Bombahír: a világ egyik legnagyobb gyógyszercége száll be a Richterbe – közösen fejlesztenek új gyógyszert

Licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Ely Lilly-vel olyan új terápiák fejlesztésére, amelyekben a magyar gyógyszergyártó innovatív készítményét, az Estetrolt („E4”), egy természetes és szelektív ösztrogént, a Lilly gyógyszereivel kombinálják. A Richter és a Lilly emellett külön szállítási megállapodást, valamint részvény-adásvételi megállapodást is aláírtak a magyar társaság csütörtök reggeli közleménye szerint.

Együtműködik a Richter és az Ely Lilly / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

A licencmegállapodás értelmében a Richter kizárólagos, globális jogokat ad a Lilly részére az E4-et és a Lilly hatóanyagait kombináló gyógyszerkészítmény(ek) fejlesztésére, gyártására és forgalmazására a női egészségügyi és kardiometabolikus betegségek kezelésére.

Az Eli Lilly forgalmazhatja a Richter új nőgyógyászati termékét

A Richter továbbá opciós jogot biztosít az Eli Lilly számára arra, hogy az Egyesült Államokban együtt forgalmazzák a Richter orálisan alkalmazható, E4-alapú ösztrogén-monoterápiáját, amennyiben a készítmény megszerzi az amerikai hatósági engedélyt. A készítmény Fylrevy néven már forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik az Európai Gazdasági Térségben a posztmenopauzában lévő nők ösztrogénhiányos tüneteinek hormonpótló kezelésére. Az Egyesült Államokban a készítmény engedélyezési fázisban van és jelenleg az FDA értékelése alatt áll a menopauzával összefüggő közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetek (VMS) kezelésére.