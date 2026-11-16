Rekordprofit után kettészakadt a mezőny, technikai körkép a magyar blue chipekről
Lezárult a hazai gyorsjelentési szezon, a négy blue chip együtt 739 milliárd forintos, rekordnagyságú negyedéves nyereséget termelt. A piac azonban nem egyformán jutalmazta a számokat.
Kamatemelés várható Amerikában
A nemzetközi háttér feszült, a vártnál magasabb amerikai infláció után a piac biztosra veszi a Fed decemberi kamatemelését, az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé emelkedett, az Nvidia élén pedig váratlan vezérváltás történt. A következő két hét fő eseményei, kedden MNB-kamatdöntés és Nvidia-gyorsjelentés, pénteken Moody's-felülvizsgálat.
A hét legfontosabb adata a kedden közölt októberi amerikai infláció volt, a fogyasztói árak havi alapon 0,4 százalékkal nőttek a várt 0,3 helyett, a maginfláció 0,3 százalék lett. Christopher Waller Fed-kormányzó még az adat előtt jelezte, hogy ilyen maginfláció mellett a decemberi ülésen az 50 bázispontos emelést is mérlegelni kell.
A CME FedWatch pénteki állása szerint a piac mintegy 90 százalék esélyt ad a negyed százalékpontos, 10 százalékot a fél százalékpontos decemberi emelésnek, a tartás lekerült az asztalról.
A pénteken közölt termelői árindex havi alapon a vártnál kisebb mértékben, 0,3 százalékkal nőtt, éves alapon viszont 6,5 százalékon áll, ami 2022 novembere óta a legmagasabb érték.
A kötvénypiac ennek megfelelően reagált, a tízéves amerikai hozam péntek reggel 5,12 százalékon járt.
A részvénypiac mindezek ellenére javított. Az S&P 500 2,5 százalékos heti pluszt ért el, ami október eleje óta az első nyereséges hete, miután az előző héten – a demokraták mindkét kongresszusi házban többséget hozó félidős győzelme után – az index egyetlen nap alatt több mint 4 százalékot esett.
A hét vége viszont ismét idegesre sikerült, Jensen Huang azonnali hatállyal lemondott az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, a részvény 4 százalékot esett, pénteken pedig a Nasdaq 0,9, az S&P 500 0,4 százalékkal csökkent.
Az európai tőzsdék jobban teljesítettek az amerikaiaknál.
A STOXX 600 pénteken 664,14 ponton, történelmi csúcson zárt, heti 2,4 százalékos emelkedése június óta a legnagyobb. A kereskedést az MTI összefoglalója szerint itt is a monetáris szigorítással kapcsolatos várakozások határozták meg, a befektetők az EKB további kamatemelésére számítanak.
A gyorsjelentési szezon erős, a jelentést tevő európai cégek együttes nyeresége éves alapon 32 százalékkal nőtt, az élen az energiaszektorral. Az euró a dollárral szemben másfél éves mélypont közelébe, 1,10 körüli szintre gyengült.
Vegyes hetet zárt a forint, rekordprofitot termeltek a magyar blue chipek
A forint a dollár erősödése miatt vegyes hetet zárt. Az MNB hivatalos euróárfolyama kedden még 362,54 forint volt, pénteken 365,67 forint.
A dollár-forint árfolyam csütörtökön április eleje óta nem látott magasságba emelkedett, 330 forint fölé.
A régiós devizákhoz képest ugyanakkor a forint tartotta magát, pénteken a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is erősödött.
Az olajár a héten a kínálati többlettől való félelem és a közel-keleti kockázatok között ingadozott, a Brent kedden augusztus óta nem látott mélypontra, 91,5 dollárra esett, csütörtökön a szaúdi olajlétesítmények elleni támadások és a Hormuzi-szorosban történt tankerrobbanások hírére 3,3 százalékot ugrott,
a hetet pedig 95,84 dolláron, mintegy 2,5 százalékos heti mínuszban zárta.
A KSH adatai szerint az infláció októberben 2,0 százalékra emelkedett, ami április óta a legmagasabb érték, havi alapon 0,4 százalékkal nőttek az árak. Az ipari termelés szeptemberben 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A hazai parketten lezárult a blue chipek gyorsjelentési szezona.
Az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom együtt 739 milliárd forintos rekordnyereséget ért el a harmadik negyedévben, ami 4 százalékkal több az elemzői konszenzus alapján várt 709 milliárdnál.
A BUX pénteken 146 155,68 ponton zárt, a napi záróértékekből számolva ez heti 1,9, kéthetes távon 0,6 százalékos emelkedés.
A következő időszak eseményei:
- November 17. (kedd) MNB-kamatdöntés lesz, az alapkamat 5,5 százalék, a piac tartásra számít
- és Nvidia-gyorsjelentés is lesz, ami nagyon erős piaci jelzés lesz a részvénypiacon.
- November 18–19. az Anthropic részvénykibocsátása és első kereskedési napja a Nasdaqon, ami az AI-szektor hangulatának fontos próbája.
- November 20. (péntek) a Moody's felülvizsgálata Magyarországról érkezik.
- November 27. a Standard & Poor's felülvizsgálata.
- A háttérben végig meghatározó a Fed december 8–9-i ülése és a közel-keleti helyzet.
OTP – jó számok, mégis a 200 napos átlag alatt
Az OTP a pénteki 1,57 százalékos eséssel 41 300 forinton zárt. A hét elején még 42 800 forintig emelkedett, a szerdai gyorsjelentés után azonban két nap alatt 1500 forintot adott vissza. Kéthetes távon 1,2 százalékos a mínusz.
Két hete azt írtam, hogy a papír a jelentésig a 40 000 és 43 400 forint közötti sávban mozoghat, és a 43 400 forint körüli zóna lesz a döntő. Ez így is történt, a piac megtámadta a felső zónát, de megvetni a lábát nem tudta fölötte, az „álkitörés" forgatókönyve tehát egyelőre nem igazolódott.
A grafikon legfontosabb üzenete, hogy az árfolyam visszacsúszott a 200 napos mozgóátlag alá, amely 42 336 forintnál húzódik. Ez az átlag a hosszú távú trend vízválasztója, fölötte a piac jellemzően bizakodó, alatta óvatos. Fölötte ráadásul sűrű ellenállási zóna alakult ki, az 50 napos mozgóátlag 43 019, a Bollinger-szalag felső széle 43 069 forintnál van, és a lefelé hajló 50 napos átlag egyre közelebb kerül a 200 naposhoz.
A pénteki záróár a szalag közepe (41 807) alá is benézett, a szalag alja 40 500 forint környékén található. Az októberben elhagyott emelkedő csatorna alja már jóval a jelenlegi ár fölött jár. A lendületet mérő MACD a nulla alatt, de még a jelzővonala fölött áll – a felépülés tehát nem tört meg, csak megtorpant. Az RSI, a piac hőmérője, 46-on semleges.
A pénteki eső nap forgalma (432 ezer darab) elmaradt az ötvennapos átlagtól (482 ezer), vagyis az eladók nem rohantak az ajtóhoz.
Az OTP 355 milliárd forintos harmadik negyedéves adózott eredménye 7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit és 8 százalékkal az elemzői konszenzust. Az eredményt egy 39 milliárd forintos egyszeri adóhatás segítette, a kockázati költségek viszont 30 százalékkal múlták felül a várakozásokat, főként a szlovén svájci frankos hitelekhez kapcsolódó perekre képzett 29 milliárd forintos céltartalék miatt.
Az alapfolyamatok stabilak, a nettó kamatmarzs 4,63 százalékra nőtt, a menedzsment megerősítette az éves előrejelzését.
Az orosz leánybank sorsáról év végéig születik döntés. Az elemzői célárak Bloomberg által számolt átlaga 52 177 forint.
Arra számítok, hogy az OTP a 40 500 és 43 100 forint közötti sávban keresi az irányt, és a nemzetközi hangulatra – különösen a hozamok mozgására – az átlagosnál érzékenyebben reagál. A kulcskérdés, hogy sikerül-e visszakapaszkodni a 42 336 forintos 200 napos átlag fölé, egy efölötti, forgalommal kísért zárás után a 43 000–43 100 forintos zóna jelentené a következő próbát.
Ha viszont a 40 500 forintos szalagalj és a 40 000 forintos lélektani szint is enged, újra előtérbe kerülhet a 38 000 forint körüli októberi mélypont. A fundamentumok és a technikai kép most nem ugyanazt mondják – ilyenkor a türelem a befektető legjobb barátja.
Mol – visszapattanás a szalag aljáról
A Mol pénteken a nap legjobbja volt, 3,28 százalékos emelkedéssel 4980 forinton zárt. Két hét alatt ezzel szinte pontosan oda jutott vissza, ahonnan elindult (5000 forint), közben azonban megjárta a 4816 forintos szintet is.
Azt vártam, hogy a szűkülő sávból a gyorsjelentés körül kitörés jön. Az elmozdulás meg is történt, csak nem tartósan, a jelentés napján a papír 3,3 százalékot esett – a piac a rekordszámokat már korábban beárazta –, és rövid időre a 4830 forintos szint alá került, onnan viszont gyorsan visszatért a sávba.
A „vihar előtti csend" tehát egyelőre csak egy rövid záport hozott. A pénteki nagy zöld gyertya a Bollinger-szalag alsó széle (4762) közeléből indult, és a nap csúcsa (5030 forint) pontosan az 50 napos mozgóátlagnál (5030) állt meg – ez a szint tehát rövid távon ellenállásként viselkedik. A szalag közepe 4946, felső széle 5129 forintnál van.
A hosszú távú kép változatlanul ép, az árfolyam a 2025 végén indult emelkedő csatorna közepén jár, a 200 napos mozgóátlag (4322) messze alatta emelkedik. A MACD viszont még negatív tartományban, a jelzővonala alatt áll, vagyis a lendület egyetlen jó naptól még nem fordult meg. Az RSI 51-en semleges.
A pénteki forgalom (929 ezer darab) az ötvennapos átlag (942 ezer) közelében alakult – a visszapattanás mögött tehát volt vevői erő, de nem kiugró.
Az Equilor elemzője szerint a pénteki erősödést nem indokolták vállalati hírek, abban az olajárak emelkedése segíthetett. A Mol harmadik negyedéves nyeresége több mint két és félszeresére, 252,3 milliárd forintra nőtt, az Erste szerint az árbevétel 37 százalékkal emelkedett, amit a finomítói és a dízelárrések segítettek.
Az elemzői konszenzus célára 5481 forint, a szakértők jövőre részvényenként akár 450–500 forintos osztalékot is lehetségesnek tartanak.
A szerb NIS felvásárlásának megvalósulását a piac 90 százalékos valószínűséggel árazza.
Arra számítok, hogy a Mol a 4760 és 5130 forint közötti sávban marad, amíg az olajpiacról nem érkezik határozott irány. A felfelé mutató forgatókönyv első lépcsője az 5030 forintos 50 napos átlag feletti zárás, ezután az 5130 forintos szalagtető következhet. Lefelé a 4760–4800 forintos zóna a fontos, ez alatt a nyári emelkedés miatt kevés a támasz, így ott nagyobb tér nyílna.
A Molnál továbbra is az olajár a karmester, a Hormuzi-szoros körüli hírek egyetlen nap alatt felülírhatják a grafikon üzenetét, ahogy ezt csütörtökön és pénteken is láttuk.
Richter – új csúcs, amelyet még meg kell erősíteni
A Richter volt az elmúlt két hét egyik nyertese, 13 540 forinton zárt, ami az október 30-i 12 950 forinthoz képest 4,6 százalékos emelkedés. Csütörtökön 13 590 forintos záróárral és 13 630 forintos napi csúccsal új történelmi rekordot állított fel, meghaladva az augusztus 25-i 13 570 forintot.
Azt írtam, hogy a papír a jelentésig a 12 400 és 13 570 forint között konszolidál, és a 13 570 forint feletti zárás új történelmi csúcsot jelentene. A sáv tartott, a jelentés után pedig a csúcsdöntés is megtörtént.
A kitörés mögött valódi vevői erő állt, a csütörtöki forgalom 10,7 milliárd forint volt, a pénteki 306 ezer darab pedig még mindig másfélszerese az ötvennapos átlagnak (206 ezer).
A lendületet mérő MACD vételi tartományban van (176 a 128-as jelzővonal felett), az RSI 66-on áll – ez erős, de még nem túlvett állapot. Két dolog int óvatosságra. Az egyik, hogy a pénteki záróár (13 540) visszacsúszott a korábbi 13 570 forintos csúcs alá, vagyis a kitörést a piac még nem erősítette meg. A másik, hogy az árfolyam a Bollinger-szalag felső szélénél (13 616) jár, ahol gyakran megpihen az emelkedés.
A támaszok jól kirajzolódnak, a szalag közepe 13 032, az 50 napos mozgóátlag 12 728, a 200 napos 12 318 forintnál található – mindhárom emelkedik.
A harmadik negyedévben az árbevétel 9,1 százalékkal, 234,3 milliárd forintra, az üzemi eredmény 14,3 százalékkal, 73,3 milliárd forintra nőtt, a nettó eredmény pedig 64,7 százalékkal ugrott meg. A menedzsment idén másodszor emelte éves előrejelzését, változatlan árfolyamon már 10 százalék feletti árbevétel-növekedést vár.
November 12-én a társaság bejelentette, hogy Fylrevy nevű új nőgyógyászati készítményét az Eli Lilly forgalmazhatja, a két cég közös fejlesztéseket tervez, az amerikai gyógyszergyártó pedig mintegy 15 millió dollár értékben Richter-részvényt is vásárol.
Az Erste elemzője szerint a bejelentés hosszabb áremelkedést is elindíthat. Az elemzői konszenzus célára 14 112 forint.
Arra számítok, hogy a Richter a csúcs közelében marad, és a 13 570–13 630 forintos zóna feletti, forgalommal kísért zárás megerősítheti a kitörést – ebben az esetben a 14 000 forintos kerek szint lehet a következő viszonyítási pont.
Ha a papír a csúcs alatt megpihen, a 13 030 forintos szalagközép az első olyan szint, ahol a trend épsége lemérhető. A hír és a grafikon most ugyanabba az irányba mutat, de történelmi csúcs közelében a fegyelem fontosabb, mint a sietség.
Magyar Telekom – először 3000 forint felett
A Magyar Telekom 3004 forinton zárta a hetet, és ezzel története során először fejezte be a napot 3000 forint felett. Két hét alatt 7,3 százalékot emelkedett, miután két hete még 2800 forinton állt. Azt vártam, hogy az erős lendület kitart, és a 2900, majd a 3000 forintos kerek szintek lesznek a következő viszonyítási pontok. A piac két hét alatt mindkettőt elérte.
A trend erejéhez nem fér kétség, az árfolyam az emelkedő csatorna felső harmadában halad, a pénteki forgalom (541 ezer darab) jóval meghaladta az ötvennapos átlagot (372 ezer), a MACD pedig vételi tartományban van (92,5 a 83,8-as jelzővonal felett). A figyelmeztető jelek ugyanakkor szaporodnak. Az RSI 75-re emelkedett, ami már túlvett tartomány, a piac hőmérője lázat mutat.
Az árfolyam a Bollinger-szalag felső szélénél (3046) jár, a MACD hisztogramja pedig zsugorodik, ami a lendület lassulására utal. A papír ráadásul messze eltávolodott az átlagaitól, a szalag közepe 2822, az 50 napos mozgóátlag 2667, a 200 napos 2486 forintnál van.
Minél jobban megnyúlik ez a gumiszalag, annál valószínűbb egy pihenő – ami egy ilyen meredek emelkedés után egészséges lenne, nem pedig trendforduló.
A társaság harmadik negyedéves bevétele 7,4 százalékkal, 260,9 milliárd forintra nőtt, a nyereség rekordot döntött, a növekedést a júliusi díjkorrekció és az IT-bevételek hajtották.
Az értékeltség azonban már megosztja az elemzőket, az MBH Befektetési Bank fenntartotta tartási ajánlását és 2850 forintos célárát, amely a jelenlegi árfolyam alatt van, miközben az elemzői konszenzus 3141 forint.
Arra számítok, hogy a 3000 forintos szint körül kialakul egy pihenő, mert a túlvett RSI és a szalagtető együtt ritkán enged meg további meredek emelkedést.
Amíg az árfolyam a 2900 forintos korábbi kerek szint felett marad, a rövid távú trend érintetlen, és a 3046 forintos szalagtető, illetve a 3140 forint körüli konszenzusos célár adja a felső viszonyítási pontokat. Egy mélyebb visszahúzódásnál a 2820 forintos szalagközép lehet az a szint, ahol a vevők újra megjelenhetnek.
Aki most száll fel a vonatra, annak érdemes számolnia azzal, hogy az út eleje döcögős lehet.