Rég látott pánik söpört végig a tőzsdéken az elmúlt héten, ahogy a technológiai, azon belül is a mesterséges intelligencia szektorral kapcsolatos aggályok széles piaci eladási hullámba csaptak át. A legtöbb piac a legutóbb a 2020 eleji covid-pandémia kitörése idején látott veszteséggel zárta a hetet. A befektetőknek a veterán tőzsdeguru, Warren Buffett tanácsa adhat némi kapaszkodót, aki hosszú karrierje során megélt már számos tőzsdei zuhanást.

Warren Buffett hsszú élete során számos medvepiacot árvészelt, filozófiája most is kapaszkodót adhat a befektetőknek / Fotó: AFP

A tőzsdéknek volt is honnan esniük, az amerikai S&P 500 több mint két tucat alkalommal is új csúcsot döntött idén, és eddig szárnyalt a technológiai túlsúlyos Nasdaq is, amely a héten hivatalosan is korrekciós fázisba lépett.

A kényelmetlen örök igazság, hogy egyetlen bikapiac sem tarthat örökké, és csupán idő kérdése, hogy mikor kell érkezik meg a tőzsdékre egy nagyobb visszaesés. A világ egyik legsikeresebb értékalapú befektetőjének, Warren Buffettnek azonban van néhány időtálló tanácsa arra vonatkozóan, hogyan készíthetjük fel portfóliónkat egy esetleges piaci összeomlásra vagy recesszióra.

A legendás befektetési cége, a Berkshire Hathaway éléről a közelmúltban visszavonult omahai orákulum már az ezredforduló környéki dotcom-lufi kipukkanása előtt arra figyelmeztetett, hogy bár a technológiai újítások átalakíthatják a társadalmat, ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy okos befektetések is lennének.

A befektetés kulcsa nem az, hogy felmérjük, mekkora hatással lehet egy iparág a társadalomra, vagy mennyit fog növekedni, „hanem az, hogy meghatározzuk egy adott vállalat versenyelőnyét, és mindenekelőtt ennek az előnynek a tartósságát

– idézi a 97. életévét taposó tőzsdeguru időtálló bölcsességét a Yahoo Finance.

Ezt tanácsolja Warren Buffett a befektetőknek

Azt ugyan lehetetlen megjósolni, hogyan alakul majd a piac az elkövetkező hónapokban, a dotcom-buborék értékes tanulsággal szolgál. A mesterséges intelligencia (MI) mint technológia forradalmi jelentőségű lehet, de ez nem jelenti azt, hogy minden MI-részvény jó befektetés lenne. Elkerülhetetlenül lesznek olyan részvények, amelyek a következő visszaesés során megroppannak.

Buffett az évtizedek során sokszor visszaigazolt filozófiája alapján a befektetők számára jelenleg a legjobb lépés az lehet, ha széles körű, minőségi részvényportfóliót építenek ki, olyan vállalatok papírjaiból, amelyek üzleti alapjai szilárdak.

Bár minden részvény ki van téve a rövid távú ingadozásoknak, azok, amelyek erős versenyelőnyökkel rendelkeznek, a legnagyobb valószínűséggel tudnak talpra állni és hosszú távú növekedést biztosítani.