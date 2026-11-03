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A Ferrari szuperlimitált csúcsmodelljei valóságos aranybányává váltak

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Kevesebb autót adtak el a maranellóiak, mégis több pénzt kerestek. Megállíthatatlanul nő a Ferrari profitja.
Murányi Ernő
2026.11.03, 17:45
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Hiába lassul a luxuspiac, a Ferrarin nem fog az átok: az olasz sportkocsigyártó a harmadik negyedévben ismét túlszárnyalta az elemzői várakozásokat, és megemelte az idei évre vonatkozó pénzügyi előrejelzését is. Miközben a versenytársai és a globális luxusmárkák az óvatosabbá váló lakossági költésekkel, különösen a gyengélkedő kínai piaccal küzdenek, a Ferrari köszöni szépen, jól van – a gazdag gyűjtők ugyanis rekordösszegeket fizetnek az egyedi extrákért és a limitált szériás modellekért.

Ferrari
A Ferrari Luce e-autó / Fotó: AFP

Megállíthatatlanul nő a Ferrari profitja

A Ferrari kedden közzétett gyorsjelentése szerint a harmadik negyedéves nettó árbevétel éves bázison 7 százalékkal 1,9 milliárd euróra nőtt. A vállalat kamatok, adózás és amortizáció előtti módosított eredménye (EBITDA) még ennél is látványosabban, 12 százalékkal 753 millió euróra ugrott, simán lekörözve a 735-740 millió eurós elemzői konszenzust. 

Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 14 százalékos emelkedés után 2,44 eurón landolt.

A kimagasló eredmények mögött egy különleges piaci stratégia áll. Bár a leszállított járművek száma minimálisan, 1 százalékkal 3368 darabra csökkent, a bevétel és a profit mégis nőtt. A Ferrari tudatosan szigorú kontroll alatt tartja a gyártási volumeneket, és a növekedést a magasabb árfekvésű modellek  -mint az új, hibrid hajtású F80-as hiperautó és a 296 Speciale -, valamint a személyre szabási program hajtja. A szuperlimitált csúcsmodellek pedig igazi aranybányává váltak.

A vevők a csillagos eget is lehozzák az egyedi fényezésekért, belső burkolatokért és egyedi részletekért, ami rendkívül magas profitmarzsot biztosít a cégnek.

Két évre betelt a naptár, jön az elektromos váltás

A vállalat menedzsmentje a kedvező folyamatokat látva, optimistán frissítette az éves várakozásait. 

A korábbi 2,97 milliárd euró helyett most már legalább 3 milliárd eurós korrigált EBITDA-t várnak 2026-ra, miközben a szabad készpénzáramlást is megemelték 1,65 milliárd euróra.

Benedetto Vigna vezérigazgató megnyugtatta a befektetőket: 

a Ferrari rendelési könyvei már egészen 2028-ig teljesen megteltek. Ráadásul az év hátralévő részében még két új modell világpremierjére készülnek.

A vállalat történetének eddigi legnagyobb kihívása azonban még csak most következik. Vigna vezetésével a Ferrari egy történelmi átmenet közepén jár. Gőzerővel készülnek a Luce nevű, első tisztán elektromos modelljük piaci bevezetésére. 

Az 550 000 euró (mintegy 225 millió forint) körüli alapárra tervezett ötüléses autó hozza el a tűzkeresztséget a menedzsmentnek. A vezetőknek be kell bizonyítaniuk, hogy a dübörgő belső égésű motorok vonzerejére épített márka képes az elektromos korszakban is új vevőket vonzani anélkül, hogy elidegenítené magától a hagyományos gyűjtőbázist.

Hullámvasút a tőzsdén

A megemelt prognózis ellenére a befektetők reakciója kezdetben felemás volt. A milánói tőzsdén a Ferrari részvényei a nyitást követően hirtelen 4,8 százalékkal estek, mivel a piac a megemelt előrejelzésnél is magasabbra tette a lécet. 

A pánik azonban tiszavirág-életűnek bizonyult: a délutáni kereskedésben a papírok gyorsan magukra találtak, és végül több mint 3,5 százalékos pluszba lendültek, egészen  371 euróig emelkedve. Év eleje óta pedig már 16,6 százalékkal emelkedett a kurzus. 

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