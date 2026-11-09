Miután a múlt héten mintegy 2300 milliárd dollárnyi érték párolgott el a Nasdaq 100 indexből az AI-profitabilitással kapcsolatos aggodalmak és a politikai szigorításoktól való félelem miatt, hétfőn a határidős indexek és az ázsiai piacok azt mutatják, hogy a fejlett tőzsdék igyekeznek stabilabb lábakra állni.

Fordulat a BÉT-en: felfelé indult az OTP is / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Csendes nyitásra számítanak a piacok

Viszonylag kevés makrogazdasági adat várható a hét első kereskedési napján, délután érkeznek az Egyesült Államokból a nagykereskedelmi raktárkészletek adatai, de a befektetőket vélhetően jobban izgatja már a keddre beütemezett kulcsfontosságú októberi inflációs adatközlés szintén az Egyesült Államokból.

Az európai határidős részvényindexek is minimális elmozdulást jeleznek előre, ami ugyancsak óvatos stabilizációs kísérletre utal.

A határidős piacok visszafogottsága mögött az áll, hogy a befektetők igyekeznek megemészteni az amerikai félidős választások sokkját - amely a Demokrata Párt győzelmét és ezzel az AI-szektort érintő szigorúbb szabályozási kockázatokat hozott a felszínre -, valamint az Nvidiát érintő vizsgálatokat.

Az ázsiai piacok amúgy már magukra találtak, a japán Nikkei közel 3 százalékkal, a tajvani Taiex pedig több mint 5 százalékkal pattant fel az AI-szektor korrekciója révén, s ez alapján Európában is megszakadhat a csökkenő trend, ám az öreg földrész befektetői egyelőre rendkívül óvatosak a keddi amerikai inflációs adatok előtt.

A Budapesti Értéktőzsdén is az eladók voltak fölényben pénteken, de a hétfői kereskedés idehaza is iránykereséssel, illetve enyhe pozitív korrekcióval indulhat - írja az Equilor Befektetési Zrt.

A brókercég elemzői szerint:

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 41 030 forintnál húzódik fontos rövid távú támasz, alatta 40 135 forintnál adódik a következő kapaszkodó, míg felül a 30 napos és a 200 napos mozgóátlag jelent ellenállást 41 653 és 42 274 forintnál.

A Richter grafikonján változatlanul az 50 napos mozgóátlag képez támaszt 12 708 forintnál, míg 13 010 forintnál látszik ellenállási szint.

A Mol árfolyama jelentősen esett a pénteki kereskedésben, a következő fontos támasz 4 800 forintnál húzódik, melyet a 4 756 forintos szint követ, felül 4 880 forintnál van ellenállás.

Végül a Magyar Telekom árfolyamában a támasz 2 846 forintnál, míg az ellenállás 2 915 forintnál található.

Emelkedik a BUX, drágul az OTP

Mindehhez képest a pesti börze óvatos emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést. A BUX nyitó értéke 0,3 százalékkal, 143 888 pontig kúszott feljebb.