Elárulta Varga Mihály legfontosabb embere: van olyan befektetés, „amivel mindenki nyer” – ide érdemes tenni a megtakarítást

A hazai tőkepiac fejlődése és a lakossági megtakarítások hatékonyabb felhasználása a magyar gazdaság növekedését és a háztartások gyarapodását egyaránt szolgálhatja – jelentette ki Banai Péter Benő a 11. BÉT50 konferencián. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerint a pénzügyi stabilitás és a gazdasági fejlődés egyik alapja a beruházás, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tőkefinanszírozás és a befektetői bizalom erősítése. Varga Mihály jobbkeze szerint van olyan befektetés, amin a lakosság és a hazai vállalatok is nyernek.

Varga Mihály (b) jegybakelnök helyettese, Banai Péter Benő (j) szerint jó befektetés a tőzsde / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) piacfejlesztési programjának keretében, a tőzsdeérett hazai kis- és közepes hazai vállalatokat bemutató BÉT50 kiadvány megjelenése alakalmából tartott konferenciát a hét elején.

Az eseményen Banai Péter Benő MNB-alelnök kiemelte, hogy a változékony világgazdasági környezet ellenére

a forint továbbra is stabil,

rekordszinten állnak a devizatartalékok,

a Budapesti Értéktőzsde pedig kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A BUX-index 2026 augusztusában átlépte a 150 ezer pontos határt, azóta pedig több alkalommal új történelmi rekordot ért el. Így a magyar tőzsde hosszabb távon is jelentős hozamlehetőséget biztosít a befektetők számára. Az alelnök rámutatott, hogy

a magyar háztartások pénzügyi vagyona 2026 második negyedévében új csúcsra, 125 ezer milliárd forint fölé emelkedett. Ennek ugyanakkor mindössze 3,42 százalékát teszik ki a tőzsdei részvények, miközben a fejlettebb piacokon ez az arány jellemzően magasabb.

A hazai háztartások mintegy 8 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben, további 18 400 milliárd forint pedig lekötés és hozam nélkül található a bankszámlákon.

A jegybanki vezető úgy látja, a lakossági megtakarítások nagyobb arányú tőkepiaci befektetése a magyar vállalatok fejlődését is elősegíthetné. Mint mondta:

ha a magyar lakossági részvényvásárlások által magyar tőke áramlik a magyar cégekbe, az egyértelműen tekinthető egyfajta hazai összefogásnak és olyan együttműködésnek, amivel mindenki nyer.

Banai Péter Benő a BÉT50 program jelentőségét méltatva kiemelte: a kezdeményezés fontos szerepet játszik a hazai vállalkozások tőzsdei felkészítésében és a befektetési lehetőségek megismertetésében. Az idén újabb 50, tőzsdei bevezetésre érett vagy ahhoz közel álló vállalat mutatkozhat be a program keretében.