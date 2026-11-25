A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett DH Group (ex-Duna House) a harmadik negyedévben 13,7 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 8 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest - derült ki a cég szerda reggel közzétett gyorsjelentéséből.

A külföldi bővülés és az Otthon Start program hajtották a DH Group növekedését / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazaság

Az egyszeri magyarországi ingatlanértékesítések bázisidőszaki hatását kiszűrve a bevételnövekedés ennél is dinamikusabb, 16 százalékos volt. A társaság számviteli EBITDA-ja 2 százalékkal 1,9 milliárd forintra emelkedett, ami euróban számolva 11 százalékos pluszt jelent, míg az egyedi tételektől szűrt, tisztított core EBITDA 1,92 milliárd forintot tett ki (+1 százalék év/év; euróban +10 százalék).

A forintban kimutatott eredmények alakulását jelentősen befolyásolta a devizapiaci környezet: a magyar fizetőeszköz éves bázison mintegy 9 százalékkal erősödött az euróval, és 10 százalékkal a lengyel zlotyval szemben. Emellett az adózott eredményt – amely 9 százalékkal 979 millió forintra mérséklődött – a magasabb jövedelemadó-ráfordítások és a növekvő személyi jellegű költségek fogták vissza.

Ezzel együtt az első kilenc hónap mérlege kifejezetten erős: az időszaki tisztított core EBITDA 14 százalékkal 5,65 milliárd forintra, a tisztított core adózott eredmény pedig 23 százalékkal 3,45 milliárd forintra nőtt.

Pörögtek a külföldi piacok, egyre dominánsabb a pénzügyi közvetítés

A DH Group EBITDA-jának már 76 százaléka Magyarországon kívülről származott a negyedévben.

Olaszország: a csoport EBITDA-jának 59 százalékát adta 7,47 milliárd forintos árbevétellel, miközben a hitelvolumen 7 százalékkal emelkedett.

Lengyelország: az árbevétel 14 százalékkal (4,04 milliárd forintra), a hitelvolumen pedig 19 százalékkal nőtt.

Spanyolország: a Donpisó hálózat 2026 harmadik negyedévében 831,2 millió forint, az év első kilenc hónapjában pedig összesen 2 690,6 millió forint hálózati jutalékbevételt generált.

Magyarország: az Otthon Start programnak köszönhetően a hazai hitelvolumen 80 százalékkal ugrott meg, bár az ingatlanfranchise piac normalizálódása a hazai core EBITDA-t kissé visszafogta.

A pénzügyi közvetítési szegmens hozta a konszolidált árbevétel 92 százalékát és az EBITDA 93 százalékát, míg az ingatlanszolgáltatás bevételei a spanyol Donpiso jó szereplése ellenére kissé csökkentek, Csehországban pedig lezárta cég a marginálisnak bizonyult tevékenységet.

Dinamikus év végi hajrá a DH Groupnál

November 17-én a társaság 1,05 milliárd forintért értékesítette a budapesti Gellérthegy utcai székházát, amelynek 748 millió forintos adózás előtti nyereségét a negyedik negyedévben számolják el.