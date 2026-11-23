Az általános kockázatkerülés a hazai részvénypiacra is rányomta a bélyegét, fontos támaszokat tört le a BUX index a héten. Már a 140 ezer pontos szintet tesztelgeti az árfolyam, mely alatt 137 ezer pontnál adódna a következő fontosabb támasz. A vezető részvények mindegyike eladói nyomás alá került, de a Richter relatív teljesítménye kedvezőbb.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

Az OTP árfolyama kiesett a lilával jelzett emelkedő ék alakzatból, majd folytatta a csökkenést. A 40 000-40 135 forintos támasz letörésével 38 683 forintig nyílt meg a mozgástér. Az alakzatból ugyanakkor ennél jóval nagyobb csökkenés lehetősége következik, és a hasonló mozgások alapján akár a 35 ezer forintos szint elérését sem lehet kizárni, amennyiben a 37 500-38 000 forintos támasz-zóna nem fogja meg az esést.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Richter árfolyamemelkedése megakadt a 13 840 forintos ellenállási szint közelében, majd negatív korrekció indult. A következő fontosabb támasz 13 240 forintnál húzódik, míg felül 13 610 forintnál látható akadály. A részvény relatív felülteljesítése továbbra is fennmaradhat.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Mol jegyzése is fontos támaszokat tört le, a 4 755 forintos szint eleste után 4 630 forintnál adódik a következő erősebb támasz. Az indikátorok változatlanul lefelé mutatnak, de itt egyelőre kevésbé látható trendszerű csökkenés, mint az OTP árfolyamában. A 4 630 forintos szint alatt 4 550 forint közelében adódik a következő kapaszkodó.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Magyar Telekom a meredek emelkedést követően kezdett korrigálni, letörve ezzel az emelkedő trendvonalat, majd egy Fibo-szintet is. A következő meghatározó támasz a 30 napos mozgóátlag 2 800 forintnál, mely hamarosan tesztelésre kerülhet, ott viszont megtorpanhat a csökkenő mozgás.