Ez most rosszul sült el: amit az állampapírokba és a befektetési alapokba raktak a háztartások, azt a tőzsdén mind elbukták – oda a nyári vagyoncsúcs

Megdöccent a háztartások vagyonának bővülése az ősz elején. A lakosság hazai értékpapírokban tartott befektetéseinek értéke enyhén csökkent szeptemberben, a visszafogottabb megtakarítások mellett az élesen leforduló piaci hozamok eredményeként.

A kora őszi piaci árfolyamesést a lakossági befektetések is megérezték / Fotó: Shutterstock

A háztartások belföldi kibocsátású eszközökben, azaz

magyar állampapírban,

hazai kötvényekben,

befektetési alapokban,

valamint a pesti tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeiben

meglévő értékpapírvagyona 0,2 százalékkal fordult le a nyár végi, 33,3 ezermilliárd forintos csúcsról szeptemberben a jegybank (MNB) által hétfőn közzétett adatok alapján.

A 62 milliárd forintos mínusz kisebb részben az apadó friss megtakarításoknak tudható be, miután a háztartások az ősz elején a nyári hónapokban megszokott , 200 milliárd forint közeli, vagy ezt meghaladó összeg helyett ezúttal csak 105 milliárd forintot fektettek be.

Nagyobb hatása volt a borúsabb piaci környezetben visszaeső hozamoknak, melyek 167 milliárd forinttal csökkentették a portfóliók értékét. Ezt megelőzően márciusban, vagyis fél éve szembesültek általánosan negatív hozamokkal a kisbefektetők.

Az állampapírokat továbbra is keresi a lakosság

A vagyontorta legvastagabb szeletét kitevő magyar állampapírokból 45 milliárd forinttal növelték kitettségüket, amit a kamatok öt milliárd forinttal toldottak meg.

A legkeresettebbek a hosszú (egy éven túli) lejáratú forintos kötvények voltak, melyekből 124 milliárd forintot vásárolt a lakosság.

A rövid lejáratú állampapírokból eközben 31 milliárd forintot váltottak vissza, a devizás magyar államkötvényeiket pedig 48 milliárd forinttal építették le.

Mindezekkel együtt is csupán 0,3 százalékkal kapaszkodott feljebb a lakossági állampapír-befektetések összértéke egy hónap alatt.

Az egyéb – vállalati és pénzintézeti – kötvények jóval szerényebb, 700 milliárd forintos állománya eközben 2,5 százalékkal csökkent, a 21 milliárd forintnyi lakossági kitárazás következtében.

Az állampapírokkal leginkább versengő befektetési alapok ezúttal döntetlenre hozták a meccset, mivel éppúgy szerény 0,3 százalékos bővülést értek el, mint előbbiek.