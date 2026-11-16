Erős második negyedévet zárt a Wizz Air április elsején megkezdett 2027-es pénzügyi évében. A 306 millió eurós nettó profit 14 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzust, a vártnál jobb működési teljesítménynek és a kedvező bevételi trendeknek köszönhetően. A gyors kapacitásbővülés ellenére a RASK, vagyis az egy rendelkezésre álló ülőhelykilométerre jutó bevétel 0,5 százalékkal nőtt, az EBITDA pedig 8 százalékkal múlta felül a várakozásokat - írja Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.

Bemondta a Concorde, mit tegyünk a Wizz Air részvényeivel / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

Javult a Wizz Air működési hatékonysága

A részvénystratéga kiemeli, hogy az üzemi marzs ugyanakkor éves összevetésben csökkent.

A menedzsment biztató kilátásokat vázolt a harmadik negyedévre, az egész évre azonban nem adott előrejelzést, a január–márciusi időszak kapacitása még bizonytalan, ezért egyelőre meg kívánja őrizni a mozgásterét.

A vállalat a magas üzemanyagárak mellett is lehetőséget lát arra, hogy erősítse pozícióit fő piacain, köztük Lengyelországban, Spanyolországban és Romániában.

A menedzsmenttel folytatott konferenciahívás megerősítette a csütörtök reggel közzétett prezentáció fő üzenetét, a második negyedéves eredményjavulást a kapacitás 19 százalékos bővülése mellett a kedvezőbb árazás és a működési hatékonyság javulása is támogatta.

A vezetés a járatok kihasználtságának maximalizálása helyett a bevételre és a jövedelmezőségre helyezi a hangsúlyt.

Ez a magas üzemanyag- és repülőtéri költségek mellett racionális döntés, rövid távon azonban visszafoghatja az utasforgalom növekedését

- értékelt az elemző.

Lefaragták a költségeket

A költségeknél a Concorde szerint fontos különbséget tenni a jelentett adatok és az alapfolyamatok között. Az üzemanyagköltség nélkül számított CASK, vagyis az egy rendelkezésre álló ülőhely-kilométerre jutó költség a közzétett adatok szerint mindössze 1 százalékkal csökkent.

Az átmenetinek minősített egyszeri költségek nélkül ugyanakkor mintegy 4 százalékos lett volna a javulás.

A flottacsere a pénzügyi év hátralévő részében is terheli az eredményt, nő a repülőgépek visszaadásához kapcsolódó értékcsökkenés, miközben csökken a Pratt & Whitney-től a korábbi hajtóműproblémák miatt kapott kompenzáció. A menedzsment szerint ezeket a hatásokat ellensúlyozhatja a bevételek növekedése.