Kétarcú valóság a BMW-nél: hidegzuhanyt jelent az autógyártó figyelmeztetése – talán már csak a debreceni gőzhengerben bízhatnak
Hidegzuhanyként érte a piacot a BMW müncheni központjából szerda reggel érkező legfrissebb profit-előrejelzés, a vállalat alig öt hónapon belül immár másodjára csavarta lejjebb drasztikusan az év végére várható eredményét. A cégvezetés az autóipari szegmens (Automotive) egész éves üzemiárrés-várakozását az eddigi plusz 1–3 százalékról a mínusz 0,5 százalék és plusz 0,5 százalék közötti sávba szállította le.
Tökéletes vihar a BMW-nél
A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a prémiumgyártó főtevékenysége év végére akár működési veszteségbe is csúszhat, hiszen minden összejött egy mínuszos évhez:
- A BMW eladásai Kínában éves bázison brutális mértékben, 24,8 százalékkal zuhantak be a harmadik negyedévben. A helyi vásárlók egyre inkább a technológiailag fejlett és olcsóbb hazai elektromos modelleket - például BYD, Xiaomi - választják a patinás német prémium márka helyett.
- A BMW felgyorsította a hatékonysági programját. A német piacon mintegy 8000 munkahely felszámolását kezdték meg önkéntes távozási programokon keresztül. A rendkívül gyors lefutású programban fizetett végkielégítések közel 1 milliárd eurós egyszeri tétellel terhelik meg előreláthatóan a negyedik negyedéves mérleget.
- Paradox módon a várható veszteség részben saját sikerük ára is. Az új elektromos platform (Neue Klasse) gyártásának és a műszakok számának radikális bővítése ugyanis a tervezettnél sokkal nagyobb induló költségeket emészt fel a jelenlegi negyedévben.
A befektetők megnyugtatására a menedzsment ugyanakkor kiemelte: a gyár autóipari szabadkészpénz-árama (free cash flow) a nehézségek ellenére is szilárdan a kitűzött 2,5 milliárd eurós szint felett marad, ami bizonyítja, hogy nem keresleti összeomlásról, hanem átalakulási és strukturális költségekről van szó.
Debrecen a BMW új növekedési motorja: csúcsra járatott kapacitások
Miközben Németországban leépítések zajlanak, a BMW debreceni gyára valóságos növekedési motorrá vált, amely teljesen felülírja a korábbi menetrendeket. A több mint 5000 munkavállalót foglalkoztató hajdúsági üzemben olyan tempót diktálnak, amire a németországi központban sem számítottak.
Az új generációs, tisztán elektromos BMW iX3 iránti globális kereslet olyan elementáris erővel robbant be - Európában egy év alatt több mint 100 000 megrendelés érkezett rá -, hogy a gyár kénytelen volt azonnal bevezetni a harmadik műszakot. Ezzel a debreceni üzem nonstop termelésre állt át.
Mindössze kilenc hónappal a sorozatgyártás elindítása után a debreceni szalagokról már legördült az 50 000-dik BMW iX3 modell is. A BMW Group történetében ez a valaha volt leggyorsabb felfutási idő egy zöldmezős gyár esetében.
A jelenlegi háromműszakos tempó mellett a gyár várhatóan már 2027 februárjára átlépi a 100 000 legyártott gépkocsit.
A gyár ráadásul nem cövekelt le az iX3-nál, hiszen megerősítették a Bloomberg értesüléseit, miszerint még idén ősszel megkezdődik a debreceni gyártósorokon a Neue Klasse platform második, teljesen új modelljének összeszerelése is.
Ez a kupé-fazonú, sportos BMW iX4 SUV lesz, amelynek értékesítése a tervek szerint 2027 tavaszán indul el a világpiacon.
A több mint 10 milliárd eurós befektetéssel létrehozott debreceni üzem tehát nemcsak egy gyár a sok közül, hanem jelenleg a BMW lefőbb bástyája, amely nem győzi kiszolgálni az európai piaci igényeket.
A bejelentés dacára szerda délelőtt a BMW részvényei 1 százalékkal, 58,4 euróra drágultak. Év eleje óta 37,2 százalékkal gyengültek.