Máris megvan, ki lehet Európa következő erős embere: Macron és Merz a háttérben egyezkedik – egy spanyol kezébe kerülhet az eurómilliárdok sorsa

Miközben az uniós vezetők pénteken Dublinban gyűltek össze egy informális csúcstalálkozóra, egy EU-s tisztviselő megerősítette: két hivatalos jelöltet állítottak az Európai Központi Bank (EKB) elnöki posztjára. Bár a tisztviselő nem nevezte meg őket, tudvalevő, hogy az eurócsoport már a múlt héten jóváhagyta Pablo Hernández de Cos volt spanyol jegybankelnök, valamint Klaas Knot korábbi holland jegybankelnök jelölését.

A gyakorlatban Macron és Merz dönt az EKB új elnökéről / Fotó: AFP

Spanyol elnöke lehet az EKB-nak

Az El País című spanyol napilap értesülései szerint Franciaország és Németország már nagyon közel jár ahhoz, hogy megállapodjon az EKB legfontosabb vezetői posztjainak elosztásáról, és a megegyezés értelmében Hernández de Cos lehet a befutó az elnöki tisztségre. Ezzel ő lehetne az első spanyol közgazdász, aki az eurózóna monetáris politikájáért felelős intézményt vezeti.

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár jelenleg is intenzív tárgyalásokat folytat a jelöltekről. Merz Dublinban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás már látótávolságban van, de még nem végleges, mivel a jövő heti német javaslat bemutatása előtt még egyeztetnie kell koalíciós partnereivel.

A francia kormány azért támogatja Hernández de Cost, mert mérsékeltebb monetáris politikai irányvonala jobban illeszkedik a költségvetési nehézségekkel küzdő Franciaország érdekeihez. Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter szerint pedig a jelölt szakértelme és konszenzusépítő képessége teszi őt ideális választássá.

Pablo Hernández de Cos lehet az EKB új elnöke / Fotó: NurPhoto via AFP

Berlin és Párizs keveri a kártyát

A német Handelsblatt üzleti lap szerint a tervezett alku egy átfogó csomag része, amely az EKB hattagú Igazgatóságának más kulcspozícióit is érinti:

Ha Hernández de Cos kapja az elnöki széket, Németországé lehet az EKB második legfontosabb tisztségének számító vezető közgazdázsi poszt, amelyre Berlin a Princetoni Egyetem professzorát, Markus Brunnermeiert szánja az ír Philip Lane utódjaként.

Ebben az esetben Franciaország tölthetné be a piaci műveletekért felelős igazgatósági helyet, amely a januárban távozó német Isabel Schnabel után ürül meg.

Alternatív forgatókönyv: amennyiben mégis a holland Klaas Knot nyerné el az elnökséget, Párizs kapná a vezető közgazdasági posztot, Berlin pedig megtartaná a piaci műveletek irányítását.

Láncreakció a pénzügyi világban

Mivel Isabel Schnabel január 3-án a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) távozik, öt hónapon belül az EKB Igazgatóságának fele kicserélődik. A kormányok ezért csomagban tárgyalnak a kinevezésekről, a többi igazgatósági helyre pedig november 18-ig lehet jelölteket állítani. António Costa, az Európai Tanács elnöke a tervek szerint a november 26-i uniós csúcson kezdi meg az egyeztetéseket az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával.