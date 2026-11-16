Kötvényekből a részvényekbe: a kockázatosabb befektetéseket keresik ősszel a magyarok

Októberben 0,4 százalékkal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti: a fejlődő piacokon jelentős korrekciót láthattunk; a fejlett piacokon egy százalékon belüli az átlagos csökkenés; a hazai börze negatív nullája pedig kimondottan felülteljesítő volt. A devizapiacon a forint a dollárhoz képest kisebb mértékben gyengült, az euróhoz képest érdemei elmozdulás nem volt – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) friss adataiból.

A magasabb hozamokért nagyobb kockázatot vállalnak a befektetési alapokat keresők / Fotó: Shutterstock

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 84,7 milliárd forintot mutat. A részvény, a vegyes, de elsősorban az abszolút hozamú alapok jelentik a húzóerőt, tehát a befektetők továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető alapok felé irányítják megtakarításaikat. A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként

a Bamosz-tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 98 milliárd forinttal növekedett, október végén így összesen 22 776 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A pénzpiaci alapoktól 5,2 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban. A hozamok is csak szerényen alakultak, így végül 0,7 százalékkal csökkent a kategória vagyona.

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A kötvényalapoknál újra tőkekiáramlást láthatunk, amelynek értéke 54,5 milliárd. Ezzel összhangban mindhárom alkategóriánál tőkekiáramlást tapasztalhatunk. A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 42 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 4,6 milliárd; a szabad futamidejű kötvények esetében pedig 7,9 milliárd forint. A hozamok csak tompítani tudták a vagyonvesztést. Mindennek hatására a nettó eszközérték 0,2 százalékkal csökkent a hónap folyamán. A kategória vagyona pedig stabilan 6000 milliárd forint alá került.

A vegyes alapokhoz 37 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 7,8 milliárdnyi a tőkebeáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 11,2 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 18,4 milliárd pluszt hoztak össze. A kategória vagyonát nem növelték a hozamok, az eredő 0,7 százalékos vagyonnövekedés a hónapban.