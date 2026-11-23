Az egekbe szökött a földgáz ára, de még nagyobb gond, hogy már a jövő nyári jegyzés is kilőtt
Hatalmas, 4,9-6 százalék körüli ugrással 92,80 és 95,34 EUR/MWh közé lőtt ki hétfőn a 2026. decemberi határidős gázár a holland TTF gáztőzsdén.
Már a jövő nyári földgáz jegyzése is kilőtt
A drágulást elsősorban a hidegebb időjárás miatti fokozódó fűtési kereslet, a vártnál gyorsabban apadó európai gáztárolói készletek, átlagosan 73 százalék alatti töltöttséggel, az alacsonyabb szélenergia-termelés, valamint a közel-keleti LNG-szállítási fennakadások fűtik.
Ez azonban még nem minden az utóbbi időkben regisztrált furcsa változások sorában, hiszen a határidős gázpiacon november 20-án megawattóránként 8,28 euróval drágábban jegyezték a 2027 nyarára szállítandó földgázt, mint a 2027–2028-as télit.
A BloombergNEF (korábban Bloomberg New Energy Finance) szerint ez rekord a két időszak árkülönbségében. Az eltérés egy hét alatt 96 eurócenttel nőtt, mert a téli szállítású gáz ára nagyobbat esett a nyáriénál.
A szezonális árkülönbség (spread) tehát nemcsak rekordméretű, hanem negatív irányba (inverzbe) fordult.
Az ICE Dutch TTF határidős jegyzések alapján a következő árszintek alakultak ki:
- 2027-es nyári szezon (Summer 27): nagyjából 66,36 EUR/MWh
- 2027/28-as téli szezon (Winter 27): mintegy 58,65 EUR/MWh
- A különbség (spread): mínusz 7,71 EUR/MWh
Vagyis a nyári gáz közel 8 euróval drágább a következő télinél!
A szokatlan helyzet okai
Normál piaci körülmények között a téli gáz mindig drágább a nyárinál, hiszen a fűtési szezonban nagyobb a kereslet, és ebből a különbségből finanszírozzák a kereskedők a nyári betárolást. Most azonban két tényező felborította ezt a logikát:
- Kényszerű betárolási roham 2027 nyarán: mivel Európa az átlagosnál jóval alacsonyabb tárolói töltöttséggel vágott neki az idei (2026/27-es) télnek, a piac arra számít, hogy tavaszra teljesen kiürülnek a készletek. Emiatt 2027 nyarán szinte bármilyen áron vásárolniuk kell majd a kereskedőknek, hogy feltöltsék a tárolókat – ez magasan tartja a nyári árakat.
- Enyhülés 2028-tól: az elemzők és a piac is azzal számol, hogy 2027 végétől és 2028-tól új globális LNG-kapacitások lépnek be a piacra, valamint rendeződhetnek a szállítási zavarok. Emiatt a 2027/28-as télre már jóval alacsonyabb árat áraznak.
Mi ezzel a legnagyobb probléma?
A negatív spread miatt a piaci szereplőknek jelenleg nem éri meg nyáron gázt venni és betárolni télre, hiszen a határidős árak alapján garantált veszteséget könyvelnének el rajta. Ez komoly fejtörést okoz az európai kormányoknak, mert piaci alapon nehéz lesz biztosítani a tárolók feltöltését állami beavatkozás vagy kötelező betárolási előírások nélkül.
Magyarország ugyanakkor az MVM és a Gazprom közötti hosszútávú szerződésnek köszönhetően jelenleg az uniós átlagnál kedvezőbb tárolói helyzetből indul neki a télnek, de a 2027-es negatív nyári–téli árkülönbség a hazai betárolási piacot és a költségvetést is jelentős kihívás elé állítja.
A legfrissebb, november végi adatok szerint a magyarországi földalatti gáztárolók 74,4 százalékos töltöttségen (50,6 TWh) állnak.
Ez a töltöttség közel 5 százalékponttal magasabb az uniós átlagnál (69,6 százalék), és messze megelőzi a többi ország, például Németország (61 százalék) vagy Ausztria (66 százalék) szintjét.
Bár az ellátásbiztonság stabil, a hazai készletszint is elmarad az elmúlt öt év azonos időszakának átlagától (81,6 százalék). Ha a tél hideg lesz, tavaszra Magyarországon is jelentősen megcsappannak a tartalékok.
A lakossági fogyasztókat megkíméli a rezsicsökkentés
Amellett a Magyar Földgáztároló Zrt. és a hazai kereskedők számára a TTF-en látott ~ -7,7 EUR/MWh-s nyári–téli árkülönbség közvetlen üzleti problémát jelent. A magyar gáztőzsde (CEEGEX) árazása ugyanis szorosan követi a TTF-et és a régiós jegyzéseket. Ha a 2027-es nyári beszerzési ár magasabb, mint a 2027/28-as téli eladási ár, a piaci kereskedőknek nem éri meg kapacitást lekötni és gázt betárolni, még akkor sem, ha a MEKH a 2026/27-es gázévben mérsékelte a kitárolási díjakat.
Emiatt 2027 tavaszán és nyarán várhatóan a hazai tárolók feltöltését is döntően állami és egyetemes szolgáltatói (MVM) szerepvállalással, valamint uniós és hazai kötelező betárolási előírásokkal kell majd biztosítani, tisztán piaci alapon nem töltődnek fel a tározók.
A 90–100 EUR/MWh közelébe ugró TTF-árak a hazai tőzsdei spot és határidős árakban is megjelennek. A nyitott pozícióval rendelkező vagy most szerződő cégeknek a 2026/27-es télre drágább beszerzéssel kell számolniuk. A negatív spread miatt viszont a 2027/28-as télre már kedvezőbb áron tudnak előre rögzíteni, mint a 2027-es nyári időszakra.
A lakossági fogyasztók árai a kedvezményes átlagfogyasztási határig rögzítettek, így őket a rezsicsökkentés védi, s közvetlenül nem érinti a tőzsdei ugrás. A dráguló import és a 2027 nyarán várható drága betárolás terhét azonban a központi költségvetésnek (rezsivédelmi alapnak) és az MVM-nek kell viselnie, ami 2027-ben szignifikáns fiskális nyomást jelenthet. A hosszú távú orosz importmegállapodás árazása is jellemzően 1–2 hónapos csúszással követi a TTF alakulását.