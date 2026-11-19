A félidős választási év, vagyis a midterm year történelmileg az amerikai elnöki ciklus legbizonytalanabb szakasza. A fiskális impulzus gyengül, a politika kiszámíthatósága csökken, a befektetők pedig magasabb kockázati prémiumot követelnek. Egy 1950-ig visszatekintő vizsgálat szerint az S&P 500 átlagos, csúcstól mélypontig mért visszaesése ezekben az években megközelítette a 18 százalékot. A választások után azonban rendszerint gyorsan javult a hangulat.

Az arany és a reálhozamok kapcsolata, a dollár likviditási hulláma és a Bitcoin négyéves ciklusa egyaránt egy Q4-es fordulat lehetősége felé konvergál / Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB

A történelmi minta feltűnően erős. Az S&P 500 mind a 19 vizsgált félidős választást követő tizenkét hónapban magasabban állt, az átlagos emelkedés pedig 15,1 százalék volt. Más számítások szerint a választást megelőző tizenkét hónap átlagos hozama mínusz 0,7 százalék, az azt követő időszaké viszont plusz 16,3 százalék volt.

A negyedik negyedéves korrekció ezért nem feltétlenül egy hosszabb medvepiac kezdete. Sokkal inkább annak a folyamatnak a része lehet, amelyben a piac kitisztítja a túlzott pozíciókat, majd elkezdi árazni a következő, elnökválasztást megelőző év kedvezőbb gazdaságpolitikai és likviditási környezetét. Az S&P 500 1950 óta éppen a midterm évek negyedik negyedévében érte el a legerősebb átlagos Q4-teljesítményt, 6,6 százalékos emelkedéssel.

Az arany esése likviditási figyelmeztetés

Az arany gyengülését nem feltétlenül a hosszú távú befektetési történet összeomlásaként kell értékelni. Likviditási stresszben a befektetők gyakran nem azt adják el, amit rossznak tartanak, hanem azt, amit gyorsan és nagy mennyiségben el tudnak adni. Az arany a világ egyik leglikvidebb fedezeti eszköze, ezért letéti követelmények vagy dollárhiány esetén könnyen kényszerértékesítés áldozatává válhat.

A dollár erősödése ugyanezt a likviditási szűkületet jelzi. A DXY emelkedése szigorítja a globális finanszírozási feltételeket, és nyomást gyakorol a részvényekre, a feltörekvő piacokra, az aranyra és a kriptoeszközökre. A 104–105 pontos tartomány ezért potenciális fordulati zóna lehet. Ha a dollár itt kifullad, az a globális likviditási helyzet javulásának első jele lehet. Ha viszont tartósan áttöri ezt a sávot, a korrekció tovább húzódhat.

Az arany tartós mélypontja történelmileg gyakran a kötvényhozamok csúcsának környezetében alakul ki.

A nemesfém nem fizet kamatot, így a reálhozam emelkedése növeli tartásának alternatív költségét. A 2003 és 2021 közötti időszakban az arany és a reálhozamok korrelációja mínusz 0,84 volt. A hozamok tetőzése, a dollár kifulladása és az arany stabilizálódása ezért ugyanannak a fordulatnak három fontos eleme lehet.