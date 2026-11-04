Deviza
EUR/HUF363,24 -0,44% USD/HUF322,58 -0,9% GBP/HUF435,16 -0,48% CHF/HUF395,26 -0,47% PLN/HUF82,51 -0,21% RON/HUF67,96 -0,45% CZK/HUF14,94 -0,31% EUR/HUF363,24 -0,44% USD/HUF322,58 -0,9% GBP/HUF435,16 -0,48% CHF/HUF395,26 -0,47% PLN/HUF82,51 -0,21% RON/HUF67,96 -0,45% CZK/HUF14,94 -0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 988,89 +1,31% MTELEKOM2 930 0% MOL5 095 +0,88% OTP42 760 +2,36% RICHTER13 010 +0,08% OPUS205 +4% ANY5 870 -0,34% AUTOWALLIS119,5 +2,93% WABERERS4 110 0% BUMIX8 631,11 +0,56% CETOP4 850,72 +0,05% CETOP NTR3 174,37 +1,27% BUX147 988,89 +1,31% MTELEKOM2 930 0% MOL5 095 +0,88% OTP42 760 +2,36% RICHTER13 010 +0,08% OPUS205 +4% ANY5 870 -0,34% AUTOWALLIS119,5 +2,93% WABERERS4 110 0% BUMIX8 631,11 +0,56% CETOP4 850,72 +0,05% CETOP NTR3 174,37 +1,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Bombaformában a forint, demokrata győzelemre borult vörösbe a Wall Street - a BUX mérsékelten gyengült

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BUX csekély veszteséggel kezdte a kereskedést. Az OTP még egy hajszállal emelkedni is tudott, a többi hazai blue chip lefelé vette az irányt. A forintnak viszont kapóra jött a dollár gyengülése.
Murányi Ernő
2026.11.04, 09:23
Frissítve: 2026.11.04, 09:30
Szóljon hozzá!

Erőteljes piaci volatilitás és negatív nyitás várható szerdán a fejlett piacokon és idehaza is. A globális tőzsdéket elsősorban az amerikai félidős választási eredmények, másodsorban a geopolitikai feszültségek - köztük az amerikai–iráni tárgyalások körüli bizonytalanság és az olajárak ingadozása - mozgatják.

béttőzsde forint
Bombaformában a forint, a BUX mérsékelten gyengült / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A demokraták győzelme vörösbe borította a Wall Streetet

Az amerikai határidős indexek komolyabb esést mutatnak, miután a demokraták elnyerhették a többséget a képviselőházban és a szenátusban is, és a pesszimista nemzetközi hangulat a Budapesti Értéktőzsdére is rányomhatja a bélyegét a keddi szárnyalás után.

A befektetők tartanak a washingtoni politikai patthelyzettől (gridlock), valamint az AI-szektorra és az adatbázis-központokra váró szigorúbb vállalati szabályozásoktól. Ugyanakkor az AMD remekbe szabott gyorsjelentése tompíthatja a tech-szektor esését.

Az európai részvényindexek - köztük a német DAX - követhetik a tengerentúli pesszimizmust, a határidős jegyzések alapján mínuszos nyitás elé néznek a vezető nyugat-európai börzék.

A távol-keleti piacok már elszenvedték az ütést: a japán Nikkei 225 index 3,6 százalékkal, a tajvani tőzsde pedig 3 százalékkal zuhant, az ottrani technológiai papírok vezetésével.

A BUX brillírozott kedden, visszahódítva a 145 000 pont feletti tartományt. Szerdán azonban a nemzetközi hangulat romlása miatt megkezdődhet a profitrealizálás.

Enyhe mínusszal startolt el a BUX, kilőtt a forint

A pesti börze viszonylag csekély mértékben csúszott vissza a becsengetés után. A BUX nyitó értéke 0,2 százalékkal, 145 791 pontra süllyedt.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP papírjai még emelkedni is tudtak, bár a 0,02 százalékos plusz és a 41 760 forintos árfolyam inkább stagnálásnak nevezhető.

 OTP részvény
OTP részvény10:33:22
Árfolyam: 42 760 HUF +1 010 / +2,36 %
Forgalom: 4 687 829 450 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa sem lengett ki vészesen, 5045 forinton, azaz mínusz 0,1 százalékkal rajtolt, miközben a Brent jegyzése hordónként 104 dollár magasságában ragadt.

 MOL részvény
MOL részvény10:33:15
Árfolyam: 5 095 HUF +45 / +0,88 %
Forgalom: 841 136 945 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter csúszott meg a leginkább. A gyógyszerpapír 0,7 százalékkal, 12 910 forintra gyengült.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:33:25
Árfolyam: 13 010 HUF +10 / +0,08 %
Forgalom: 123 314 680 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom is visszavett a keddi zárórekordból, 0,3 százalékkal, 2920 forintra esve.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:31:40
Árfolyam: 2 930 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 223 113 772 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A demokrata győzelmet követő dollárgyengülés viszont jót tett a forintnak. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal,  363,65 forintra esett vissza. 

 

Szóljon hozzá!
tőzsde
forint
OTP
Wall Street

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu