangeni és schweinfurti speciális gépgyártó részlegeknél komoly kapacitás-kiigazításokat hajtanak végre. További strukturális módosítások várhatók a cégcsoport olyan kulcsfontosságú németországi bázisain is, mint Bühl, Nürnberg, Regensburg, valamint maga a herzigenaurachi központ.
Belgiumban Herstal esik áldozatul a költségcsökkentésnek, bár ez nem túl nagy érvágás, hiszen mindössze 15-19 főt foglalkoztatott az itt elhelyezett, 3D-s nyomtatással foglalkozó egység.
Ezek után viszont felvetődik a kérdés, hogy ha 3460 állás szűnik meg összesen, s ebből 2660 esik Németországra, Belgiumra pedig kevesebb mint 20, a többi munkavállalót hol építik le. Nos, megnyugodhatunk, Magyarországot - Debrecent és Szombathelyet is - elkerüli a fűnyíró.
Nem ilyen szerencsések ugyanakkor a Franciaországban található haguenau-i és a toulouse-i telephelyek, valamint a szlovákiai szakolcai (Skalica) és a kiszucaújhelyi (Kysuce) gyárak, melyeket ugyan nem zárnak be, de a munkavállalóikat megtizedelik.
A szakszervezetek szerint nincs jövőkép
A bejelentés azonnali és heves ellenállást váltott ki a munkavállalói képviseletek részéről. Az IG Metall szakszervezet és a központi üzemi tanács élesen bírálta a menedzsment stratégiáját.
Thomas Höhn, az IG Metall Schaefflerért felelős vállalati megbízottja szerint tarthatatlan, hogy a cégnél egymást érik a megszorítások.
A Schaefflernél az egyik leépítési program követi a másikat, még mielőtt az előző következményeit egyáltalán feldolgozták volna. Ez nem jelent jövőképet a német ipar számára
– fogalmazott Höhn, egyúttal arra is emlékeztetve, hogy a vállalat már 2024-ben és 2025-ben is több ezer munkahely megszüntetéséről döntött.
A mostani szigorítás alig néhány héttel azután érkezik, hogy a cég idő előtt lezárta a 2024 novemberében indított korábbi programját, amelyben 4700 európai álláshely számoltak fel.
Milliós költségek és új növekedési irányok
A Klaus Rosenfeld vezette igazgatóság szerint a lépések célja a szervezeti komplexitás és a felesleges termelési, illetve fejlesztési kapacitások leépítése.
Az európai autóipari beszállítókra hatalmas nyomás nehezedik: a gyenge belső piaci kereslet mellett a növekvő kínai verseny és az EV-piac stagnálása globális túlkapacitást eredményezett a hagyományos belső égésű motorok alkatrészeinél.
A Schaeffler várakozásai szerint a most elindított hatékonyságjavító program 2030-tól kezdődően évente mintegy 300 millió euró megtakarítást eredményez majd. A terv végrehajtása ugyanakkor nem olcsó: a vállalat mintegy 480 millió eurós egyszeri szerkezetátalakítási költséggel számol a következő időszakban.
A krízisre reagálva a Schaeffler igyekszik diverzifikálni portfólióját, és a hagyományos autóiparon túlmutató, új növekedési területek felé nyitni.
A vállalat jelentősen növeli jelenlétét és fejlesztéseit a védelmi szektorban, valamint a humanoid robotokhoz szükséges precíziós alkatrészek piacán.
Kedden délelőtt a tőkepiacok negatívan reagáltak a hírekre. A Schaeffler részvényei Franfurtban 2,2 százalékkal, 5,89 euróra estek. Év eleje óta pedig már 30,5 százalékot veszítettek értékükből.