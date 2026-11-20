Újabb lendületet adott az AutoWallis részvények esésének a társaság harmadik negyedéves jelentése, melyben veszteséges működésről számolt be a régiós autópiacon is meghatározó mobilitási szolgáltató. A befektetők mellett az elemzők sem bizakodóak, utóbbit a Concorde friss célárcsökkentése is tükrözi.

Gyenge számokat közölt az AutoWallis, azonnal lépett a Concorde / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A hazai befektetési szolgáltató a friss eredményszámok ismeretében 34 forinttal vágta vissza árfolyamvárakozását, így mát csak 120 forintra taksálja a részvényt 12 havi távlaton.

Ez már csak kilenc százalékos hozamlehetőséget kínál a csütörtöki záróárhoz képest. A Concorde a mérsékelt kilátások miatt továbbra is tartást javasol.

A befektetési szolgáltató friss elemzése már tükrözi a meglehetősen gyengén alakuló harmadik negyedéves teljesítményt:

a cégcsoport árbevétele 15 százalékkal apadt,

EBITDA-ja 29 százalékkal esett vissza éves alapon,

a nettó eredmény pedig 1,1 milliárd forint nyereségből 2,6 milliárdos veszteségbe fordult át.

A vezetőség emellett elismerte, hogy az első kilenc hónap eredménye elmaradt a saját várakozásaitól, ugyanakkor változatlanul hagyta a 2028-as célkitűzéseket, és megerősítette, hogy azok eléréséhez felvásárlásokra van szükség.

A disztribúció továbbra is a bevételek legfőbb visszahúzó tényezője volt, a legfontosabb változást azonban a kiskereskedelmi üzletág EBITDA-jának jelentős romlása jelentette az első félévhez képest

– emelte ki Karikás Krisztián részvényelemző.

A gyenge eredmények ismeretében a brókerház tovább csökkentette előrejelzését, és változatlanul semleges ajánlást tart érvényben mindaddig, amíg nem látható nagyobb bizonyosság a jövedelmezőség javulásával és a kilátásokkal kapcsolatban.

A Concorde azzal számol, hogy az egy részvényre jutó nyereség 2028 végére tér csak vissza a 2025-ben látott szintre, majd ezt követően tovább javul.

Az új márkák bevezetéséhez kapcsolódó folyamatos beruházások idén rontották a jövedelmezőséget, ugyanakkor arra számítanak, hogy az újonnan piacra vitt márkák értékesítésének felfutásával a nyereségesség jövőre érdemben javulhat majd.