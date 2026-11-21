A csütörtöki erős rajt után pénteken már az Anthropic részvényeit is adták a befektetők. A Claude chatbotot fejlesztő vállalat papírja az első kereskedési napon 17,1 százalékkal a 83 dolláros kibocsátási ár fölött zárt, másnap viszont 9,1 százalékot esett. Az Nvidia még nagyobb, 13,8 százalékos veszteséggel fejezte be a napot. A rekordméretű részvénykibocsátás és az Nvidia gyorsjelentése után is bizonytalanok maradtak a befektetők abban, hogy milyen hozamot termelnek majd a mesterséges intelligenciába áramló beruházások - mutatott rá a Reuters.

A nemzetközi eladási hullámban az Anthropic a tőzsdei debütálását követő napon 9,1 százalékot esett Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az amerikai részvényindexek közül a Nasdaq Composite 5,28 százalékot, az S&P 500 3,70 százalékot, a Dow Jones 1,93 százalékot esett. Az S&P 500 sorozatban hetedik napja gyengült, és a Dow-val együtt több mint 10 százalékkal került korábbi zárócsúcsa alá, vagyis mindkét index korrekciós tartományba lépett. A technológiai részvényekre a kamatvárakozások is nyomást gyakoroltak. A Reuters szerint a piac pénteken már szinte biztosra vette, hogy a Fed decemberben 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot.

Európában a chiprészvények és a bankok is estek

A páneurópai STOXX 600 2 százalékos mínuszban, 625,65 ponton zárt. Öt egymást követő kereskedési napon esett, heti vesztesége meghaladta az 5,7 százalékot. Ez volt a legrosszabb hete 2025 márciusának vége óta. Az európai technológiai szektor 5,4 százalékkal került lejjebb, az ASML és az STMicroelectronics több mint 9 százalékot veszített értékéből. Az euróövezeti bankrészvényeket követő index is több mint 2,5 százalékkal esett.

A vezető nyugat-európai börzék közül Frankfurtban 2,5 százalékot meghaladó eséssel zárt a DAX, Párizsban 1,9 százalékot veszített a CAC 40, Londonban pedig 1 százalékot gyengült az FTSE 100. Milánóban nagyjából 2,5, Madridban 1,7 százalékkal került lejjebb a vezető index. A Világgazdaság délutáni tudósítása már a zárás előtt erősödő eladói nyomásról számolt be Frankfurtban és Párizsban.

A BUX több mint 5400 pontot veszített, az OTP húzta lefelé

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 5416,93 ponttal, 3,79 százalékkal, 137 648,73 pontra esett. A részvénypiac forgalma 41,75 milliárd forint volt. A négy vezető részvény közül egyedül a Magyar Telekom zárt pluszban.