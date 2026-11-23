Hatalmas, 4,9-6 százalék körüli ugrással 92,80 és 95,34 EUR/MWh közé lőtt ki hétfőn a 2026. decemberi határidős gázár a holland TTF gáztőzsdén.

Az egekbe szökött a földgáz ára, de még nagyobb gond, hogy már a jövő nyári jegyzés is kilőtt / Fotó: NurPhoto via AFP

Már a jövő nyári földgáz jegyzése is kilőtt

A drágulást elsősorban a hidegebb időjárás miatti fokozódó fűtési kereslet, a vártnál gyorsabban apadó európai gáztárolói készletek, átlagosan 73 százalék alatti töltöttséggel, az alacsonyabb szélenergia-termelés, valamint a közel-keleti LNG-szállítási fennakadások fűtik.

Ez azonban még nem minden az utóbbi időkben regisztrált furcsa változások sorában, hiszen a határidős gázpiacon november 20-án megawattóránként 8,28 euróval drágábban jegyezték a 2027 nyarára szállítandó földgázt, mint a 2027–2028-as télit.

A BloombergNEF (korábban Bloomberg New Energy Finance) szerint ez rekord a két időszak árkülönbségében. Az eltérés egy hét alatt 96 eurócenttel nőtt, mert a téli szállítású gáz ára nagyobbat esett a nyáriénál.

A szezonális árkülönbség (spread) tehát nemcsak rekordméretű, hanem negatív irányba (inverzbe) fordult.

Az ICE Dutch TTF határidős jegyzések alapján a következő árszintek alakultak ki:

2027-es nyári szezon (Summer 27): nagyjából 66,36 EUR/MWh

2027/28-as téli szezon (Winter 27): mintegy 58,65 EUR/MWh

A különbség (spread): mínusz 7,71 EUR/MWh

Vagyis a nyári gáz közel 8 euróval drágább a következő télinél!

A szokatlan helyzet okai

Normál piaci körülmények között a téli gáz mindig drágább a nyárinál, hiszen a fűtési szezonban nagyobb a kereslet, és ebből a különbségből finanszírozzák a kereskedők a nyári betárolást. Most azonban két tényező felborította ezt a logikát:

Kényszerű betárolási roham 2027 nyarán: mivel Európa az átlagosnál jóval alacsonyabb tárolói töltöttséggel vágott neki az idei (2026/27-es) télnek, a piac arra számít, hogy tavaszra teljesen kiürülnek a készletek. Emiatt 2027 nyarán szinte bármilyen áron vásárolniuk kell majd a kereskedőknek, hogy feltöltsék a tárolókat – ez magasan tartja a nyári árakat.

Enyhülés 2028-tól: az elemzők és a piac is azzal számol, hogy 2027 végétől és 2028-tól új globális LNG-kapacitások lépnek be a piacra, valamint rendeződhetnek a szállítási zavarok. Emiatt a 2027/28-as télre már jóval alacsonyabb árat áraznak.

Mi ezzel a legnagyobb probléma?

A negatív spread miatt a piaci szereplőknek jelenleg nem éri meg nyáron gázt venni és betárolni télre, hiszen a határidős árak alapján garantált veszteséget könyvelnének el rajta. Ez komoly fejtörést okoz az európai kormányoknak, mert piaci alapon nehéz lesz biztosítani a tárolók feltöltését állami beavatkozás vagy kötelező betárolási előírások nélkül.