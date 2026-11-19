Lezárta a csoport korábbi székházaként szolgáló, 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. szám alatti irodaingatlan értékesítését a 10 éves tőzsdei jelenlétét ünneplő DH Group (ex-Duna House) 100 százalékos leányvállalata, a GDD Commercial Kft. - közölte az anyavállalat a BÉT honlapján.

Hatalmasat kaszált saját ingatlanán a DH Group, extraprofit a láthatáron a jubileumi évben / Fotó: Lee Charlie

Megugrik a DH Group nyeresége

Az ingatlan adásvételi szerződést szeptember 3-án írták alá. A vevő a teljes, 1 050 millió forint összegű vételárat megfizette, az ingatlan birtokba adására 2026. november 17-én került sor.

A közvetítői jutalékkal csökkentett vételár 1 020 millió forint volt, az ingatlan IFRS szerinti könyv szerinti értéke pedig csupán 272 millió forint, ezért a csoport a tranzakción 748 millió forint adózás előtti nyereségre tesz szert, amely a társaság negyedik negyedéves konszolidált eredményét növeli.

A vállalat felhívta a befektetők figyelmét, hogy a tranzakción elért eredmény nem része a csoport core eredményének, így az nem szerepel a második negyedéves jelentésben közzétett, teljes idei évre vonatkozó frissített előrejelzésben, amely szerint a tisztított core EBITDA-t a 8,3–9,1 milliárd forintos, a tisztított core adózott eredményt pedig a 5,1–5,6 milliárd forintos sávba várja.

Ergo a tranzakció eredménye a core eredményen felül értendő.

A közlemény alapján - tesszük hozzá - a nettó profit ceteris parubis meghaladhatja akár a 6 milliárd forintot is.

Tíz éve a tőzsdén, jön az osztalékelőleg

A DH Group amúgy november 16-án jubileumi csengetéssel ünnepelte tízéves tőzsdei jelenlétét a Budapesti Értéktőzsdén.

Az akkor még Duna House Holding néven futó cég részvényeit 2016 novemberében vezették be a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába. A társaság abban az évben piacvezető hazai ingatlanközvetítőként 880 millió forintos EBITDA-t ért el, amely 2026-ra 10 milliárd forint közelébe nőhet.

„Tíz év alatt tehát közel tízszeresére nőtt az eredményünk”

– mondta a jubileumi csengetésen Guy Dymschiz, a DH Group vezérigazgatója.

A társaság nyilvános árfolyam- és osztalékadatokból készített számítása szerint, aki a 2016-os tőzsdei bevezetéskor vásárolt a cég részvényeiből, és a kapott osztalékot újrabefektette, tíz év alatt (2016. november 11. – 2026. november 11.) közel 6,5-szeresére növelte befektetése értékét.

Ez évi átlagosan 20 százalék feletti hozam, ami meghaladja a BUX index azonos időszaki teljesítményét.