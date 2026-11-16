Rekordprofit után kettészakadt a mezőny, technikai körkép a magyar blue chipekről

Lezárult a hazai gyorsjelentési szezon, a négy blue chip együtt 739 milliárd forintos, rekordnagyságú negyedéves nyereséget termelt. A piac azonban nem egyformán jutalmazta a számokat.

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Kamatemelés várható Amerikában

A nemzetközi háttér feszült, a vártnál magasabb amerikai infláció után a piac biztosra veszi a Fed decemberi kamatemelését, az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé emelkedett, az Nvidia élén pedig váratlan vezérváltás történt. A következő két hét fő eseményei, kedden MNB-kamatdöntés és Nvidia-gyorsjelentés, pénteken Moody's-felülvizsgálat.

A hét legfontosabb adata a kedden közölt októberi amerikai infláció volt, a fogyasztói árak havi alapon 0,4 százalékkal nőttek a várt 0,3 helyett, a maginfláció 0,3 százalék lett. Christopher Waller Fed-kormányzó még az adat előtt jelezte, hogy ilyen maginfláció mellett a decemberi ülésen az 50 bázispontos emelést is mérlegelni kell.

A CME FedWatch pénteki állása szerint a piac mintegy 90 százalék esélyt ad a negyed százalékpontos, 10 százalékot a fél százalékpontos decemberi emelésnek, a tartás lekerült az asztalról.

A pénteken közölt termelői árindex havi alapon a vártnál kisebb mértékben, 0,3 százalékkal nőtt, éves alapon viszont 6,5 százalékon áll, ami 2022 novembere óta a legmagasabb érték.

A kötvénypiac ennek megfelelően reagált, a tízéves amerikai hozam péntek reggel 5,12 százalékon járt.

A részvénypiac mindezek ellenére javított. Az S&P 500 2,5 százalékos heti pluszt ért el, ami október eleje óta az első nyereséges hete, miután az előző héten – a demokraták mindkét kongresszusi házban többséget hozó félidős győzelme után – az index egyetlen nap alatt több mint 4 százalékot esett.

A hét vége viszont ismét idegesre sikerült, Jensen Huang azonnali hatállyal lemondott az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, a részvény 4 százalékot esett, pénteken pedig a Nasdaq 0,9, az S&P 500 0,4 százalékkal csökkent.

Az európai tőzsdék jobban teljesítettek az amerikaiaknál.

A STOXX 600 pénteken 664,14 ponton, történelmi csúcson zárt, heti 2,4 százalékos emelkedése június óta a legnagyobb. A kereskedést az MTI összefoglalója szerint itt is a monetáris szigorítással kapcsolatos várakozások határozták meg, a befektetők az EKB további kamatemelésére számítanak.