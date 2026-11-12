Bombahír: a világ egyik legnagyobb gyógyszercége száll be a Richterbe – közösen fejlesztenek új gyógyszert
Licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Ely Lilly-vel olyan új terápiák fejlesztésére, amelyekben a magyar gyógyszergyártó innovatív készítményét, az Estetrolt („E4”), egy természetes és szelektív ösztrogént, a Lilly gyógyszereivel kombinálják. A Richter és a Lilly emellett külön szállítási megállapodást, valamint részvény-adásvételi megállapodást is aláírtak a magyar társaság csütörtök reggeli közleménye szerint.
A licencmegállapodás értelmében a Richter kizárólagos, globális jogokat ad a Lilly részére az E4-et és a Lilly hatóanyagait kombináló gyógyszerkészítmény(ek) fejlesztésére, gyártására és forgalmazására a női egészségügyi és kardiometabolikus betegségek kezelésére.
Az Eli Lilly forgalmazhatja a Richter új nőgyógyászati termékét
A Richter továbbá opciós jogot biztosít az Eli Lilly számára arra, hogy az Egyesült Államokban együtt forgalmazzák a Richter orálisan alkalmazható, E4-alapú ösztrogén-monoterápiáját, amennyiben a készítmény megszerzi az amerikai hatósági engedélyt. A készítmény Fylrevy néven már forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik az Európai Gazdasági Térségben a posztmenopauzában lévő nők ösztrogénhiányos tüneteinek hormonpótló kezelésére. Az Egyesült Államokban a készítmény engedélyezési fázisban van és jelenleg az FDA értékelése alatt áll a menopauzával összefüggő közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetek (VMS) kezelésére.
Külön szállítási megállapodás alapján a Richter biztosíthatja majd a Lilly részére az E4 hatóanyagot, valamint amennyiben a Lilly él a közös forgalmazásra vonatkozó opciós jogával, az ösztrogén-monoterápiás készítményt is.
A tranzakció lezárását követően a Lilly egy azonnali készpénzfizetést teljesít a Richter részére, valamint Richter törzsrészvényeket szerez. A Richter emellett szabályozási és kereskedelmi mérföldkőkifizetésekre, valamint a kombinációs készítmények nettó értékesítése után fizetendő, sávosan meghatározott mértékű jogdíjakra lehet jogosult.
A világ egyik legnagyobb gyógyszercége száll be befektetőként a Richterbe
A részvény-adásvételi szerződés alapján a Lilly összesen 15 millió dollár értékben 381.354 darab, jelenleg a Richter tulajdonában lévő Richter törzsrészvényt szerez meg a társaságtól. Az egy részvényre jutó vételeár 39,33 dollár, amely a Richter törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde kereskedésében kialalkult, a szerződés aláírását közvetlenül megelőző 30 kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagárának felel meg.
A megállapodások zárása a Hart-Scott-Rodin Antitrust Improvements Act szerinti versenyjogi jóváhagyások, valamint a szokásos zárási feltételek teljesüléséhez kötött.
Nagy örömmel jelentjük be ezt a stratégiai együttműködést a Lilly-vel, a világ egyik vezető gyógyszeripari vállalatával. Ez a megállapodás visszaigazolja a Richter női egészség iránti hosszú távú elkötelezettségét, valamint a saját fejlesztésű Estetrol-platformunkban rejlő lehetőségeket. A nők ma életük közel egyharmadát a menopauza után élik le, ugyanakkor az ebben az életszakaszban jelentkező orvosi igényeik hosszú időn keresztül háttérbe szorultak, és továbbra is nagyrészt kielégítetlenek maradnak. Ez az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy választ adjunk erre a jelentős kielégítetlen betegigényre, és hozzájáruljunk a terápiás lehetőségek bővítéséhez nők millió számára világszerte
– mondta el a megálapodásról Orbán Gábor ezérigazgató.
A cégvezető a keddi, erős eredményt hozó gyorsjelentést követő sajtótájékoztatón a Világgazdaság kérdésére úgy nyilatkozott, bizakodó az amerikai kormányzati kapcsolatok alakulását illetően.
Az amerikai gyógyszerügynökség (FDA) következő biztosa kifejezetten a női egészségügy területén aktív orvosnő, ezért minden okunk megvan arra, hogy azt gondoljuk, hogy a Richter meg fogja találni a helyét ebben az új környezetben is
– hangsúloyzta Orbán Gábor, aki erről személyesen is meggyőződhetett még tavaly a Heidi Overtonnal folytatott tárgyalása során.