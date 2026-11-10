Így szaporítják a pénzt a profik: új alapokkal jött ki az amerikai óriás Budapesten
A Fidelity Funds – Global Innovators Fund részvényalap célja a befektetők tőkéjének hosszú távú növelése - kezdte a Fidelity International - most már a hazai piacra is bevezetett - alapjának a bemutatását hétfő délelőtt Cosmo Schinaia, az óriásvállalat déli régiójának vezetője.
A Fidelity International és testvérvállalata
A Fidelity International amúgy minden évben megtartja Magyarországon Professional Investment Day nevű szakmai konferenciáját, amelynek idei felvezető eseményét tartották hétfőn a Mariott Hotelben.
Mivel a globális cég, melynek amerikai testvérvállalata, a bostoni székhelyű, 5 500 milliárd dollárt kezelő Fidelity Investments a világ harmadik legnagyobb pénzügyi társasága, hazánkban lakossági szinten közvetlenül nincs jelen, hanem partnereken - például a vezető hazai bankokon és prémium vagyonkezelőkön - keresztül értékesíti az alapjait, a rendezvények kiemelt fontosságúak a kapcsolatok ápolásában, hiszen ezeken mutatják be a hazai értékesítőknek a legújabb alapjaikat, a tőzsdei és makrogazdasági trendekről alkotott véleményüket.
A kizárólag az Egyesült Államokban és Kanadában működő Fidelity Investments és a világ többi részén tevékenykedő Fidelity International egyébiránt teljesen független egymástól, és a szakmai együttműködésen kívül köztük az egyetlen összekötő kapocs, hogy mindkét óriásvállalat az alapító Johnson család tulajdonában áll, ergo nem tőzsdei cégekről van szó.
Az innovációra teszik a tétet
Visszatérve Global Innovators Fundhoz, a részvényalap vagyonának legalább a 70 százalékát olyan vállalatok részvényeibe fekteti világszerte, amelyek az innováció élvonalában állnak vagy profitálhatnak a technológiai, üzleti és társadalmi változásokból, ám az előadó hangsúlyozta, hogy nem pusztán technológiai befektetésről van szó.
Az alap a fejlett és feltörekvő piacokon egyaránt befektet, ám utóbbiak súlya legfeljebb 30 százalék lehet.
A portfóliómenedzserek olyan vállalatokat keresnek, amelyeknél a piac még nem árazta be megfelelően a pozitív változásokat. Két fő területre fókuszálnak:
- alulértékelt, elhanyagolt vállalatokat keresnek , amelyek fordulat előtt állhatnak (turnaround sztorik),
- vagy magasan értékelt innovatív cégeket, amelyek egész iparágakat alakíthatnak át, és várhatóan kiemelkedő növekedést érnek el.
A stratégia három fő pillérre épül:
- a pozitív vállalati változások korai felismerése,
- a befektetési lehetőségek felkutatása világszerte,
- illetve a Fidelity kiterjedt elemzői hálózatának kihasználása.
Az alap tíz legnagyobb pozíciója a teljes vagyon több mint 50 százalékát is kiteheti, ezért a portfólió meglehetősen koncentrált lehet. Befektethet kínai részvényekbe, ingatlanalapokba (SZIT), nyersanyag-kitettségbe és olyan tőzsdén jegyzett, speciális célú felvásárló társaságokba (SPAC) is, amelyek valós kereskedelmi tevékenységet nem folytatnak, s kifejezetten azzal a céllal hozták őket létre, hogy tőkét gyűjtsenek egy még meg nem nevezett tőzsdén kívüli cég felvásárlására.
Mindezen kívül még származtatott ügyleteket is köthet fedezeti és befektetési célokra is.
Az alap referenciaindexe a Nasdaq Composite, amelyet elsősorban teljesítmény-összehasonlításra és kockázatkezelésre használ, de az alap nincs az indexhez kötve, ezért teljesítménye jelentősen eltérhet attól.
A Global Innovators Fund tehát egy aktívan kezelt, növekedésorientált részvényalap, amely világszerte keresi az innovációból profitáló vállalatokat. A stratégia egyszerre célozza meg a még fel nem fedezett, alulértékelt cégeket és a jövő technológiai nyerteseit, így a portfólió nagy növekedési potenciállal, ugyanakkor az átlagosnál magasabb kockázattal is rendelkezik.
Biztonságkedvelőknek: osztalékstratégia
A jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben azonban nem minden befektető nyitott egy ilyen rizikósabb stratégiára, számukra vonzóbb lehet a Fidelity osztalékstratégiája, de azt már Fred Sykes portfóliómenedzser mutatta be.
A stabil osztalékfizető részvények ugyanis továbbra is fontos szerepet játszhatnak a hozamtermelésben. A vállalat szerint a hosszú távú részvénypiaci hozamok mintegy fele az újrabefektetett osztalékokból származik, miközben az osztalékjövedelem történelmileg megbízható és kevésbé volatilis hozamforrásnak bizonyult.
Az ezen stratégia mentén létrehozott Global Dividend Plus alap két forrásból kíván jövedelmet biztosítani: egyrészt évi 3-4 százalékos hozamot céloz meg a portfólió osztalékfizető részvényeiből, másrészt fedezett vételi opciók (covered call) értékesítéséből származó további 2-3 százalékra kíván szert tenni. A cél így összesen évi 5-6 százalékos hozam elérése. A Fidelity hangsúlyozza, hogy erre persze nincs garancia, és a tényleges hozam évről évre eltérhet.
A stratégia egyik okos megfontolása, hogy a magas osztalékot nem feltétlenül a legnagyobb hozamú, gyakran kockázatos részvények felhalmozásával kívánja elérni. A fedezett opciós stratégia lehetővé teszi minőségibb, erősebb mérleggel és stabilabb cash flow-val rendelkező vállalatok papírjainak a tartását, ami növeli a jövedelem fenntarthatóságát és mérsékelheti a lefelé mutató kockázatokat. A portfóliómenedzser kiemelte, hogy az alapnak nincs referencia indexe.
A Fidelity szerint momentán az amerikai részvénypiac értékeltsége - különösen a nagy technológiai cégek miatt - elég magas, ezért jelenleg más régiókban vonzóbb befektetési lehetőségek is találhatók. A portfólió globálisan diverzifikált, és az amerikai gazdasági növekedésből nem csak amerikai tőzsdén jegyzett vállalatokon keresztül részesedik. Sykes példaként említette a brit tőzsdén jegyzett Compass Group vállalatot.
A mesterséges intelligencia területén egyébiránt a portfólió nemcsak az AI-fejlesztőkre, hanem az AI-t hatékonyan alkalmazó vállalatokra is fókuszál. Példaként a svájci Roche gyógyszeripari vállalatot, a Coca-Colát és az üzleti információs szolgáltató Relxet hozta fel, amelyek az AI segítségével pörgetik fel a növekedésüket és javítják hatékonyságukat.
A Fidelity szerint a jelenlegi, bizonytalan makrogazdasági környezetben a Global Dividend Plus alap stratégiája:
- magas és viszonylag stabil jövedelmet kínál;
- minőségi, osztalékfizető vállalatokra épít;
- kevésbé függ az AI-ralitól vagy az amerikai technológiai részvények további emelkedésétől;
- globális diverzifikációt és mérsékeltebb kockázati profilt igyekszik biztosítani;
- végül hosszabb távon egyszerre célozza a rendszeres jövedelmet és a tőkenövekedést.