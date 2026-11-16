Kötvényekből a részvényekbe: a kockázatosabb befektetéseket keresik ősszel a magyarok
Októberben 0,4 százalékkal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti: a fejlődő piacokon jelentős korrekciót láthattunk; a fejlett piacokon egy százalékon belüli az átlagos csökkenés; a hazai börze negatív nullája pedig kimondottan felülteljesítő volt. A devizapiacon a forint a dollárhoz képest kisebb mértékben gyengült, az euróhoz képest érdemei elmozdulás nem volt – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) friss adataiból.
A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 84,7 milliárd forintot mutat. A részvény, a vegyes, de elsősorban az abszolút hozamú alapok jelentik a húzóerőt, tehát a befektetők továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető alapok felé irányítják megtakarításaikat. A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként
a Bamosz-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 98 milliárd forinttal növekedett, október végén így összesen 22 776 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.
A pénzpiaci alapoktól 5,2 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban. A hozamok is csak szerényen alakultak, így végül 0,7 százalékkal csökkent a kategória vagyona.
Kötvényekből a részvényekbe: a kockázatosabb befektetéseket keresik ősszel a magyarok
A kötvényalapoknál újra tőkekiáramlást láthatunk, amelynek értéke 54,5 milliárd. Ezzel összhangban mindhárom alkategóriánál tőkekiáramlást tapasztalhatunk. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 42 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 4,6 milliárd; a szabad futamidejű kötvények esetében pedig 7,9 milliárd forint. A hozamok csak tompítani tudták a vagyonvesztést. Mindennek hatására a nettó eszközérték 0,2 százalékkal csökkent a hónap folyamán. A kategória vagyona pedig stabilan 6000 milliárd forint alá került.
A vegyes alapokhoz 37 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 7,8 milliárdnyi a tőkebeáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 11,2 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 18,4 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát nem növelték a hozamok, az eredő 0,7 százalékos vagyonnövekedés a hónapban.
A részvényalapokhoz 42,8 milliárdnyi tőke érkezett. A tőzsdéken tapasztalható enyhén negatív hangulat a hozamokban is megjelent, de a kategória vagyona ezzel együtt is növekedni tudott az elmúlt hónapban 0,8 százalékkal.
A tőkevédett alapoktól 4,2 milliárdnyi tőke távozott a hónap során, amely teljes mértékben egy megszűnt alap számlájára írható. A hozamok azonban kedvezően alakultak, de a kategória vagyona így is 0,3 százalékkal csökkent.
Az abszolút hozamú alapok továbbra is a befektetők érdeklődésének középpontjában állnak, amit jól mutat, hogy már az első 10 hónapban 25 százalékkal növekedett a kategória vagyona. Ebben a hónapban 65,5 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, ami a legmagasabb érték a kategóriák között.
A hozamok ezúttal sem tudtak hozzájárulni a gyarapodáshoz, de a mutató így is 1,4 százalékos növekedést jelez a kategória vagyonában a hónap során.
A származtatott alapoktól 0,4 milliárdnyi tőke távozott a hónapban. A hozamok sem tudtak javítani a helyzeten, így 1,6 százalékos csökkenést láthatunk a kategóriánál.
Az ingatlanpiaci hozamokra továbbra is lehet számítani
Az ingatlanalapok esetében csupán 16 milliónyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A jelentéktelen kiáramlást a megszokott hozamok sikeresen a pozitív tartományba billentették. A nettó eszközérték 0,4 százalékkal növekedett a hónap folyamán. Gyakorlatilag egy éve 2000 és 2100 milliárd között bolyong az ingatlanalapok összvagyona. Úgy tűnik a 2000 milliárd erős támpillér.
Az árupiaci alapok esetében egy milliárdnyi tőke érkezését láthatjuk. A hozamok ezúttal sem alakultak kedvezően, mindennek eredőjeként a vagyonváltozás mínusz 4,8 százalék lett a hónapban, amely a legkedvezőtlenebb érték a kategóriák között.
Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban 2,8 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok ettől jóval nagyobb mértékben segítették a növekedést, így végül 0,6 százalékos gyarapodást könyvelhettek el az ebbe a körbe tartozó alapok.