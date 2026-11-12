Baj van: ütik-verik a forintot, fél éve nem volt ilyen ramaty állapotban a dollárral szemben
Fél éve nem volt ilyen gyenge a forint a dollárral szemben, miközben az amerikai deviza nemzetközi árfolyama is jelentős emelkedést mutat. A befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy az Egyesült Államok gazdasága a magasabb kamatokat is jobban elviseli, mint a többi nagy gazdaság.
Több mint fél éve nem volt ilyen gyenge a forint a dollárral szemben: az amerikai fizetőeszköz árfolyama csütörtök este elére a 331 forintos szintet, amelyet utoljára áprilisban láthattunk. A magyar deviza számára különösen kedvezőtlen, hogy a dollár nemzetközi szinten is látványosan erősödik, miután az amerikai inflációs adatok átírták a befektetők kamatvárakozásait.
A dollárindex öthónapos időtávon a legnagyobb kétnapos emelkedését produkálta, majd olyan magasra kapaszkodott, amire Donald Trump tavalyi vámintézkedései óta nem volt példa. Az euróval szemben 19 havi, a japán jennel szemben kéthavi csúcsra erősödött. A dollár világpiaci felértékelődése a forint árfolyamán is meglátszik: a magyar fizetőeszköz egyre kevesebbet ér az amerikai devizával szemben.
A forint is gyomrost kapott az amerikai gazdaságtól
A fordulatot az amerikai inflációs adatok váltották ki. A friss számok ismét kétségeket ébresztettek azzal kapcsolatban, hogy a Fed milyen gyorsan kezdheti meg a kamatok csökkentését. A határidős piacokon egyelőre mindössze 12 százalékos esélyt adnak annak, hogy a jegybank fél százalékponttal emeli az irányadó kamatot, ahogyan azt Christopher Waller jegybankár felvetette. A következő évre vonatkozó kamatvárakozások azonban már egy újabb, negyed százalékpontos emelést is beáraztak.
Az Egyesült Államok helyzete azért is különleges, mert az inflációs nyomás erősebb, mint több más nagy gazdaságban. Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított amerikai maginfláció évesített üteme, valamint a Fed által különösen figyelt személyes fogyasztási kiadások árindexe is 3 százalék fölött jár. Az euróövezetben és Japánban ugyanezek a mutatók valamivel 2 százalék felett alakulnak. Ez nagyobb mozgásteret adhat az európai és a japán jegybanknak arra, hogy elkerülje a további szigorítást.
A dollár előnyét az amerikai gazdaság növekedési kilátásai is erősítik. A technológiai beruházások, különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések, olyan lendületet adhatnak a termelékenységnek, amely mellett az Egyesült Államok magasabb kamatokkal is képes lehet fenntartani a gazdasági növekedést.
A Standard Chartered elemzői, Steve Englander és Dan Pan a Reutersnek elmondták, hogy szerintük az amerikai pénzügyi szektoron kívüli vállalatok termelékenységének növekedése az elmúlt években már a korábbi nagy technológiai fellendülések idején tapasztalt ütemet közelítette.
Úgy látják, hogy a vállalati nyereségesség javulása akkor is támogathatja a dollárt, ha a mesterséges intelligencia közvetlen termelékenységi hatása egyelőre nem bizonyítható egyértelműen.
Azonban em minden elemző ennyire optimista. A JPMorgan közgazdásza, Joseph Lupton arra figyelmeztetett, hogy a technológiai beruházási hullámok kezdetben megterhelhetik a rendelkezésre álló munkaerőt és tőkét, ami növeli a költségeket és az inflációt. A beruházások megtérülése csak később jelentkezik, ezért a jegybanknak addig magasabb kamatokkal kellhet fékeznie a keresletet.
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