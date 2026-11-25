Brutálisan elszállt a kerozin ára, a csőd szélére került az európai diszkont légitársaság – padlóztak a fapados részvényei a bejelentésre
Kritikus pénzügyi helyzetbe került, és rövid távú likviditási igényeinek fedezéséhez, valamint működésének fenntartásához is finanszírozást kell biztosítania – figyelmeztette szerda reggel befektetőit a Norse Atlantic diszkont légitársaság.
A hosszú távú, Amerika és Európa közötti járatokat üzemeltető norvég fapados társaság a meredeken emelkedő üzemanyagköltégek miatt került bajba, és már júliusban hivatalos eljárást indított egy esetleges vállalatértékesítés vagy fúzió előkészítésére. A társaság korábban arról is beszámolt, hogy egyes Boeing 787-es repülőgépeinek lízingbe adásáról tárgyal más légitrsaságokkal.
A bejelentést követően a Norse részvényei mélyrepülésbe kezdtek: az oslói tőzsdei kereskedés elején több mint 53 százalékkal, történelmi mélypontra zuhant a kurzus. A légitársaság piaci kapitalizációja ezzel idén 96 százalékkal zsugorodott.
A norvég vállalat közleménye szerint jelenleg a rövid távú finanszírozás biztosításáról tárgyal.
Ugyanakkor semmilyen garancia nincs arra, hogy ezek a tárgyalások életképes megoldáshoz vezetnek
– közölte a Norse.
A légitársaság nem fedezi határidős ügyletekkel a repülőgép-üzemanyag beszerzését, és az iráni háború kitörése után megugró költségek miatt járatkapacitásának csökkentésére kényszerült. Számos más légitársaság is hasonló problémákkal küzd, egyesek csődeljárást kezdeményeznek, mások pedig szerkezetátalakítási eljárásokkal próbálják biztosítani a túlélésüket.
A Norse nehézségei az európai légiközlekedési szektor pénzügyileg gyengébb szereplőire nehezedő egyre nagyobb nyomást tükrözik. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a kisebb légitársaságok a nyári főszezonban sem feltétlenül tudnak elegendő készpénzt termelni ahhoz, hogy átvészeljék a téli időszakot. Egyesek szerint már februárban jelentkezhetnek komolyabb problémák, mivel a légitársaságok hagyományosan ekkorra fogynak ki a pénzügyi tartalékaikból.
A Norse októberben repülőgép-, személyzet-, karbantartási és biztosítási szolgáltatásokat magában foglaló (ACMI) megállapodást kötött a Pakistan International Airlines vállalattal, amelynek keretében két Boeing 787-9 Dreamliner repülőgépét adja lízingbe a pakisztáni légitársaságnak.
A vállalat potenciális felvásárlókkal is folytatott tárgyalásokat, ugyanakkor közlése szerint az igazgatóság és a menedzsment „kellő gondossággal mérlegelte az összes egyéb rendelkezésre álló lehetőséget, beleértve az ACMI-szerződéseket is”.