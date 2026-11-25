Rossz hírt kapott a forint: elképesztő adatok érkeztek Amerikából, elkerülhetetlen a Fed-kamatemelés – szorosan kell fognia a gyeplőt Varga Mihálynak
Megérkezett a hét legfontosabb adata, ami a forint számára is újabb impulzust adhat a hét hátralevő részére: a friss amerikai inflációs adat ismeretében borítékolható Fed decemberi kamatemelése, ami a kamatkülönbözet csökkenésén keresztül gyengítheti a hazai fizetőeszköz vonzerejét akkor is, ha az MNB továbra is kitart szigorú monetáris politikája mellett.
A tengerentúlon 3,8 százalékra gyorsult a fogyasztói árindex (PCE) emelkedése októberben, ami megfelelt az előzetes várakozásoknak, és közel kétszerese a Fed inflációs céljának. A harmadik negyedéves amerikai GDP-növekedés második becslését pedig 3,4-ről 4,3 százalékra húzta fel az amerikai kerekedelmi minisztérium, ami hatalmas meglepetést jelent a Bloomberg konszenzusában szereplő, 3,5 száalékos várakozáshoz képest.
Az inflációs nyomás és a dübörgő gazdaságról árulkodó friss makroadatok tükrében már nem csupán a Fed decemberi kamatemelése a kérdéses, hanem annak mértéke is.
A tengerentúli fejlemények ismeretében még nagyobb szerepe lehet az itthoni szigorú monetáris politikának, amely tartja az árfolyamban a lelket. Ha ugynanis a Varga Mihály vezette MNB elkezd lazítani, akkor további jelentős forintgyengülésre kerülhet sor, ha az amerikai jegybank valóban kamatot emel decemberben.
Más szóval, amíg megvan a jelentős kamatelőny, addig maradhat erős a forint.
A jegybanknak tehát erőt kell mutatnia, miközben a kormány részéről erős a nyomás, hogy lazítson az MNB, mert ha megtenné, akkor alacsonyabb lenne az államadósság kamatterhe
– írtuk ma koradélutáni devizapiaci elemzésünkben.
A forintot az elmúlt napokban nagyon megrángatták, a múlt pénteki jeletős yengülést követően hétfőn visszapattant a 373-as szintről egészen 369-ig az euróval szemben. Kedden azonban ismét visszagyengült a hazai fizetőeszköz, és a szerdai nap első felében is bő féléves mélypont környékére tántorgott az árfolyam, újabb egy százalékos leértékelődést mutatva.
A 14:30-s amerikai adatközléseket követően 0,2 százalékos erősödést mutatott a dollár az euróhoz képest. A forint kurzusában ugyanakkor nem okozott azonnal nagy elmozdulást.
Az eurót 372,6 forinton jegyzik cikkünk írásakor, ami 0,8 százalékos leértékelődést jelent. A nap korábbi szakaszában bőven 373-as szint felett is járt a keresztárfolyam.
A dollár 1,1 százalékkal drágul, 340,7 forinton váltják a zöldhasút, amiért az eddigi napi csúcsán 341,7 forintot is kértek.
A régiós devizák is messze lehagyták a hazai valutát: a cseh korona 0,7 százalékkal, a lenygel zloty fél százalékkal drágult.
Az Erste devizapiaci kommentárjában kiemeli, hogy
- az amerikai tőzsdékkel kapcsolatos bizonytalanság,
- a Fedtől várt szigorítások és
- a vámok emelésének lehetősége
jelentősen rombolja a kockázatvállalási kedvet, és ez ismét rosszul érinti a hazai deviza árfolyamát. Mivel az MNB számára továbbra is elsődleges a devizapiaci stabilitás, miközben a nagy jegybankok emelik majd a kamatokat, az enyhítés lehetősége a közeljövőben teljesen elenyészett. Továbbra is a nemzetközi hangulat befolyásolja majd a forint mozgásait.