Az AutoWallis az év első kilenc hónapjában 320 milliárd forintos árbevételt és közel 9 milliárd forintos EBITDA-t ért el, miközben nettó eredménye 2,4 milliárd forintos veszteségbe fordult. A működést a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye, a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, az erősödő forint, valamint a hatékonyságnövelő intézkedések határozták meg. A társaság várakozásai szerint a visszaesés átmeneti, így az AutoWallis fenntartja stratégiai irányát.

Viszik a kínai autómárkákat, de az árverseny és a kezdeti költségek hatása is érződik az AutoWallis-nál / Fotó: AutoWallis

A mobilitási szolgáltatások üzletág 25 százalékos növekedése, a kiskereskedelmi szegmens egyensúlyi helyzete, valamint a nagykereskedelmi üzletág 20 százalékos elmaradása jellemezte az AutoWallis csoport első kilenc hónapját, melynek következtében árbevétele kilenc százalékkal 320,3 milliárd forintra csökkent.

A közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának első kilenc havi eredményét több tényező befolyásolta kedvezőtlenül: a hagyományos, inkumbens márkák elmaradó értékesítése, az újonnan indított, kínai márkák felfuttatásának kezdeti költségei és az előretörésükkel járó árverseny, valamint az év során erősödő forint.

Erőteljesen formálják az európai autópiacot a kínai márkák

A kínai márkák hatása kettős:

egyrészt a gyors és nagyszámú belépésük az európai, így az AutoWallis szempontjából meghatározó közép-kelet-európai régió piacaira jelentős árversenyt okoz, visszaszorítva a hagyományos márkákat.

Másrészt az érintett gépjárműveket forgalmazó vállalatok, így az AutoWallis számára is jelentős induló költségeket jelent rövid távon a piaci bevezetésük, amelyet rövid távon nem tudnak ellensúlyozni a vállalatnál már bevezetett hatékonyságnövelő intézkedések.

Mindezek következtében az év első kilenc hónapját a csoport összességében veszteséggel zárta, de mind működési, mind EBITDA szinten megőrizte nyereségességét.

A mobilitási szolgáltatások pörögnek, a kiskereskedelem fékezett, a nagykereskedelem rükvercbe kapcsolt

A csoport három üzletága közül az év első kilenc hónapjában a mobilitási szolgáltatások mutatta a legjobb teljesítményt, miután árbevétele 25 százalékkal 9,5 milliárd forintra emelkedett. Az erős teljesítmény mögött elsősorban a rövid távú autókölcsönzési szolgáltatás (rent-a-car) és a flottaszegmens bővülése állt. Az árbevétel bővülésénél nagyobb mértékben, 28 százalékkal növekedett az üzletág EBITDA-ja, amit nagyrészt a hatékonyságnövelési és költségoptimalizációs lépések okoztak.