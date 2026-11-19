Csányi Sándor nem áll le, villámtempóban tárazza be a készpénzt: már a vagyonadóra készül a bankvezér?
Folytatta a Mol részvényeinek eladását Csányi Sándor, a bankvezér szerdán újabb 15 ezer értékpapírtól szabadult meg, három nap alatt pedig már közel 1,2 milliárd forint értékben csökkentette az olajtársaságban meglévő kitettségét.
Az OTP-elnök Mol-bennfentesnek számít, mivel az olajtársaság alelnöke és igazgatóságának is tagja, ezért a társaság tőzsdei közleményben köteles közzétenni az ilyen tranzakciókat.
Három nap alatt közel 1,2 milliárd forintnyi Mol-részvényt adott el az OTP elnöke
A milliárdos üzletember a hét elején kezdte el nagyobb tételben kiszórni az olajrészvényeket.
- Hétfőn 690 millió forint értékben tárazott ki,
- kedden 400 millió forintért értékesített,
- szerdán pedig 14 898 darab Mol-részvényt adott el piaci forgalomban, 4905 forintos átlagáron. Ez 73 millió forintot jelent.
Csányi Sándor nem közvetlenül, hanem az érdekeltségébe tartozó Unity Vagyonkezelő Alapítványon keresztül vágta vissza kitettségét.
Három nap alatt így már 235 ezer részvényt értékesített normál tőzsdei kereskedés során. A bankvezér ezzel maga is közvetlenül hozzájárulhatott az olajtársaság kurzusának eséséhez. A Mol árfolyama a múlt pénteki 4980 forintról 4806 forintra esett vissza szerdáig. Ezzel 3,5 százalékkal csökkent a társaság kapitalizációja.
Csányi Sándor vagyonkezelő alapítványa a hét első felében végrehajtott tranzakciókkal 1,16 milliárd forint készpénzhez jutott.
A kiszállást egyébként jól időzíthette, a Mol papírjai ugyanis idén több mint 60 százalékot raliztak. Az olajszektor az iráni háború egyik nagy nyertese, a megugró energiaárak és a szűkös termékkínálat miatt egekbe szökő finomítói árrések hatalmas profithoz segítették a szektortársakat és a Molt is.
A magyar társaság a vártnál is erősebb harmadik negyedéves teljesítményről számolt be. A legfontosabb iparági eredménymutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 80,7 százalékkal 1,76 milliárd dollárra ugrott a szeptember végén zárult három hónapban, ami minden idők legerősebb negyedéves teljesítménye. A tényadat meghaladta az 1,754 milliárd dolláros elemzői konszenzust is. Az elemzők szerint reális, hogy 2026 egészében is csúcseredményt könyvelhet majd el az olajtársaság.
Mire kell Csányi Sándornak ennyi készpénz?
Az eladások volumene miatt felmerül a kérdés, hogy miért tárazott ki ekkora tételben Magyarország második leggazdagabb embere. Kézenfekvőnek tűnik, hogy pusztán elérkezettnek látta az időt a profitrealizálásra, mivel az olajrészvény idén túlzás nélkül szárnyal, és az ősz elején történelmi csúcsot is döntött az árfolyam.
Elképzelhető ugyanakkor az is, hogy a rövid időn belül felszabadított bő egymilliárd forinttal már a jövő évtől fizetendő vagyonadóhoz gyűjt likvid forrásokat a bankvezér, akinek vagyonát jelenleg 650-935 milliárd forint közé becsülik. Ez alapján 9-13,5 milliárd forint közötti összeget fizethet majd be az államkasszába Csányi.
Természetesen az is lehet, hogy pusztán egy nagyobb személyes kiadásra, esetleg valamelyik üzleti érdekeltségéhez kapcsolódó beruházásra különít el könnyen átcsopotosítható tőkét a bankszektor mellett a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, valamint az ingatlanpiacon is érdekeltséggel rendelkező milliárdos.
Vagyonadó – két dolog már biztosan marad!
A vagyonadó szabályai még változhatnak, de az adóalanyok köre és az adókulcs már nem – erről a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt szerda reggel a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, az intézkedés nem „NER-büntetőadó”, hanem az igazságosabb közteherviselés kialakítását szolgálja.
A vagyonadóra vonatkozó tervek szerint a nettó, adóköteles vagyon egymilliárd forintot meghaladó része után évente kellene fizetni. Az adóalap nem maga a teljes vagyon, hanem a törvény szerinti módszerekkel meghatározott vagyonelemek értéke, csökkentve az elszámolható tartozásokkal, majd ebből levonva az egymilliárd forintos küszöböt.
Az adóalap első 100 milliárd forintjára 1 százalékos, az ezt meghaladó részére 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.
A kormány által készített hatásvizsgálat szerint a tervezett változás 15 ezer magánszemélyt és 2 ezer vagyonkezelési adóalanyt érintene. A Világgazdaság korábban hozzávetőlegesen kiszámolta, hogy kinek fájhatna leginkább az intézkedés. A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2026-os rangsora szerint a top 10 az alábbiak szerint alakult:
- Mészáros Lőrinc, 1604 milliárd forint,
- Csányi Sándor, 935 milliárd forint,
- Felcsuti Zsolt, 594 milliárd forint,
- Veres Tibor, 492 milliárd forint,
- Gattyán György, 432 milliárd forint,
- Szíjj László, 418 milliárd forint,
- Jellinek Dániel, 355 milliárd forint,
- Jászai Gellért, 333 milliárd forint,
- Széles Gábor, 317 milliárd forint,
- Pavelka Tibor, 309 milliárd forint.
Amennyiben az eddig ismert tervekből indulunk ki, akkor Mészáros Lőrincnek 2027-ben 23,5 milliárd forint, Csányi Sándornak 13,5 milliárd forint, Felcsuti Zsoltnak pedig közel 8,4 milliárd forint vagyonadót kellene befizetnie. A magasabb adókulcs összesen több mint harminc embert érinthet.