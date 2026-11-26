Rejtett növekedés a DH Groupnál, az elemző szerint kiváló évzárás elé nézhet az ex-Duna House
Bár forintban számolva stagnáló vagy enyhén csökkenő számokat mutatnak a DH Group harmadik negyedéves eredményei, a felszín alatt erős üzleti növekedés zajlik a vállalatcsoportnál – közölte a Wood & Company elemzőház csütörtökön.
A brókercég vételre ajánlja a részvényt 1500 forintos célárral, ami a jelenlegi, 1255 forintos árfolyamhoz képest 19,5 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
A csoport árbevétele éves összevetésben 8 százalékkal – az egyszeri budapesti ingatlanértékesítésektől megtisztítva 16 százalékkal – emelkedett.
A tisztított, alaptevékenységhez kötődő EBITDA forintban 1 százalékkal, 1,9 milliárd forintra nőtt, euróban kifejezve viszont már 10 százalékos volt a bővülés.
A tisztított adózott eredmény 9 százalékkal, 1,1 milliárd forintra mérséklődött (euróban stagnált), mivel a bevételnövekedést ellensúlyozták a magasabb adóterhek és a személyi költségek, utóbbiakat részben a vezérigazgató részvényopciós programja emelte meg.
A hitelközvetítés viszi a hátán a DH Groupot
A növekedés fő motorja a pénzügyi közvetítés volt, ahol a folyósított hitelvolumen 19 százalékkal, 394 milliárd forintra ugrott, a szegmens EBITDA-ja pedig 41 százalékkal, 1,9 milliárd forintra bővült.
A legnagyobb piacon, Olaszországban a jelzálogpiac 7 százalékos visszaesése ellenére a DH Group 7 százalékkal (euróban 16 százalékkal), 176 milliárd forintra növelte hitelközvetítési volumenét.
Ezt az idén nyáron felvásárolt Fincontatto első konszolidált negyedéve is segítette, amely a bér- és nyugdíjfedezetű (CQS) hitelek piacán erősíti a csoportot.
Lengyelországban 19 százalékkal (zlotyban 32 százalékkal), 157 milliárd forintra nőtt a hitelvolumen, a tisztított EBITDA pedig 13 százalékkal, 316 millió forintra emelkedett.
Magyarországon az államilag támogatott 3 százalékos Otthon Start lakáshitel-program 80 százalékkal, 60 milliárd forintra repítette a közvetített hitelvolument.
Bár az ingatlanközvetítői üzletág eredménye a tavalyi rekordbázis utáni normalizálódás miatt visszaesett, a hazai tisztított EBITDA stabilan, 506 millió forinton alakult.
Erős év vége, osztalékelőleg és német nyitás
A menedzsment várakozásai szerint az idei tisztított eredmények a megemelt éves előrejelzési sáv felső felében (8,3–9,1 milliárd forintos EBITDA és 5,1–5,6 milliárd forintos adózott eredmény) teljesülhetnek,
ami kiemelkedően erős negyedik negyedévet vetít előre.
Emellett a cég november 17-én lezárta egykori budapesti székházának eladását, amely 748 millió forintos egyszeri adózás előtti nyereséget hoz az év végén.
A december 1-jei rendkívüli közgyűlés 1,25 milliárd forintos osztalékelőlegről szavaz, ami mintegy 3 százalékos osztalékhozamot jelent.
Hosszabb távon a németországi terjeszkedés adhat újabb lendületet: a RE/MAX németországi partnerével közös Credipass Germany vegyesvállalat - 70 százalékos DH Group részesedéssel - várhatóan 2027 első félévében indul, és az évtized végére a csoport EBITDA-jának akár 10 százalékát is adhatja.