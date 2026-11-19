Kétélű fegyver a kínai autó: itthon is hasít az Xpeng és a Geely, tolják kifelé a hagyományos márkákat – mégis veszteséges lett az AutoWallis
Az AutoWallis az év első kilenc hónapjában 320 milliárd forintos árbevételt és közel 9 milliárd forintos EBITDA-t ért el, miközben nettó eredménye 2,4 milliárd forintos veszteségbe fordult. A működést a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye, a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, az erősödő forint, valamint a hatékonyságnövelő intézkedések határozták meg. A társaság várakozásai szerint a visszaesés átmeneti, így az AutoWallis fenntartja stratégiai irányát.
A mobilitási szolgáltatások üzletág 25 százalékos növekedése, a kiskereskedelmi szegmens egyensúlyi helyzete, valamint a nagykereskedelmi üzletág 20 százalékos elmaradása jellemezte az AutoWallis csoport első kilenc hónapját, melynek következtében árbevétele kilenc százalékkal 320,3 milliárd forintra csökkent.
A közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának első kilenc havi eredményét több tényező befolyásolta kedvezőtlenül: a hagyományos, inkumbens márkák elmaradó értékesítése, az újonnan indított, kínai márkák felfuttatásának kezdeti költségei és az előretörésükkel járó árverseny, valamint az év során erősödő forint.
Erőteljesen formálják az európai autópiacot a kínai márkák
A kínai márkák hatása kettős:
- egyrészt a gyors és nagyszámú belépésük az európai, így az AutoWallis szempontjából meghatározó közép-kelet-európai régió piacaira jelentős árversenyt okoz, visszaszorítva a hagyományos márkákat.
- Másrészt az érintett gépjárműveket forgalmazó vállalatok, így az AutoWallis számára is jelentős induló költségeket jelent rövid távon a piaci bevezetésük, amelyet rövid távon nem tudnak ellensúlyozni a vállalatnál már bevezetett hatékonyságnövelő intézkedések.
Mindezek következtében az év első kilenc hónapját a csoport összességében veszteséggel zárta, de mind működési, mind EBITDA szinten megőrizte nyereségességét.
A mobilitási szolgáltatások pörögnek, a kiskereskedelem fékezett, a nagykereskedelem rükvercbe kapcsolt
A csoport három üzletága közül az év első kilenc hónapjában a mobilitási szolgáltatások mutatta a legjobb teljesítményt, miután árbevétele 25 százalékkal 9,5 milliárd forintra emelkedett. Az erős teljesítmény mögött elsősorban a rövid távú autókölcsönzési szolgáltatás (rent-a-car) és a flottaszegmens bővülése állt. Az árbevétel bővülésénél nagyobb mértékben, 28 százalékkal növekedett az üzletág EBITDA-ja, amit nagyrészt a hatékonyságnövelési és költségoptimalizációs lépések okoztak.
A kiskereskedelmi üzletág árbevétele kismértékben, egy százalékkal 175,8 milliárd forintra csökkent, miközben az értékesített új gépjárművek száma 7,1 százalékkal bővült a használtautó-értékesítés 6,2 százalékos csökkenése mellett. A kiskereskedelmi piacok közül kiemelkedett a szlovén, ahol 22 százalékos növekedést ért el a csoport, emellett a bevételekre pozitív hatással volt a tavaly év végén megnyitott debreceni kereskedés. Az árbevétel visszaesését elsősorban a forint erősödése és a márkaösszetétel-hatás, valamint az előző évhez képest alacsonyabb marginok okozták. Az üzletág eredményességét a működési költségek kismértékű növekedése és az induló kiskereskedelmi egységek kezdeti költségei egyaránt negatívan befolyásolták. Különösen kedvezőtlen hatással volt a harmadik negyedévben az elérhető árrések és (a gyári, illetve importőri) ösztönzők csökkenése, valamint az utóbbiakra korábban képzett elhatárolások részleges feloldása.
A nagykereskedelmi üzletág árbevétele az év első kilenc hónapjában 20 százalékkal 134,9 milliárd forintra csökkent. Az üzletág 6,8 százalékkal csökkenő értékesítési darabszámai mögött elsősorban a KGM (2280 darabos csökkenés) és az Opel (1400-zal kevesebb eladás) teljesítménye áll. A közös vezetésű vállalkozások által képviselt márkák közül a Renault és Dacia értékesítési számai a kínai márkák által generált árverseny ellenére a tavalyi szint közelében maradtak.
A csökkenő darabszámokat csak részben tudták ellensúlyozni a felfutó újonnan értékesített márkák, mint például
- a Nissan (+362 darab),
- az Xpeng (+308 darab)
- és a Geely (+128 darab).
Az üzletág EBITDA-jára kedvezőtlenül hatott az árréstartalom csökkenése, valamint a közös vezetésű vállalkozások negatív teljesítménye (Nissan romániai operáció, Xpeng bevezetésének kezdeti költségei).
Veszteséges lett az AutoWallis
Az AutoWallis EBITDA-ja összességében 30 százalékkal 8,8 milliárd forintra, az EBITDA-margin pedig közel negyedével, 2,8 százalékra csökkent. A társaság eredményét kedvezőtlenül befolyásolta a stratégiai partnerekkel közösen irányított, 50 százalékos tulajdonú vállalatok AutoWallis-ra jutó 402 millió forintos vesztesége (szemben a tavalyi 600 millió forintot meghaladó nyereséggel).
A társaság nettó eredménye 2,4 milliárd forintos veszteségbe fordult a tavalyi 3,6 milliárd forint nyereségről, míg az egy részvényre jutó veszteség 4,58 forint volt.
Az AutoWallis bruttó árrése az előző időszakhoz képest 2,1 százalékkal 19,3 százalékra emelkedett, amit egyrészt a kedvező összetételhatás (a magasabb jövedelmezőségű mobilitási üzletág súlya növekedett), másrészt egyedi hatások okoztak. Az AutoWallis gazdálkodásában az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) az árbevételnél nagyobb mértékben, 11 százalékkal 258,5 milliárd forintra csökkent. A személyi jellegű ráfordítások 2 százalékkal 19,3 milliárd forintra emelkedtek, mely egyrészt a debreceni kereskedés 2025 negyedik negyedévi nyitásával, valamint a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő béremelésekkel magyarázható, melyet részben kompenzált a teljesítményarányos ösztönzők csökkenése. A csoport átlagos létszáma az első kilenc hónapban 1460 fő volt, ami kismértékű növekedést jelent a tavalyi 1444-hez képest. A pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege az év első háromnegyed évében -3,3 milliárd forint volt, ami a megelőző év azonos időszakához képest 54 százalékos romlásnak felel meg, amit elsősorban a forint árfolyamváltozásából adódó realizált és nem realizált árfolyamkülönbözet összehasonlító időszakhoz képest 1,3 milliárd forinttal alacsonyabb nyeresége okozott.
Az első kilenc hónap teljesítménye tükrözi az iparági konszolidáció vártnál intenzívebb ütemét, illetve ezen belül is a román gazdasági nehézségek elhúzódása okozta egyedi hatást. A működési hatékonyság növelését célzó csoportszintű intézkedések (központi funkciók erősítése, folyamatoptimalizáció, mint például az új autó és alkatrész logisztikai fejlesztések) jelentős része lezárult, és a következő negyedévekben folyamatosan fejtik ki hatásukat
– mondta el Ormosy Gábor vezérigazgatója az eredménnyel kapcsolatban.
A vezérigazgató hozzátette, hogy a hagyományos márkák visszaesését a portfólióba emelt új márkák ebben az időszakban még csak részben tudták ellensúlyozni, de ezek jelentik a hosszú távú piaci erő megújítását. Ormosy Gábor hangsúlyozta, hogy az eredmény visszaesését átmenetinek, piacépítő befektetésnek tekintik. A csoport stratégiai irányai változatlanok, így a meglévő portfólió eredménytermelő képességének és működési hatékonyságának javítására, az új márkák és piacok megtérülésének aktív menedzselésére, valamint a régiós autópiac átrendeződésében rejlő növekedési lehetőségek fegyelmezett kihasználására fókuszál.
Az AutoWallis részvényei több mint öt százalékkal stek a csütörtöki kereskedés elején, az év eleje óta pedig már több mint 27 százalékkal zsugorodott a társaság tőzsdei kapitalizációja.