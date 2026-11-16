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Bemondta a Concorde, mit tegyünk a Wizz Air részvényeivel

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A második negyedéves eredményjavulást a kapacitás bővülése mellett a kedvezőbb árazás és a működési hatékonyság javulása is támogatta. Enyülhet a nyomás a Wizz Air részvényein, ám a következő hetek árfolyammozgásait továbbra is elsősorban a geopolitikai hírek alakíthatják.
Murányi Ernő
2026.11.16, 13:52
Frissítve: 2026.11.16, 13:53
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Erős második negyedévet zárt a Wizz Air április elsején megkezdett 2027-es pénzügyi évében. A 306 millió eurós nettó profit 14 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust, a vártnál jobb működési teljesítménynek és a kedvező bevételi trendeknek köszönhetően. A gyors kapacitásbővülés ellenére a RASK, vagyis az egy rendelkezésre álló ülőhelykilométerre jutó bevétel 0,5 százalékkal nőtt, az EBITDA pedig 8 százalékkal múlta felül a várakozásokat - írja Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője. 

Ben,Gurion,Airport,,Israel,–,2025.09.27:,Wizz,Air,Airbus,A321neoWizz Air
Bemondta a Concorde, mit tegyünk a Wizz Air részvényeivel / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

Javult a Wizz Air működési hatékonysága

A részvénystratéga kiemeli, hogy az üzemi marzs ugyanakkor éves összevetésben csökkent. 

A menedzsment biztató kilátásokat vázolt a harmadik negyedévre, az egész évre azonban nem adott előrejelzést, a január–márciusi időszak kapacitása még bizonytalan, ezért egyelőre meg kívánja őrizni a mozgásterét. 

A vállalat a magas üzemanyagárak mellett is lehetőséget lát arra, hogy erősítse pozícióit fő piacain, köztük Lengyelországban, Spanyolországban és Romániában. 

A menedzsmenttel folytatott konferenciahívás megerősítette a csütörtök reggel közzétett prezentáció fő üzenetét, a második negyedéves eredményjavulást a kapacitás 19 százalékos bővülése mellett a kedvezőbb árazás és a működési hatékonyság javulása is támogatta. 

A vezetés a járatok kihasználtságának maximalizálása helyett a bevételre és a jövedelmezőségre helyezi a hangsúlyt. 

Ez a magas üzemanyag- és repülőtéri költségek mellett racionális döntés, rövid távon azonban visszafoghatja az utasforgalom növekedését

 - értékelt az elemző. 

Lefaragták a költségeket

A költségeknél a Concorde szerint fontos különbséget tenni a jelentett adatok és az alapfolyamatok között. Az üzemanyagköltség nélkül számított CASK, vagyis az egy rendelkezésre álló ülőhely-kilométerre jutó költség a közzétett adatok szerint mindössze 1 százalékkal csökkent. 

Az átmenetinek minősített egyszeri költségek nélkül ugyanakkor mintegy 4 százalékos lett volna a javulás.

 A flottacsere a pénzügyi év hátralévő részében is terheli az eredményt, nő a repülőgépek visszaadásához kapcsolódó értékcsökkenés, miközben csökken a Pratt & Whitney-től a korábbi hajtóműproblémák miatt kapott kompenzáció. A menedzsment szerint ezeket a hatásokat ellensúlyozhatja a bevételek növekedése. 

Teljes éves eredmény-előrejelzés nélkül a piac továbbra is korlátozott támpontokkal rendelkezik a várható teljesítményről. 

A menedzsment óvatosságát érthetőnek tartjuk, a január–márciusi időszak kilátásai jellemzően nehezebben ítélhetők meg, ráadásul az üzemanyagárak is jelentősen ingadoznak

 - tette hozzá Bukta Gábor. 

A Wizz fiatal flottája versenyelőnyt jelent a piacon

Középtávon ugyanakkor kedvezőnek tartja, hogy a flotta közel 80 százaléka már az Airbus A320neo gépcsaládhoz tartozik. A kapacitásbővülés egy részét pedig a korábban földre kényszerített gépek újbóli üzembe állítása biztosítja, így ehhez nincs szükség új repülőgépek beszerzésére. 

Mindez a brókercég szerint várhatóan csökkenti az egységköltségeket és javítja a hatékonyságot. 

A versenytársak kapacitáscsökkentése, valamint idősebb flottájuk magasabb fajlagos üzemanyag- és karbantartási költségei több kulcspiacon is teret adhatnak a Wizz Air növekedésének

 - vélik.

"Véleményünk szerint javulhat a vállalat befektetői megítélése, ha a magasabb jegyárak, a kiegészítő bevételek normalizálódása és a hajtóműproblémákkal érintett gépek visszatérése tartós eredményjavulást hoz. Rövid távon azonban az átmeneti költségek, az üzemanyagárak bizonytalansága és a magas eladósodottság továbbra is nyomást gyakorolhat a részvény értékeltségére." 

A gyorsjelentés valamelyest enyhítheti az elemzői és befektetői nyomást, a következő hetek árfolyammozgásait azonban továbbra is elsősorban a geopolitikai hírek alakíthatják. Az olajár emelkedése erősen lefelé húzhatja a részvény árfolyamát, míg csökkenése támogathatja azt.

Bukta Gábor a fentiek következtében változatlanul felhalmozásra ajánlja a Wizz Air részvényeit, s a célárukat is 14,5 angol fonton hagyta. 

 

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