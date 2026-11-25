Megérkezett a hét legfontosabb adata, ami a forint számára is újabb impulzust adhat a hét hátralevő részére: a friss amerikai inflációs adat ismeretében borítékolható Fed decemberi kamatemelése, ami a kamatkülönbözet csökkenésén keresztül gyengítheti a hazai fizetőeszköz vonzerejét akkor is, ha az MNB továbra is kitart szigorú monetáris politikája mellett.

Fékrznie kell a túlhevült amerikai gazdaságot a Fednek, a kamatkülönbözet csökkenése érzékenyen érintheti a forintot / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A tengerentúlon 3,8 százalékra gyorsult a fogyasztói árindex (PCE) emelkedése októberben, ami megfelelt az előzetes várakozásoknak, és közel kétszerese a Fed inflációs céljának. A harmadik negyedéves amerikai GDP-növekedés második becslését pedig 3,4-ről 4,3 százalékra húzta fel az amerikai kerekedelmi minisztérium, ami hatalmas meglepetést jelent a Bloomberg konszenzusában szereplő, 3,5 száalékos várakozáshoz képest.

Az inflációs nyomás és a dübörgő gazdaságról árulkodó friss makroadatok tükrében már nem csupán a Fed decemberi kamatemelése a kérdéses, hanem annak mértéke is.

A tengerentúli fejlemények ismeretében még nagyobb szerepe lehet az itthoni szigorú monetáris politikának, amely tartja az árfolyamban a lelket. Ha ugynanis a Varga Mihály vezette MNB elkezd lazítani, akkor további jelentős forintgyengülésre kerülhet sor, ha az amerikai jegybank valóban kamatot emel decemberben.

Más szóval, amíg megvan a jelentős kamatelőny, addig maradhat erős a forint.

A jegybanknak tehát erőt kell mutatnia, miközben a kormány részéről erős a nyomás, hogy lazítson az MNB, mert ha megtenné, akkor alacsonyabb lenne az államadósság kamatterhe

– írtuk ma koradélutáni devizapiaci elemzésünkben.

A forintot az elmúlt napokban nagyon megrángatták, a múlt pénteki jeletős yengülést követően hétfőn visszapattant a 373-as szintről egészen 369-ig az euróval szemben. Kedden azonban ismét visszagyengült a hazai fizetőeszköz, és a szerdai nap első felében is bő féléves mélypont környékére tántorgott az árfolyam, újabb egy százalékos leértékelődést mutatva.

A 14:30-s amerikai adatközléseket követően 0,2 százalékos erősödést mutatott a dollár az euróhoz képest. A forint kurzusában ugyanakkor nem okozott azonnal nagy elmozdulást.