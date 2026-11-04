Bombaformában a forint, demokrata győzelemre borult vörösbe a Wall Street - a BUX mérsékelten gyengült
Erőteljes piaci volatilitás és negatív nyitás várható szerdán a fejlett piacokon és idehaza is. A globális tőzsdéket elsősorban az amerikai félidős választási eredmények, másodsorban a geopolitikai feszültségek - köztük az amerikai–iráni tárgyalások körüli bizonytalanság és az olajárak ingadozása - mozgatják.
A demokraták győzelme vörösbe borította a Wall Streetet
Az amerikai határidős indexek komolyabb esést mutatnak, miután a demokraták elnyerhették a többséget a képviselőházban és a szenátusban is, és a pesszimista nemzetközi hangulat a Budapesti Értéktőzsdére is rányomhatja a bélyegét a keddi szárnyalás után.
A befektetők tartanak a washingtoni politikai patthelyzettől (gridlock), valamint az AI-szektorra és az adatbázis-központokra váró szigorúbb vállalati szabályozásoktól. Ugyanakkor az AMD remekbe szabott gyorsjelentése tompíthatja a tech-szektor esését.
Az európai részvényindexek - köztük a német DAX - követhetik a tengerentúli pesszimizmust, a határidős jegyzések alapján mínuszos nyitás elé néznek a vezető nyugat-európai börzék.
A távol-keleti piacok már elszenvedték az ütést: a japán Nikkei 225 index 3,6 százalékkal, a tajvani tőzsde pedig 3 százalékkal zuhant, az ottrani technológiai papírok vezetésével.
A BUX brillírozott kedden, visszahódítva a 145 000 pont feletti tartományt. Szerdán azonban a nemzetközi hangulat romlása miatt megkezdődhet a profitrealizálás.
Enyhe mínusszal startolt el a BUX, kilőtt a forint
A pesti börze viszonylag csekély mértékben csúszott vissza a becsengetés után. A BUX nyitó értéke 0,2 százalékkal, 145 791 pontra süllyedt.
Az OTP papírjai még emelkedni is tudtak, bár a 0,02 százalékos plusz és a 41 760 forintos árfolyam inkább stagnálásnak nevezhető.
A Mol kurzusa sem lengett ki vészesen, 5045 forinton, azaz mínusz 0,1 százalékkal rajtolt, miközben a Brent jegyzése hordónként 104 dollár magasságában ragadt.
A Richter csúszott meg a leginkább. A gyógyszerpapír 0,7 százalékkal, 12 910 forintra gyengült.
A Magyar Telekom is visszavett a keddi zárórekordból, 0,3 százalékkal, 2920 forintra esve.
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A demokrata győzelmet követő dollárgyengülés viszont jót tett a forintnak. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 363,65 forintra esett vissza.