Kétarcú valóság a BMW-nél: hidegzuhanyt jelent az autógyártó figyelmeztetése – talán már csak a debreceni gőzhengerben bízhatnak

Hidegzuhanyként érte a piacot a BMW müncheni központjából szerda reggel érkező legfrissebb profit-előrejelzés, a vállalat alig öt hónapon belül immár másodjára csavarta lejjebb drasztikusan az év végére várható eredményét. A cégvezetés az autóipari szegmens (Automotive) egész éves üzemiárrés-várakozását az eddigi plusz 1–3 százalékról a mínusz 0,5 százalék és plusz 0,5 százalék közötti sávba szállította le.

Kétarcú valóság a BMW-nél: veszteségre figyelmeztető profitwarning és debreceni gőzhenger / Fotó: AFP

Tökéletes vihar a BMW-nél

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a prémiumgyártó főtevékenysége év végére akár működési veszteségbe is csúszhat, hiszen minden összejött egy mínuszos évhez:

A BMW eladásai Kínában éves bázison brutális mértékben, 24,8 százalékkal zuhantak be a harmadik negyedévben. A helyi vásárlók egyre inkább a technológiailag fejlett és olcsóbb hazai elektromos modelleket - például BYD, Xiaomi - választják a patinás német prémium márka helyett. A BMW felgyorsította a hatékonysági programját. A német piacon mintegy 8000 munkahely felszámolását kezdték meg önkéntes távozási programokon keresztül. A rendkívül gyors lefutású programban fizetett végkielégítések közel 1 milliárd eurós egyszeri tétellel terhelik meg előreláthatóan a negyedik negyedéves mérleget. Paradox módon a várható veszteség részben saját sikerük ára is. Az új elektromos platform (Neue Klasse) gyártásának és a műszakok számának radikális bővítése ugyanis a tervezettnél sokkal nagyobb induló költségeket emészt fel a jelenlegi negyedévben.

A befektetők megnyugtatására a menedzsment ugyanakkor kiemelte: a gyár autóipari szabadkészpénz-árama (free cash flow) a nehézségek ellenére is szilárdan a kitűzött 2,5 milliárd eurós szint felett marad, ami bizonyítja, hogy nem keresleti összeomlásról, hanem átalakulási és strukturális költségekről van szó.

Debrecen a BMW új növekedési motorja: csúcsra járatott kapacitások

Miközben Németországban leépítések zajlanak, a BMW debreceni gyára valóságos növekedési motorrá vált, amely teljesen felülírja a korábbi menetrendeket. A több mint 5000 munkavállalót foglalkoztató hajdúsági üzemben olyan tempót diktálnak, amire a németországi központban sem számítottak.