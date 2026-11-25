Nem tért magához az ősz eleji lefordulást követően sem a világszerte népszerű befektetés októberben. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona egy helyben topogott az ősz közepén, de a felszín alatt ellentétes áramlatok csaptak össze: a piaci árfolyamok meredeken lefordultak, a befektetők azonban továbbra is lelkesen öntik a pénzt a költséghatékony és diverzifikált eszközökbe.

Háromszáz milliád dollárnyi hozam árazódott ki az ETF-piacról, amit a bőkezű friss befektetések kompenzáltak októberben / Fotó: NurPhoto via AFP

Alig hat milliárd dollárral bővült csupán a tőzsdén kereskedett alapok globális összvagyona az előző hónapban, ami ezzel 22 845,8 milliárd dollárra kapaszkodott fel október végére az LSEG Lipper adatszolgáltató friss kimutatása alapján.

Az ETF-piac stagnálása mögött két, egymással ellentétes folyamat áll, melyek kioltották egymás hatását.

A piac ezúttal nem kedvezett a vagyonépítésnek, az eszközárfolyamok esése csaknem 300 milliárd dollárt radírozott ki a portfóliók értékéből. Az ETF-ek iránti élénk érdeklődés ennek dacára fennmaradt, a megtakarítók világszerte 305,5 milliárd dollárt fektettek ilyen termékekbe. A jelentős tőkebeáramlás így épp ellensúlyozni tudta a piaci lefordulás negatív hatását.

A kockázatos befektetéseket keresték az ETF-piacon

Az új források megoszlása lapján a befektetők kedvét a lekonyuló hozamok sem vették el a kockázatvállalástól:

a legtöbb pénz, 182,1 milliárd dollár ezúttal is a részvény ETF-ekbe érkezett.

A kötvényes portfóliókba fele ekkora összeget, 92,8 milliárd dollárt helyeztek el.

Népszerűek voltak az alternatív eszközök is, melyek 24,5 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtöttek.

A pénzpiaci ETF-ek 2,9 milliárdos tételt csatornáztak be,

az árupiaci alapokba pedig további 1,7 milliárd dollár áramlott,

csakúgy, mint a vegyes ETF-ekbe.

Az egyéb típusú eszközöknél minimális, 200 millió dolláros visszaváltást regisztráltak az LSEG Lipper elemzői.

A részvényeken belül is az amerikaiakat zsákolták leginkább, az ilyen kitettséget adó ETF-ekből értékesítették a legtöbbet, 69,3 milliárd dollár értékben. Ezek inverze, a globális lefedettségű, de amerikai részvényeket nem tartalmazó portfóliókba 22,6 milliárdnyi tőke áramlott, a harmadik legkeresettebb terméktípusnak pedig a kis- és közepes kapitalizációjú tengerentúli részvényekbe fektető ETF-ek bizonyultak17,2 milliárd dolláros nettó értékesítéssel.