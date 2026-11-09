Ez most rosszul sült el: amit az állampapírokba és a befektetési alapokba raktak a háztartások, azt a tőzsdén mind elbukták – oda a nyári vagyoncsúcs
Megdöccent a háztartások vagyonának bővülése az ősz elején. A lakosság hazai értékpapírokban tartott befektetéseinek értéke enyhén csökkent szeptemberben, a visszafogottabb megtakarítások mellett az élesen leforduló piaci hozamok eredményeként.
A háztartások belföldi kibocsátású eszközökben, azaz
- magyar állampapírban,
- hazai kötvényekben,
- befektetési alapokban,
- valamint a pesti tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeiben
meglévő értékpapírvagyona 0,2 százalékkal fordult le a nyár végi, 33,3 ezermilliárd forintos csúcsról szeptemberben a jegybank (MNB) által hétfőn közzétett adatok alapján.
A 62 milliárd forintos mínusz kisebb részben az apadó friss megtakarításoknak tudható be, miután a háztartások az ősz elején a nyári hónapokban megszokott , 200 milliárd forint közeli, vagy ezt meghaladó összeg helyett ezúttal csak 105 milliárd forintot fektettek be.
Nagyobb hatása volt a borúsabb piaci környezetben visszaeső hozamoknak, melyek 167 milliárd forinttal csökkentették a portfóliók értékét. Ezt megelőzően márciusban, vagyis fél éve szembesültek általánosan negatív hozamokkal a kisbefektetők.
Az állampapírokat továbbra is keresi a lakosság
A vagyontorta legvastagabb szeletét kitevő magyar állampapírokból 45 milliárd forinttal növelték kitettségüket, amit a kamatok öt milliárd forinttal toldottak meg.
A legkeresettebbek a hosszú (egy éven túli) lejáratú forintos kötvények voltak, melyekből 124 milliárd forintot vásárolt a lakosság.
A rövid lejáratú állampapírokból eközben 31 milliárd forintot váltottak vissza, a devizás magyar államkötvényeiket pedig 48 milliárd forinttal építették le.
Mindezekkel együtt is csupán 0,3 százalékkal kapaszkodott feljebb a lakossági állampapír-befektetések összértéke egy hónap alatt.
Az egyéb – vállalati és pénzintézeti – kötvények jóval szerényebb, 700 milliárd forintos állománya eközben 2,5 százalékkal csökkent, a 21 milliárd forintnyi lakossági kitárazás következtében.
Az állampapírokkal leginkább versengő befektetési alapok ezúttal döntetlenre hozták a meccset, mivel éppúgy szerény 0,3 százalékos bővülést értek el, mint előbbiek.
A befektetési alapok és a tőzsdézők is a beszakadó hozamokon buktak
A háztartások 70 milliárd forintot fektettek be az alapkezelőknél, akik a rájuk bízott vagyont nem tudták gyarapítani a mostoha piaci környezetben. Az árfolyamok esése összességében 31 milliárd forinttal apasztotta a befektetési jegyek értékét. A hónap végén 14,677 milliárd forintot tartott ilyen eszközökben a lakosság, ami mindössze 65 milliárd forinttal marad már csak el az állampapírokban fialó vagyontól.
A hónap nagy vesztesei a tőzsdéző háztartások voltak, mivel a pesti tőzsdén kereskedett részvényeket is megtépázták a közel-keleti háborúval, a kamatemelési várakozásokkal, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak. A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a magyar piac teljesítményét mérő BUX 2,7 százalékot esett szeptemberben.
A vezető magyar részvények közül
- csak a Magyar Telekom tudott erősödni minimálisan, 0,6 százalékkal.
- A Mol kurzusa 1,6 százalékkal került lejjebb,
- az OTP értéke 5,6 százalékkal,
- a Richter árfolyama pedig 5,8 százalékkal zuhant.
A lakossági részvényportfóliókat a beszakadó árfolyamok 142 milliárd forinttal rövidítették meg, ráadásul éppen akkor, amikor a nyár során látott, több százmilliárd forintos eladást követően ősszel ismét visszamerészkedtek a tőzsdeparkettre, kilenc milliárd forintnyi megtakarítást fektetve a hazai részvénypiacba.
A jelentősen bezuhanó hozamok miatt a háztartások tőzsdén fialtatott megtakarítása több mint négy százalékkal 3100 milliárd forint alá esett vissza.