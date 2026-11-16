Bemondta a Concorde, mit tegyünk a Wizz Air részvényeivel
Erős második negyedévet zárt a Wizz Air április elsején megkezdett 2027-es pénzügyi évében. A 306 millió eurós nettó profit 14 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust, a vártnál jobb működési teljesítménynek és a kedvező bevételi trendeknek köszönhetően. A gyors kapacitásbővülés ellenére a RASK, vagyis az egy rendelkezésre álló ülőhelykilométerre jutó bevétel 0,5 százalékkal nőtt, az EBITDA pedig 8 százalékkal múlta felül a várakozásokat - írja Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.
Javult a Wizz Air működési hatékonysága
A részvénystratéga kiemeli, hogy az üzemi marzs ugyanakkor éves összevetésben csökkent.
A menedzsment biztató kilátásokat vázolt a harmadik negyedévre, az egész évre azonban nem adott előrejelzést, a január–márciusi időszak kapacitása még bizonytalan, ezért egyelőre meg kívánja őrizni a mozgásterét.
A vállalat a magas üzemanyagárak mellett is lehetőséget lát arra, hogy erősítse pozícióit fő piacain, köztük Lengyelországban, Spanyolországban és Romániában.
A menedzsmenttel folytatott konferenciahívás megerősítette a csütörtök reggel közzétett prezentáció fő üzenetét, a második negyedéves eredményjavulást a kapacitás 19 százalékos bővülése mellett a kedvezőbb árazás és a működési hatékonyság javulása is támogatta.
A vezetés a járatok kihasználtságának maximalizálása helyett a bevételre és a jövedelmezőségre helyezi a hangsúlyt.
Ez a magas üzemanyag- és repülőtéri költségek mellett racionális döntés, rövid távon azonban visszafoghatja az utasforgalom növekedését
- értékelt az elemző.
Lefaragták a költségeket
A költségeknél a Concorde szerint fontos különbséget tenni a jelentett adatok és az alapfolyamatok között. Az üzemanyagköltség nélkül számított CASK, vagyis az egy rendelkezésre álló ülőhely-kilométerre jutó költség a közzétett adatok szerint mindössze 1 százalékkal csökkent.
Az átmenetinek minősített egyszeri költségek nélkül ugyanakkor mintegy 4 százalékos lett volna a javulás.
A flottacsere a pénzügyi év hátralévő részében is terheli az eredményt, nő a repülőgépek visszaadásához kapcsolódó értékcsökkenés, miközben csökken a Pratt & Whitney-től a korábbi hajtóműproblémák miatt kapott kompenzáció. A menedzsment szerint ezeket a hatásokat ellensúlyozhatja a bevételek növekedése.
Teljes éves eredmény-előrejelzés nélkül a piac továbbra is korlátozott támpontokkal rendelkezik a várható teljesítményről.
A menedzsment óvatosságát érthetőnek tartjuk, a január–márciusi időszak kilátásai jellemzően nehezebben ítélhetők meg, ráadásul az üzemanyagárak is jelentősen ingadoznak
- tette hozzá Bukta Gábor.
A Wizz fiatal flottája versenyelőnyt jelent a piacon
Középtávon ugyanakkor kedvezőnek tartja, hogy a flotta közel 80 százaléka már az Airbus A320neo gépcsaládhoz tartozik. A kapacitásbővülés egy részét pedig a korábban földre kényszerített gépek újbóli üzembe állítása biztosítja, így ehhez nincs szükség új repülőgépek beszerzésére.
Mindez a brókercég szerint várhatóan csökkenti az egységköltségeket és javítja a hatékonyságot.
A versenytársak kapacitáscsökkentése, valamint idősebb flottájuk magasabb fajlagos üzemanyag- és karbantartási költségei több kulcspiacon is teret adhatnak a Wizz Air növekedésének
- vélik.
"Véleményünk szerint javulhat a vállalat befektetői megítélése, ha a magasabb jegyárak, a kiegészítő bevételek normalizálódása és a hajtóműproblémákkal érintett gépek visszatérése tartós eredményjavulást hoz. Rövid távon azonban az átmeneti költségek, az üzemanyagárak bizonytalansága és a magas eladósodottság továbbra is nyomást gyakorolhat a részvény értékeltségére."
A gyorsjelentés valamelyest enyhítheti az elemzői és befektetői nyomást, a következő hetek árfolyammozgásait azonban továbbra is elsősorban a geopolitikai hírek alakíthatják. Az olajár emelkedése erősen lefelé húzhatja a részvény árfolyamát, míg csökkenése támogathatja azt.
Bukta Gábor a fentiek következtében változatlanul felhalmozásra ajánlja a Wizz Air részvényeit, s a célárukat is 14,5 angol fonton hagyta.