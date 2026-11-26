A csoport árbevétele éves összevetésben 8 százalékkal – az egyszeri budapesti ingatlanértékesítésektől megtisztítva 16 százalékkal – emelkedett.

A tisztított, alaptevékenységhez kötődő EBITDA forintban 1 százalékkal, 1,9 milliárd forintra nőtt, euróban kifejezve viszont már 10 százalékos volt a bővülés.

A tisztított adózott eredmény 9 százalékkal, 1,1 milliárd forintra mérséklődött (euróban stagnált), mivel a bevételnövekedést ellensúlyozták a magasabb adóterhek és a személyi költségek, utóbbiakat részben a vezérigazgató részvényopciós programja emelte meg.

A hitelközvetítés viszi a hátán a DH Groupot

A növekedés fő motorja a pénzügyi közvetítés volt, ahol a folyósított hitelvolumen 19 százalékkal, 394 milliárd forintra ugrott, a szegmens EBITDA-ja pedig 41 százalékkal, 1,9 milliárd forintra bővült.

A legnagyobb piacon, Olaszországban a jelzálogpiac 7 százalékos visszaesése ellenére a DH Group 7 százalékkal (euróban 16 százalékkal), 176 milliárd forintra növelte hitelközvetítési volumenét.

Ezt az idén nyáron felvásárolt Fincontatto első konszolidált negyedéve is segítette, amely a bér- és nyugdíjfedezetű (CQS) hitelek piacán erősíti a csoportot.

Lengyelországban 19 százalékkal (zlotyban 32 százalékkal), 157 milliárd forintra nőtt a hitelvolumen, a tisztított EBITDA pedig 13 százalékkal, 316 millió forintra emelkedett.

Magyarországon az államilag támogatott 3 százalékos Otthon Start lakáshitel-program 80 százalékkal, 60 milliárd forintra repítette a közvetített hitelvolument.

Bár az ingatlanközvetítői üzletág eredménye a tavalyi rekordbázis utáni normalizálódás miatt visszaesett, a hazai tisztított EBITDA stabilan, 506 millió forinton alakult.