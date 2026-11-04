Bombaformában a forint, demokrata győzelemre borult vörösbe a Wall Street - a BUX mérsékelten gyengült

Erőteljes piaci volatilitás és negatív nyitás várható szerdán a fejlett piacokon és idehaza is. A globális tőzsdéket elsősorban az amerikai félidős választási eredmények, másodsorban a geopolitikai feszültségek - köztük az amerikai–iráni tárgyalások körüli bizonytalanság és az olajárak ingadozása - mozgatják.

Bombaformában a forint, a BUX mérsékelten gyengült / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A demokraták győzelme vörösbe borította a Wall Streetet

Az amerikai határidős indexek komolyabb esést mutatnak, miután a demokraták elnyerhették a többséget a képviselőházban és a szenátusban is, és a pesszimista nemzetközi hangulat a Budapesti Értéktőzsdére is rányomhatja a bélyegét a keddi szárnyalás után.

A befektetők tartanak a washingtoni politikai patthelyzettől (gridlock), valamint az AI-szektorra és az adatbázis-központokra váró szigorúbb vállalati szabályozásoktól. Ugyanakkor az AMD remekbe szabott gyorsjelentése tompíthatja a tech-szektor esését.

Az európai részvényindexek - köztük a német DAX - követhetik a tengerentúli pesszimizmust, a határidős jegyzések alapján mínuszos nyitás elé néznek a vezető nyugat-európai börzék.

A távol-keleti piacok már elszenvedték az ütést: a japán Nikkei 225 index 3,6 százalékkal, a tajvani tőzsde pedig 3 százalékkal zuhant, az ottrani technológiai papírok vezetésével.

A BUX brillírozott kedden, visszahódítva a 145 000 pont feletti tartományt. Szerdán azonban a nemzetközi hangulat romlása miatt megkezdődhet a profitrealizálás.

Enyhe mínusszal startolt el a BUX, kilőtt a forint

A pesti börze viszonylag csekély mértékben csúszott vissza a becsengetés után. A BUX nyitó értéke 0,2 százalékkal, 145 791 pontra süllyedt.