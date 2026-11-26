Ebből tanulhatnak a magyarok: nagyon okos befektetést hozott nyilvánosságra a hazai topmenedzser, így úszható meg legálisan az adófizetés – bárki utánozhatja
Több mint 67 millió forint értékben adott el Richter törzsrészvényeket a gyógyszertársaság vezérigazgatója. Orbán Gábor tranzakciója ugyanakkor pusztán technikai jellegű. Az egyik legnagyobb magyar cég vezetője is él az adóoptimaliálás lehetőségével saját befektetésénél.
A Richter csütörtök délután tőzsdei bejelentést tett vezérigazgatójának részvénytranzakciójáról. Orbán Gábor 5002 darab törzsrészvényt adott el piaci árfolyamon, 13 520 forintos részvényenkénti átlagáron. A 67,6 millió forint összértékű ügyletre a szerdai kereskedés során került sor.
Az eledás ugyanakkor technikai jellegű, a tartós befektetési számlára (TBSZ) történő átvezetés céljából került rá sor.
A TBSZ 2026-ban is az egyik legstabilabb és legátláthatóbb adóelőnyt kínáló befektetési forma Magyarországon. A konstrukció népszerűsége az elmúlt években különösen felgyorsult, amit nagyban erősített a 2023. július 1-jén bevezetett 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho).
Mire jó a tartós befektetési számla?
A tartós befektetési számla egy kedvező feltételeket biztosító számla, amivel a hosszú távú befektetést ösztönzi az állam. A kedvezmény feltétele nem a választott eszköz hozama, hanem a megtakarítás számlán tartásának időtartama.
A nyitás naptári évében lehet befizetni, a következő öt évben új pénz már nem helyezhető el ugyanarra a számlára, a meglévő állományon belül azonban lehetséges az eszközök cseréje.
A 2025-től kötött vagy újrakötött szerződéseknél
- az első három évben megszakított lekötés nyereségét 15 százalék személyi jövedelemadó és 13 százalék szociális hozzájárulási adó terheli.
- Három év után ezek mértéke 10, illetve 8 százalék,
- az ötödik év végére pedig a TBSZ szerinti hozam magyar adóterhe nullára csökkenhet.
Azaz a számlanyitást követő ötödik naptári év végéig a TBSZ-számlán tartott befektetések adómentessé válnak.
A jegybank legfrissebb, szeptember végi adatai szerint meghaladta a 645 ezeret a nyilvántartott TBSZ-számlák száma Magyarországon, az ezeken tartott befektetések értéke pedig alulról súrolta a 9400 milliárd forintot.
Egy év alatt 26,6 százalékkal – 135 ezerrel – nőtt a nyilvántartott számlák száma, a kezelt vagyon pedig ezzel párhuzamosan 27,5 százalékkal gyarapodott. Ezzel mindkét tekintetben új csúcs született idén ősszel.
Az elmúlt időszakban az OTP-elnök és Mol-alelnök Csányi Sándor is értékesített részvényeket, igaz, a bankár sokkal nagyobb tételben és feltehetően egészten más célból tárazott ki az olajtársaség részvényeiből. Csányi múlt héten három nap alatt közel 1,2 milliárd forintot érő Mol-pakettet adott el rendes tőzsdei kereskedésben.