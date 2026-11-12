Baj van: ütik-verik a forintot, fél éve nem volt ilyen ramaty állapotban a dollárral szemben

Fél éve nem volt ilyen gyenge a forint a dollárral szemben, miközben az amerikai deviza nemzetközi árfolyama is jelentős emelkedést mutat. A befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy az Egyesült Államok gazdasága a magasabb kamatokat is jobban elviseli, mint a többi nagy gazdaság.

A Fed szigorítására fogadnak a piacok, tovább gyengül a forint a dollárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Több mint fél éve nem volt ilyen gyenge a forint a dollárral szemben: az amerikai fizetőeszköz árfolyama csütörtök este elére a 331 forintos szintet, amelyet utoljára áprilisban láthattunk. A magyar deviza számára különösen kedvezőtlen, hogy a dollár nemzetközi szinten is látványosan erősödik, miután az amerikai inflációs adatok átírták a befektetők kamatvárakozásait.

A dollárindex öthónapos időtávon a legnagyobb kétnapos emelkedését produkálta, majd olyan magasra kapaszkodott, amire Donald Trump tavalyi vámintézkedései óta nem volt példa. Az euróval szemben 19 havi, a japán jennel szemben kéthavi csúcsra erősödött. A dollár világpiaci felértékelődése a forint árfolyamán is meglátszik: a magyar fizetőeszköz egyre kevesebbet ér az amerikai devizával szemben.