Így szaporítják a pénzt a profik: új alapokkal jött ki az amerikai óriás Budapesten

A Fidelity Funds – Global Innovators Fund részvényalap célja a befektetők tőkéjének hosszú távú növelése - kezdte a Fidelity International - most már a hazai piacra is bevezetett - alapjának a bemutatását hétfő délelőtt Cosmo Schinaia, az óriásvállalat déli régiójának vezetője.

Fidelity International: egy globális pénzügyi óriás, két stratégia / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fidelity International és testvérvállalata

A Fidelity International amúgy minden évben megtartja Magyarországon Professional Investment Day nevű szakmai konferenciáját, amelynek idei felvezető eseményét tartották hétfőn a Mariott Hotelben.

Mivel a globális cég, melynek amerikai testvérvállalata, a bostoni székhelyű, 5 500 milliárd dollárt kezelő Fidelity Investments a világ harmadik legnagyobb pénzügyi társasága, hazánkban lakossági szinten közvetlenül nincs jelen, hanem partnereken - például a vezető hazai bankokon és prémium vagyonkezelőkön - keresztül értékesíti az alapjait, a rendezvények kiemelt fontosságúak a kapcsolatok ápolásában, hiszen ezeken mutatják be a hazai értékesítőknek a legújabb alapjaikat, a tőzsdei és makrogazdasági trendekről alkotott véleményüket.

A kizárólag az Egyesült Államokban és Kanadában működő Fidelity Investments és a világ többi részén tevékenykedő Fidelity International egyébiránt teljesen független egymástól, és a szakmai együttműködésen kívül köztük az egyetlen összekötő kapocs, hogy mindkét óriásvállalat az alapító Johnson család tulajdonában áll, ergo nem tőzsdei cégekről van szó.

Az innovációra teszik a tétet

Visszatérve Global Innovators Fundhoz, a részvényalap vagyonának legalább a 70 százalékát olyan vállalatok részvényeibe fekteti világszerte, amelyek az innováció élvonalában állnak vagy profitálhatnak a technológiai, üzleti és társadalmi változásokból, ám az előadó hangsúlyozta, hogy nem pusztán technológiai befektetésről van szó.

Az alap a fejlett és feltörekvő piacokon egyaránt befektet, ám utóbbiak súlya legfeljebb 30 százalék lehet.

A portfóliómenedzserek olyan vállalatokat keresnek, amelyeknél a piac még nem árazta be megfelelően a pozitív változásokat. Két fő területre fókuszálnak:

alulértékelt, elhanyagolt vállalatokat keresnek , amelyek fordulat előtt állhatnak (turnaround sztorik),

vagy magasan értékelt innovatív cégeket, amelyek egész iparágakat alakíthatnak át, és várhatóan kiemelkedő növekedést érnek el.

A stratégia három fő pillérre épül:

a pozitív vállalati változások korai felismerése,

a befektetési lehetőségek felkutatása világszerte,

illetve a Fidelity kiterjedt elemzői hálózatának kihasználása.

Az alap tíz legnagyobb pozíciója a teljes vagyon több mint 50 százalékát is kiteheti, ezért a portfólió meglehetősen koncentrált lehet. Befektethet kínai részvényekbe, ingatlanalapokba (SZIT), nyersanyag-kitettségbe és olyan tőzsdén jegyzett, speciális célú felvásárló társaságokba (SPAC) is, amelyek valós kereskedelmi tevékenységet nem folytatnak, s kifejezetten azzal a céllal hozták őket létre, hogy tőkét gyűjtsenek egy még meg nem nevezett tőzsdén kívüli cég felvásárlására.