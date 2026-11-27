A péntek esti hitelminősítői felülvizsgálaton az elemzői várakozások szerint a Standard & Poor’s (S&P) változatlanul hagyja Magyarország befektetésre ajánlott, BBB- államadós-besorolását, de a jelenlegi negatív kilátást stabilra javíthatja. Hogy hatna ez a döntés a forintra?

Vajon merre gurul a forint az S&P döntése után ?/ Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A Moody's után jön az S&P

Az S&P döntése egy héttel követi a Moody’s múlt pénteki lépését, amely már megtette ugyanezt a pozitív korrekciót, vagyis az ő rendszerében a Baa2 osztályzat mellett stabilra módosította a kilátást, noha nagy különbség, hogy a Moody's-nál a Baa2 két fokozattal van a befektetésre nem ajánlott sáv felett, míg az S&P-nél csak egy lépcsőfokra állunk a bóvlitól. (A harmadik nagy hitelminősítőnél, azaz a felülvizsgálata eredményét jövő pénteken közlő Fitchnél szintén két fokozat választja el az országot a bóvlitól.)

Mivel az S&P-nél negatív kilátás van érvényben, a hitelminősítői gyakorlat szerint először a kilátás javítása következhet.

Maga az osztályzatjavítás leghamarabb 2027-ben kerülhet napirendre.

Az elemzők - például a K&H Bank szakértői - szerint a kilátás javítása mellett szól

az intézményi reformok előrehaladása,

a befagyasztott uniós források felszabadítása,

valamint a kormány 2030-as euróbevezetési céldátumhoz kötött, fegyelmezettebb középtávú költségvetési pályája.

Továbbra is visszafogja ugyanakkor a minősítést az idei évre módosított, magas, 7,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánycél és a 77 százalék feletti államadósság-ráta lassú csökkentése.

Gyakorlatilag ugyanígy látják az Equilor Befektetési Zrt. elemzői is, ugyanakkor véleményük megalapozásához némileg vissza is tekintenek a májusi felülvizsgálat indoklására.

A májusi felülvizsgálat során a negatív kilátás fenntartását a költségvetési és gazdasági stabilitást övező kockázatokkal indokolta a hitelminősítő, de már akkor kedvezően értékelte az új kormány reformterveit, illetve az euró bevezetésére irányuló szándékát. Májusban az idei évre 1,6 százalékos, jövőre 2,4 százalékos GDP-növekedéssel számoltak

- emelik ki.