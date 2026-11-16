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Elárulta Varga Mihály legfontosabb embere: van olyan befektetés, „amivel mindenki nyer” – ide érdemes tenni a megtakarítást

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A tőzsdére vitt lakossági megtakarítások a magyar vállalatok növekedésének fontos forrásai lehetnek az MNB alelnöke szerint. Banai Péter Benő úgy látja, ez olyan befektetés, amivel mindenki nyer.
VG
2026.11.16, 12:58
Frissítve: 2026.11.16, 15:31
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A hazai tőkepiac fejlődése és a lakossági megtakarítások hatékonyabb felhasználása a magyar gazdaság növekedését és a háztartások gyarapodását egyaránt szolgálhatja – jelentette ki Banai Péter Benő a 11. BÉT50 konferencián. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerint a pénzügyi stabilitás és a gazdasági fejlődés egyik alapja a beruházás, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tőkefinanszírozás és a befektetői bizalom erősítése. Varga Mihály jobbkeze szerint van olyan befektetés, amin a lakosság és a hazai vállalatok is nyernek. 

Varga Mihály, Banai Péter Benő, befektetés
Varga Mihály (b) jegybakelnök helyettese, Banai Péter Benő (j) szerint jó befektetés a tőzsde / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) piacfejlesztési programjának keretében, a tőzsdeérett hazai kis- és közepes hazai vállalatokat bemutató BÉT50 kiadvány megjelenése alakalmából tartott konferenciát a hét elején. 

Az eseményen Banai Péter Benő MNB-alelnök kiemelte, hogy a változékony világgazdasági környezet ellenére 

  • a forint továbbra is stabil, 
  • rekordszinten állnak a devizatartalékok, 
  • a Budapesti Értéktőzsde pedig kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

A BUX-index 2026 augusztusában átlépte a 150 ezer pontos határt, azóta pedig több alkalommal új történelmi rekordot ért el. Így a magyar tőzsde hosszabb távon is jelentős hozamlehetőséget biztosít a befektetők számára. Az alelnök rámutatott, hogy 

a magyar háztartások pénzügyi vagyona 2026 második negyedévében új csúcsra, 125 ezer milliárd forint fölé emelkedett. Ennek ugyanakkor mindössze 3,42 százalékát teszik ki a tőzsdei részvények, miközben a fejlettebb piacokon ez az arány jellemzően magasabb. 

A hazai háztartások mintegy 8 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben, további 18 400 milliárd forint pedig lekötés és hozam nélkül található a bankszámlákon. 

A jegybanki vezető úgy látja, a lakossági megtakarítások nagyobb arányú tőkepiaci befektetése a magyar vállalatok fejlődését is elősegíthetné. Mint mondta: 

ha a magyar lakossági részvényvásárlások által magyar tőke áramlik a magyar cégekbe, az egyértelműen tekinthető egyfajta hazai összefogásnak és olyan együttműködésnek, amivel mindenki nyer. 

Banai Péter Benő a BÉT50 program jelentőségét méltatva kiemelte: a kezdeményezés fontos szerepet játszik a hazai vállalkozások tőzsdei felkészítésében és a befektetési lehetőségek megismertetésében. Az idén újabb 50, tőzsdei bevezetésre érett vagy ahhoz közel álló vállalat mutatkozhat be a program keretében.

Az MNB legfrissebb, szeptemberi adatai alapján a magyar háztartások hazai értékpapírokban tartott vagyona 33,3 ezermilliárd forint volt. Ennek legnagyobb része, 14 741 milliárd forintot magyar állampapírban kamatozik, és hasonló összeg, 14 676 miliárd forint fial befektetési alapokban.

Egyéb kötvényekből pedig 716 milliárd forintot tart a lakosság. 

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