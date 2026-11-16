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Szűnni látszik a dollárátok, életjeleket mutat a forint – a Richter húzza a pesti tőzsdét, két blue chip is csúcsformában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vegyes hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken hétfő délután. A hazai piacon a Richter teljesít a legjobban, miközben a forint is kezd magára találni.
K. T.
2026.11.16, 16:08
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Stabilizálódott a forint árfolyama hétfő délutánra, ahogy a dollárerősödés jelentette szembeszél enyhült a devizapiacon. Az európai börzéken felemás a hangulat, a pesti tőzsde a Richter csúcsdöntésének köszönhetően tudott feljebb kerülni.

forint, dollár, Richter, tőzsde, Magyar Telekom
Csökken a nyomás a forinton, a Richter húzza a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A hazai valuta az ötödik napja tartó dollárerősödés áldozatává vált az utóbbi időszakban, a lejtmenet a hétfői kereskedés elején is folytatódott. Délutánra azonban javítani tudott pozícióin a forint. A dollár jegyzése délelőtt több mint féléves mélyponton, 332 forint közelében is járt. Innen 331,1-ig húzódott vissza a keresztárfolyam 15:45-ig. Ez 0,15 százalékos gyengülést jelent a forint oldaláról nézve.

USD / HUF árfolyam
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A zöldhasú euróval szembeni lendületet ezzel együtt megmaradt, a EUR/USD kurzus 1,10-ig jött vissza, újabb 0,1 százalékkal leértékelve a közös európai pénzt.

Az euróval szemben is némileg erősödni tudott a nap második felében a magyar valuta, noha napon belül még így is 0,05 százalékos hátrányt jelez a 364,6-os kurzus.

EUR / HUF árfolyam
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Az Erste stratégái szerint kivárás jöhet az MNB keddi kamatdöntése előtt, ahol 5,50 százalékon maradhat a kamatszint. A hét további részében a nemzetközi kamatvárakozások, az energiaárak és a magyar szuverén hitelminősítési kilátások kerülhetnek előtérbe. Kezdődik ugyanis az őszi felülvizsgálati időszak, s először most pénteken a Moody’s jelenti be ennek az eredményét.

Az európai tőzsdéken bizonytalan a hangulat, a meghatározó nyugati részvénykosarak kisebb mértékű, vegyes mogásokat mutatnak. A londoni FTSE 100 0,4 százalékkal erősödik, a frankfurti DAX minimálisan ereszkedik, a párizsi CAC 40 0,3 százalékkal került feljebb, míg a milánói FTSE MIB 0,15 százalékkal csökken.

A hazai tőkepiacon is visszafogott optimizmus tapintható, a BUX index 0,2 százalékkal tudott flejebb kerülni, 146 480 pontig.

A blue chipek közül a Richter 13 860 forinton új történelmi magaslatra ért, majd némileg visszább vett a gyógyszerrészvény, amely 1,3 százalékos meneteléssel így is kiemelkedik a nagypapírok mezőnyéből. A jegyzést a Jefferies friss céláremelése is erősítheti.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 700 HUF 0 / +1,18 %
Forgalom: 6 330 923 480 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP részvényei 0,4 százalékos plusznál járnak, 41 470 forinton.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 850 HUF 0 / +1,33 %
Forgalom: 8 458 156 620 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 1,2 százalékkal 4920 forintig fordult le.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 928 HUF 0 / -1,04 %
Forgalom: 3 960 847 315 HUF
Napi
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom papírjai 0,3 százalékkal 3 014 forintra drágultak, de ezt megelőzően 3020 forinton, új csúcson is járt a távközlési papír.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 3 010 HUF 0 / +0,2 %
Forgalom: 1 063 476 956 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai parkett részvényforgalma visszafogott, alig több 10 milliárd forntnál. A papírforma felborulását mutatja ugyanakkor, hogy ebből a Richter papírjai négy milliárd forintot adnak, amivel a gyógyszercég lekörözi a jellemzően legforgalmasabb OTP-t is.

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