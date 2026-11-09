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Ez most rosszul sült el: amit az állampapírokba és a befektetési alapokba raktak a háztartások, azt a tőzsdén mind elbukták – oda a nyári vagyoncsúcs

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem volt szerencséje a pesti tőzsdén a lakosságnak, az ősz eleji árfolyamzuhanás megtépázta részvény- és befektetési jegy portfóliójukat. Az állampapírokat továbbra is eszik a háztartások, összes hazai befektetésük így is kissé csökkent szeptemberben.
Kadlót Tibor
2026.11.09, 14:35
Frissítve: 2026.11.09, 14:54
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Megdöccent a háztartások vagyonának bővülése az ősz elején. A lakosság hazai értékpapírokban tartott befektetéseinek értéke enyhén csökkent szeptemberben, a visszafogottabb megtakarítások mellett az élesen leforduló piaci hozamok eredményeként.

befektetés, részvény, tőzsde
A kora őszi piaci árfolyamesést a lakossági befektetések is megérezték / Fotó: Shutterstock

A háztartások belföldi kibocsátású eszközökben, azaz 

  • magyar állampapírban, 
  • hazai kötvényekben, 
  • befektetési alapokban, 
  • valamint a pesti tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeiben 

meglévő értékpapírvagyona 0,2 százalékkal fordult le a nyár végi, 33,3 ezermilliárd forintos csúcsról szeptemberben a jegybank (MNB) által hétfőn közzétett adatok alapján.

A 62 milliárd forintos mínusz kisebb részben az apadó friss megtakarításoknak tudható be, miután a háztartások az ősz elején a nyári hónapokban megszokott , 200 milliárd forint közeli, vagy ezt meghaladó összeg helyett ezúttal csak 105 milliárd forintot fektettek be.

Nagyobb hatása volt a borúsabb piaci környezetben visszaeső hozamoknak, melyek 167 milliárd forinttal csökkentették a portfóliók értékét. Ezt megelőzően márciusban, vagyis fél éve szembesültek általánosan negatív hozamokkal a kisbefektetők.

Az állampapírokat továbbra is keresi a lakosság

A vagyontorta legvastagabb szeletét kitevő magyar állampapírokból 45 milliárd forinttal növelték kitettségüket, amit a kamatok öt milliárd forinttal toldottak meg.

A legkeresettebbek a hosszú (egy éven túli) lejáratú forintos kötvények voltak, melyekből 124 milliárd forintot vásárolt a lakosság.

A rövid lejáratú állampapírokból eközben 31 milliárd forintot váltottak vissza, a devizás magyar államkötvényeiket pedig 48 milliárd forinttal építették le.

Mindezekkel együtt is csupán 0,3 százalékkal kapaszkodott feljebb a lakossági állampapír-befektetések összértéke egy hónap alatt.

Az egyéb – vállalati és pénzintézeti – kötvények jóval szerényebb, 700 milliárd forintos állománya eközben 2,5 százalékkal csökkent, a 21 milliárd forintnyi lakossági kitárazás következtében.

Az állampapírokkal leginkább versengő befektetési alapok ezúttal döntetlenre hozták a meccset, mivel éppúgy szerény 0,3 százalékos bővülést értek el, mint előbbiek.

A befektetési alapok és a tőzsdézők is a beszakadó hozamokon buktak

A háztartások 70 milliárd forintot fektettek be az alapkezelőknél, akik a rájuk bízott vagyont nem tudták gyarapítani a mostoha piaci környezetben. Az árfolyamok esése összességében 31 milliárd forinttal apasztotta a befektetési jegyek értékét. A hónap végén 14,677 milliárd forintot tartott ilyen eszközökben a lakosság, ami mindössze 65 milliárd forinttal marad már csak el az állampapírokban fialó vagyontól.

A hónap nagy vesztesei a tőzsdéző háztartások voltak, mivel a pesti tőzsdén kereskedett részvényeket is megtépázták a közel-keleti háborúval, a kamatemelési várakozásokkal, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak. A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a magyar piac teljesítményét mérő BUX 2,7 százalékot esett szeptemberben. 

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A vezető magyar részvények közül 

  • csak a Magyar Telekom tudott erősödni minimálisan, 0,6 százalékkal. 
  • A Mol kurzusa 1,6 százalékkal került lejjebb, 
  • az OTP értéke 5,6 százalékkal, 
  • a Richter árfolyama pedig 5,8 százalékkal zuhant.

A lakossági részvényportfóliókat a beszakadó árfolyamok 142 milliárd forinttal rövidítették meg, ráadásul éppen akkor, amikor a nyár során látott, több százmilliárd forintos eladást követően ősszel ismét visszamerészkedtek a tőzsdeparkettre, kilenc milliárd forintnyi megtakarítást fektetve a hazai részvénypiacba.

A jelentősen bezuhanó hozamok miatt a háztartások tőzsdén fialtatott megtakarítása több mint négy százalékkal 3100 milliárd forint alá esett vissza.

Állampapír

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