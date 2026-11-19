Folytatta a Mol részvényeinek eladását Csányi Sándor, a bankvezér szerdán újabb 15 ezer értékpapírtól szabadult meg, három nap alatt pedig már közel 1,2 milliárd forint értékben csökkentette az olajtársaságban meglévő kitettségét.

Csányi Sándor három nap alatt 1,16 milliárd forint készpénzt szabadított fel Mol-észvényeiből / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az OTP-elnök Mol-bennfentesnek számít, mivel az olajtársaság alelnöke és igazgatóságának is tagja, ezért a társaság tőzsdei közleményben köteles közzétenni az ilyen tranzakciókat.

Három nap alatt közel 1,2 milliárd forintnyi Mol-részvényt adott el az OTP elnöke

A milliárdos üzletember a hét elején kezdte el nagyobb tételben kiszórni az olajrészvényeket.

Hétfőn 690 millió forint értékben tárazott ki,

kedden 400 millió forintért értékesített,

szerdán pedig 14 898 darab Mol-részvényt adott el piaci forgalomban, 4905 forintos átlagáron. Ez 73 millió forintot jelent.

Csányi Sándor nem közvetlenül, hanem az érdekeltségébe tartozó Unity Vagyonkezelő Alapítványon keresztül vágta vissza kitettségét.

Három nap alatt így már 235 ezer részvényt értékesített normál tőzsdei kereskedés során. A bankvezér ezzel maga is közvetlenül hozzájárulhatott az olajtársaság kurzusának eséséhez. A Mol árfolyama a múlt pénteki 4980 forintról 4806 forintra esett vissza szerdáig. Ezzel 3,5 százalékkal csökkent a társaság kapitalizációja.

Csányi Sándor vagyonkezelő alapítványa a hét első felében végrehajtott tranzakciókkal 1,16 milliárd forint készpénzhez jutott.

A kiszállást egyébként jól időzíthette, a Mol papírjai ugyanis idén több mint 60 százalékot raliztak. Az olajszektor az iráni háború egyik nagy nyertese, a megugró energiaárak és a szűkös termékkínálat miatt egekbe szökő finomítói árrések hatalmas profithoz segítették a szektortársakat és a Molt is.