Szűnni látszik a dollárátok, életjeleket mutat a forint – a Richter húzza a pesti tőzsdét, két blue chip is csúcsformában

Az Erste stratégái szerint kivárás jöhet az MNB keddi kamatdöntése előtt, ahol 5,50 százalékon maradhat a kamatszint. A hét további részében a nemzetközi kamatvárakozások, az energiaárak és a magyar szuverén hitelminősítési kilátások kerülhetnek előtérbe. Kezdődik ugyanis az őszi felülvizsgálati időszak, s először most pénteken a Moody’s jelenti be ennek az eredményét.

Az európai tőzsdéken bizonytalan a hangulat, a meghatározó nyugati részvénykosarak kisebb mértékű, vegyes mogásokat mutatnak. A londoni FTSE 100 0,4 százalékkal erősödik, a frankfurti DAX minimálisan ereszkedik, a párizsi CAC 40 0,3 százalékkal került feljebb, míg a milánói FTSE MIB 0,15 százalékkal csökken.

A hazai tőkepiacon is visszafogott optimizmus tapintható, a BUX index 0,2 százalékkal tudott flejebb kerülni, 146 480 pontig.

A blue chipek közül a Richter 13 860 forinton új történelmi magaslatra ért, majd némileg visszább vett a gyógyszerrészvény, amely 1,3 százalékos meneteléssel így is kiemelkedik a nagypapírok mezőnyéből. A jegyzést a Jefferies friss céláremelése is erősítheti.