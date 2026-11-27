Eljött a forint nagy napja: így csavarhatja meg az S&P az árfolyamot és a magyar állampapírokat
A péntek esti hitelminősítői felülvizsgálaton az elemzői várakozások szerint a Standard & Poor’s (S&P) változatlanul hagyja Magyarország befektetésre ajánlott, BBB- államadós-besorolását, de a jelenlegi negatív kilátást stabilra javíthatja. Hogy hatna ez a döntés a forintra?
A Moody's után jön az S&P
Az S&P döntése egy héttel követi a Moody’s múlt pénteki lépését, amely már megtette ugyanezt a pozitív korrekciót, vagyis az ő rendszerében a Baa2 osztályzat mellett stabilra módosította a kilátást, noha nagy különbség, hogy a Moody's-nál a Baa2 két fokozattal van a befektetésre nem ajánlott sáv felett, míg az S&P-nél csak egy lépcsőfokra állunk a bóvlitól. (A harmadik nagy hitelminősítőnél, azaz a felülvizsgálata eredményét jövő pénteken közlő Fitchnél szintén két fokozat választja el az országot a bóvlitól.)
Mivel az S&P-nél negatív kilátás van érvényben, a hitelminősítői gyakorlat szerint először a kilátás javítása következhet.
Maga az osztályzatjavítás leghamarabb 2027-ben kerülhet napirendre.
Az elemzők - például a K&H Bank szakértői - szerint a kilátás javítása mellett szól
- az intézményi reformok előrehaladása,
- a befagyasztott uniós források felszabadítása,
- valamint a kormány 2030-as euróbevezetési céldátumhoz kötött, fegyelmezettebb középtávú költségvetési pályája.
Továbbra is visszafogja ugyanakkor a minősítést az idei évre módosított, magas, 7,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánycél és a 77 százalék feletti államadósság-ráta lassú csökkentése.
Gyakorlatilag ugyanígy látják az Equilor Befektetési Zrt. elemzői is, ugyanakkor véleményük megalapozásához némileg vissza is tekintenek a májusi felülvizsgálat indoklására.
A májusi felülvizsgálat során a negatív kilátás fenntartását a költségvetési és gazdasági stabilitást övező kockázatokkal indokolta a hitelminősítő, de már akkor kedvezően értékelte az új kormány reformterveit, illetve az euró bevezetésére irányuló szándékát. Májusban az idei évre 1,6 százalékos, jövőre 2,4 százalékos GDP-növekedéssel számoltak
- emelik ki.
Hogy reagálhat a forint és az állampapírpiac?
A devizapiaci folyamatokban a kedvező hitelminősítői döntés nagyobbrészt már beépült az árfolyamokba, s ez a várakozás a forint védőhálójaként működik.
A befektetők az elmúlt hónapokban már a hivatalos besorolásnál kedvezőbb szintre árazták Magyarországot. A forint idén az euróval szemben felülteljesítő volt a régiós devizákhoz - zloty, korona, lej - képest, az euró árfolyama pedig péntek koradélután újfent bekukkantott 370 forint alá, az utolsó kötésben 369,95 forinton váltottak.
Az OTP Bank szerint, ha az S&P meglepetésre mégis fenntartaná a negatív kilátást vagy a bóvli kategória kockázatát hangsúlyozná, az átmeneti forintgyengülést válthat ki.
Ezzel szemben egy kedvező döntés tovább erősíti a Magyar Nemzeti Bank óvatos kamatcsökkentési mozgásterét – ahogy arra Varga Mihály jegybankelnök is utalt a legutóbbi, 5,50 százalékos alapkamat tartásáról határozó ülés után –, ami középtávon a kamatkülönbözet szűkülésén keresztül fékezheti a forint további erősödését.
Az Ersténél pedig úgy vélik, hogy
a jövő héten az EUR/HUF devizapár esetében a legfontosabb támaszok a 368,60 és 366,00 forintos, míg a legközelebbi ellenállások a 371,20 és 374,00 forintos szinteknél húzódnak.
A mai S&P-felülvizsgálattal kapcsolatos pozitív várakozások - a negatív kilátás stabilra javítása - nemcsak a forintra lehetnek kedvező hatással, de leszorítják és az 5,5 százalékos sáv környékén stabilizálják a magyar állampapírhozamokat is, különösen a hosszabb, 5–20 éves lejáratokon. Mivel a befektetők a Moody’s múlt heti döntése óta nagyrészt már beárazták a kilátásjavítást, a kötvénypiacon is egy lapos, történelmileg alacsonyabb hozamgörbe alakult ki.
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