Kritikus pénzügyi helyzetbe került, és rövid távú likviditási igényeinek fedezéséhez, valamint működésének fenntartásához is finanszírozást kell biztosítania – figyelmeztette szerda reggel befektetőit a Norse Atlantic diszkont légitársaság.

Bajban a Norse, a diszkont légitársaságnak betett a magas üzemanyagár / Fotó: Patrick T. FALLON / AFP

A hosszú távú, Amerika és Európa közötti járatokat üzemeltető norvég fapados társaság a meredeken emelkedő üzemanyagköltégek miatt került bajba, és már júliusban hivatalos eljárást indított egy esetleges vállalatértékesítés vagy fúzió előkészítésére. A társaság korábban arról is beszámolt, hogy egyes Boeing 787-es repülőgépeinek lízingbe adásáról tárgyal más légitrsaságokkal.

A bejelentést követően a Norse részvényei mélyrepülésbe kezdtek: az oslói tőzsdei kereskedés elején több mint 53 százalékkal, történelmi mélypontra zuhant a kurzus. A légitársaság piaci kapitalizációja ezzel idén 96 százalékkal zsugorodott.

A norvég vállalat közleménye szerint jelenleg a rövid távú finanszírozás biztosításáról tárgyal.

Ugyanakkor semmilyen garancia nincs arra, hogy ezek a tárgyalások életképes megoldáshoz vezetnek

– közölte a Norse.

A légitársaság nem fedezi határidős ügyletekkel a repülőgép-üzemanyag beszerzését, és az iráni háború kitörése után megugró költségek miatt járatkapacitásának csökkentésére kényszerült. Számos más légitársaság is hasonló problémákkal küzd, egyesek csődeljárást kezdeményeznek, mások pedig szerkezetátalakítási eljárásokkal próbálják biztosítani a túlélésüket.

A Norse nehézségei az európai légiközlekedési szektor pénzügyileg gyengébb szereplőire nehezedő egyre nagyobb nyomást tükrözik. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a kisebb légitársaságok a nyári főszezonban sem feltétlenül tudnak elegendő készpénzt termelni ahhoz, hogy átvészeljék a téli időszakot. Egyesek szerint már februárban jelentkezhetnek komolyabb problémák, mivel a légitársaságok hagyományosan ekkorra fogynak ki a pénzügyi tartalékaikból.

A Norse októberben repülőgép-, személyzet-, karbantartási és biztosítási szolgáltatásokat magában foglaló (ACMI) megállapodást kötött a Pakistan International Airlines vállalattal, amelynek keretében két Boeing 787-9 Dreamliner repülőgépét adja lízingbe a pakisztáni légitársaságnak.