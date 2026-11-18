Nagy tételben kezdte el adni a Mol részvényeit Csányi Sándor OTP-elnök, aki két nap alatt több mint 220 ezer olajrészvényt tárazott ki. Ezt onnan tudhatjuk, hogy a vezető magyar pénzintézet élén álló milliárdos egyúttal az olajtársaság alelnöki tisztét is betölti, és igazgatósági tag is, ennél fogva bennfentesnek minősül, így a Mol tőzsdei bejelentést adott az ügyletről.

Csányi Sándor OTP-elnök nagy tételben adott el Mol-részvényeket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Csányi nem közvetlenül, hanem az érdekeltségébe tartozó Unity Vagyonkezelő Alapítványon keresztül tárazott ki. Hétfőn 140 ezer részvényt, keddi további 81 ezer darab Mol-törzsrészvényt adott el.

A hét eleji ügylet keretében 690 millió forint, a tegnapi kereskedéssel pedig 400 millió forint értékű Mol-pakettől vált meg. Tehát rövid idő alatt 1,1 milliárd forintnyi részvényt értékesített.

Mindkét tranzakcióra rendes tőzsdei forgalomban került sor, piaci áron. A bankár ezzel hozzájárulhatott az olajrészvény heti eséséhez.

A Mol bőkezűen jutalmazza felsővezetőit, rendszerint az éves közgyűlést követően jelentős részvénycsomagot kiosztva közöttük. Csányi Sándor tavaly májusban 24 ezer darab Mol-részvényt szerzett, ami akkori árfolyamon 73,4 millió forintot ért. Egy évvel később újabb 24 ezer darabos pakettet ítéltek meg számára, ami akkor már 100 millió forint piaci értékkel bírt.

A mostani eladások ennél nagyságrendileg nagyobb tételt érintenek.

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A magyar olajtársaság a vártnál is erősebb harmadik negyedéves teljesítményről számolt be. A legfontosabb iparági eredménymutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 80,7 százalékkal 1,76 milliárd dollárra ugrott a szeptember végén zárult három hónapban, ami minden idők legerősebb negyedéves teljesítménye. A tényadat meghaladta az 1,754 milliárd dolláros elemzői konszenzust is.

Az elemzők szerint reális, hogy 2026 egészében is csúcseredményt könyvelhet majd el az olajtársaság, amely rendkívül sokat profitált idén az amerikai-iráni háború követketében egekbe szökő energiaárakból, valamint a hatalmasra nyíló finomítói árrésekből. A szerb NIS olajfinomító egyre biztosabbnak tűnő megszerzése pedig további lendületet adhat a Molnak.