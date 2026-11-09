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Fordulat a BÉT-en: felfelé indult az OTP is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Óvatos emelkedéssel kezdte a hét első tőzsdenapját a BUX. Emelkedik az OTP, a Mol és a Richter árfolyama, csak a Magyar Telekom lóg ki a sorból.
Murányi Ernő
2026.11.09, 09:11
Frissítve: 2026.11.09, 09:26
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Miután a múlt héten mintegy 2300 milliárd dollárnyi érték párolgott el a Nasdaq 100 indexből az AI-profitabilitással kapcsolatos aggodalmak és a politikai szigorításoktól való félelem miatt, hétfőn a határidős indexek és az ázsiai piacok azt mutatják, hogy a fejlett tőzsdék igyekeznek stabilabb lábakra állni.

tickerértéktőzsde OTP OTP
Fordulat a BÉT-en: felfelé indult az OTP is / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Csendes nyitásra számítanak a piacok

Viszonylag kevés makrogazdasági adat várható a hét első kereskedési napján, délután érkeznek az Egyesült Államokból  a nagykereskedelmi raktárkészletek adatai, de a befektetőket vélhetően jobban izgatja már a keddre beütemezett kulcsfontosságú októberi inflációs adatközlés szintén az Egyesült Államokból.

Az európai határidős részvényindexek is minimális elmozdulást jeleznek előre, ami ugyancsak óvatos stabilizációs kísérletre utal.

A határidős piacok visszafogottsága mögött az áll, hogy a befektetők igyekeznek megemészteni az amerikai félidős választások sokkját - amely a Demokrata Párt győzelmét és ezzel az AI-szektort érintő szigorúbb szabályozási kockázatokat hozott a felszínre -, valamint az Nvidiát érintő vizsgálatokat.

Az ázsiai piacok amúgy már magukra találtak, a japán Nikkei közel 3 százalékkal, a tajvani Taiex pedig több mint 5 százalékkal pattant fel az AI-szektor korrekciója révén, s ez alapján Európában is megszakadhat a csökkenő trend, ám az öreg földrész befektetői egyelőre rendkívül óvatosak a keddi amerikai inflációs adatok előtt.

A Budapesti Értéktőzsdén is az eladók voltak fölényben pénteken, de a hétfői kereskedés idehaza is iránykereséssel, illetve enyhe pozitív korrekcióval indulhat - írja az Equilor Befektetési Zrt. 

A brókercég elemzői szerint:

  • A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 41 030 forintnál húzódik fontos rövid távú támasz, alatta 40 135 forintnál adódik a következő kapaszkodó, míg felül a 30 napos és a 200 napos mozgóátlag jelent ellenállást 41 653 és 42 274 forintnál. 
  • A Richter grafikonján változatlanul az 50 napos mozgóátlag képez támaszt 12 708 forintnál, míg 13 010 forintnál látszik ellenállási szint. 
  • A Mol árfolyama jelentősen esett a pénteki kereskedésben, a következő fontos támasz 4 800 forintnál húzódik, melyet a 4 756 forintos szint követ, felül 4 880 forintnál van ellenállás. 
  • Végül a Magyar Telekom árfolyamában a támasz 2 846 forintnál, míg az ellenállás 2 915 forintnál található.

Emelkedik a BUX, drágul az OTP

Mindehhez képest a pesti börze óvatos emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést. A BUX nyitó értéke 0,3 százalékkal, 143 888 pontig kúszott feljebb.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények 0,4 százalékos pluszban, 41 390 forinton startoltak el.

 OTP részvény
OTP részvény11:57:21
Árfolyam: 41 930 HUF +690 / +1,65 %
Forgalom: 4 841 308 300 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa pedig 0,7 százalékkal, 4850 forintra nőtt, miközben a Brent jegyzése 1,8 százalékkal, hordónként 96,50 dollárra esett. A regionális olajmulti pénteken hajnalban jól sikerült harmadik negyedéves gyorsjelentést tett le az asztalra.

 MOL részvény
MOL részvény11:57:17
Árfolyam: 4 814 HUF -2 / -0,04 %
Forgalom: 1 274 523 722 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter papírjai 0,2 százalékkal, 12 900 forintra drágultak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:56:26
Árfolyam: 12 930 HUF +60 / +0,46 %
Forgalom: 323 260 750 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom az egyetlen reggeli vesztes, a pénteki záróáráról, 0,4 százalékkal, 2890 forintra süllyedt a távközlési részvény nyitóára.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:48:03
Árfolyam: 2 898 HUF -4 / -0,14 %
Forgalom: 142 392 448 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

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A forint izmosodott korareggel. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 362,91 forintra csúszott vissza.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu