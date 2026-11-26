Több mint 67 millió forint értékben adott el Richter törzsrészvényeket a gyógyszertársaság vezérigazgatója. Orbán Gábor tranzakciója ugyanakkor pusztán technikai jellegű. Az egyik legnagyobb magyar cég vezetője is él az adóoptimaliálás lehetőségével saját befektetésénél.

A cégvezetők is élnek a hoszú távú befektetéseket ösztönő TBSZ kínálta előnyökkel / Fotó: chainarong06

A Richter csütörtök délután tőzsdei bejelentést tett vezérigazgatójának részvénytranzakciójáról. Orbán Gábor 5002 darab törzsrészvényt adott el piaci árfolyamon, 13 520 forintos részvényenkénti átlagáron. A 67,6 millió forint összértékű ügyletre a szerdai kereskedés során került sor.

Az eledás ugyanakkor technikai jellegű, a tartós befektetési számlára (TBSZ) történő átvezetés céljából került rá sor.

A TBSZ 2026-ban is az egyik legstabilabb és legátláthatóbb adóelőnyt kínáló befektetési forma Magyarországon. A konstrukció népszerűsége az elmúlt években különösen felgyorsult, amit nagyban erősített a 2023. július 1-jén bevezetett 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho).

Mire jó a tartós befektetési számla?

A tartós befektetési számla egy kedvező feltételeket biztosító számla, amivel a hosszú távú befektetést ösztönzi az állam. A kedvezmény feltétele nem a választott eszköz hozama, hanem a megtakarítás számlán tartásának időtartama.

A nyitás naptári évében lehet befizetni, a következő öt évben új pénz már nem helyezhető el ugyanarra a számlára, a meglévő állományon belül azonban lehetséges az eszközök cseréje.

A 2025-től kötött vagy újrakötött szerződéseknél

az első három évben megszakított lekötés nyereségét 15 százalék személyi jövedelemadó és 13 százalék szociális hozzájárulási adó terheli.

Három év után ezek mértéke 10, illetve 8 százalék,

az ötödik év végére pedig a TBSZ szerinti hozam magyar adóterhe nullára csökkenhet.

Azaz a számlanyitást követő ötödik naptári év végéig a TBSZ-számlán tartott befektetések adómentessé válnak.

A jegybank legfrissebb, szeptember végi adatai szerint meghaladta a 645 ezeret a nyilvántartott TBSZ-számlák száma Magyarországon, az ezeken tartott befektetések értéke pedig alulról súrolta a 9400 milliárd forintot.

Egy év alatt 26,6 százalékkal – 135 ezerrel – nőtt a nyilvántartott számlák száma, a kezelt vagyon pedig ezzel párhuzamosan 27,5 százalékkal gyarapodott. Ezzel mindkét tekintetben új csúcs született idén ősszel.