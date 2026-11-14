Máris megvan, ki lehet Európa következő erős embere: Macron és Merz a háttérben egyezkedik – egy spanyol kezébe kerülhet az eurómilliárdok sorsa
Miközben az uniós vezetők pénteken Dublinban gyűltek össze egy informális csúcstalálkozóra, egy EU-s tisztviselő megerősítette: két hivatalos jelöltet állítottak az Európai Központi Bank (EKB) elnöki posztjára. Bár a tisztviselő nem nevezte meg őket, tudvalevő, hogy az eurócsoport már a múlt héten jóváhagyta Pablo Hernández de Cos volt spanyol jegybankelnök, valamint Klaas Knot korábbi holland jegybankelnök jelölését.
Spanyol elnöke lehet az EKB-nak
Az El País című spanyol napilap értesülései szerint Franciaország és Németország már nagyon közel jár ahhoz, hogy megállapodjon az EKB legfontosabb vezetői posztjainak elosztásáról, és a megegyezés értelmében Hernández de Cos lehet a befutó az elnöki tisztségre. Ezzel ő lehetne az első spanyol közgazdász, aki az eurózóna monetáris politikájáért felelős intézményt vezeti.
Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár jelenleg is intenzív tárgyalásokat folytat a jelöltekről. Merz Dublinban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás már látótávolságban van, de még nem végleges, mivel a jövő heti német javaslat bemutatása előtt még egyeztetnie kell koalíciós partnereivel.
A francia kormány azért támogatja Hernández de Cost, mert mérsékeltebb monetáris politikai irányvonala jobban illeszkedik a költségvetési nehézségekkel küzdő Franciaország érdekeihez. Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter szerint pedig a jelölt szakértelme és konszenzusépítő képessége teszi őt ideális választássá.
Berlin és Párizs keveri a kártyát
A német Handelsblatt üzleti lap szerint a tervezett alku egy átfogó csomag része, amely az EKB hattagú Igazgatóságának más kulcspozícióit is érinti:
- Ha Hernández de Cos kapja az elnöki széket, Németországé lehet az EKB második legfontosabb tisztségének számító vezető közgazdázsi poszt, amelyre Berlin a Princetoni Egyetem professzorát, Markus Brunnermeiert szánja az ír Philip Lane utódjaként.
- Ebben az esetben Franciaország tölthetné be a piaci műveletekért felelős igazgatósági helyet, amely a januárban távozó német Isabel Schnabel után ürül meg.
- Alternatív forgatókönyv: amennyiben mégis a holland Klaas Knot nyerné el az elnökséget, Párizs kapná a vezető közgazdasági posztot, Berlin pedig megtartaná a piaci műveletek irányítását.
Láncreakció a pénzügyi világban
Mivel Isabel Schnabel január 3-án a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) távozik, öt hónapon belül az EKB Igazgatóságának fele kicserélődik. A kormányok ezért csomagban tárgyalnak a kinevezésekről, a többi igazgatósági helyre pedig november 18-ig lehet jelölteket állítani. António Costa, az Európai Tanács elnöke a tervek szerint a november 26-i uniós csúcson kezdi meg az egyeztetéseket az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával.
Hernández de Cos kinevezése egy másik magas rangú nemzetközi pénzügyi pozíciót is felszabadítana. A spanyol szakember 2025. július 1. óta a bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) vezérigazgatója – amelyet gyakran a „központi bankok központi bankjaként” emlegetnek –, így távozása esetén az intézmény igazgatótanácsának új vezetőt kellene választania.
Le Pent akarják kész helyzet elé állítani
Mint ismert, az egész lavinát Christine Lagarde EKB elnöke indította el azzal, hogy 2027. február 7-én idő előtt távozik távozik posztjáról, és ez a dátum kulcsfontosságú a jelenlegi vezetők számára.
Franciaországban ugyanis jövőre elnökválasztást tartanak, így Macron azt követően már nem vehetne részt Lagarde utódjának kiválasztásában. Ez pedig azért sem mellékes, mert a felmérések szerint Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője és az Európai Unió régóta ismert kritikusa egyre esélyesebb jelölt az elnöki posztra.
A francia választás kimenetele az uniós politikai erőviszonyokra is hatással lehet, ezért a jegybankelnöki utódlás időzítése túlmutat egy egyszerű személycserén. Az európai vezetőknek úgy kell megállapodniuk az EKB új elnökéről és a további vezetői kinevezésekről, hogy közben a nemzeti politikai érdekek és az intézmény hosszú távú stabilitása is érvényesüljön.
Miért nem szólhat bele a választásba a többi eurót használó ország?
Jogi szempontból persze nemcsak a németek és a franciák döntenek, hanem az összes euróövezeti tagállam szavazhat az EKB új elnökének megválasztásáról. Azért tűnik azonban úgy, mintha Párizs és Berlin egyezkedése döntené el a kérdést, mert az uniós döntéshozatali szabályok és a két ország politikai-gazdasági súlya miatt a gyakorlatban az ő alkujuk nélkül szinte lehetetlen megválasztani bárkit.
Az EKB elnökét az Európai Tanács nevezi ki, de a folyamatban kizárólag az eurót használó tagállamok állam- és kormányfői vehetnek részt. A nem euróövezeti országok vezetőinek a szavazáskor el kell hagyniuk a termet.
A döntéshez úgynevezett megerősített minősített többségre van szükség, azaz a jelöltnek meg kell szereznie az euróövezeti tagállamok legalább 72 százalékának támogatását, és ezeknek az országoknak együtt az eurózóna teljes lakosságának legalább 65 százalékát kell képviselniük.
Németország és Franciaország pedig az euróövezet két legnagyobb gazdasága és legnépesebb országa. A lakossági küszöb miatt a két ország együtt, vagy akár külön-külön is nagyon könnyen tud blokkoló kisebbséget szervezni más tagállamokkal, így az ő beleegyezésük nélkül a gyakorlatban nem mehet át egyetlen jelölt sem.