Az OTP-vel karöltve szárnyalt a forint – hatalmas ralival ünneplik a tőzsdék az amerikai félidős választások eredményét

Túlzás nélkül ujjongva fogadták a piacokon az amerikai félidős választások eredményét, amely földcsuszamlásszerű demokrata győzelmet hozott, így a következő két évben Donald Trump elnök politikai mozgástere is korlátozódhat. A dollár szenved, a forint ugyanakkor egyértelműen a nap nyertese, az európai tőzsdéken és a hazai parketten is jelentős emelkedéssel zártak, az amerikai börzéken is nagyot ugrottak az árfolyamok.

Az OTP és a forint is szárnyalt szerdán, az amerikai félidős választások eredménye fellendítette a piacokat / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tőzdsdei optimizmus szólhat önmagában annak is, hogy a választás eredményének ismeretében egy jelentős bizonytalansági tényező árazódott ki a piacokról.

Az amerikai tőzsdék tegnap este ugyan pirosba fordultak, a szerdai kereskedést már jelentős indexemelkedés nyitotta:

a Dow Jones 2,4 százalékkal,

az S&P 500 1,6 százalékkal,

a Nasdaq Composite pedig 1,7 százalékkal lőtt ki

a kereskedés első másfél órájában.

Európában is masszív emelkedéssel nyugtázták a napot a meghatározó nyugati börzék. A frankfurti, a párizsi és a milánói tőzsde fő mutatója is 2,5 százalék körüli pluszban végzett, és Londonban is mintegy két százalékkal lépett feljebb az FTSE 100.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A kedvező piaci hangulat a pesti tőzsdén is érezhető volt, noha a BUX index nyugati társainál szerényebb, 1,05 százalékos emelkedéssel, 147 607 ponton fejezte be a kereskedést.

A magyar blue chipek közül az OTP vitte a prímet, a befektetők a vezető bankrészvényen keresztül vették meg a hazai piacot. A részvény 2,2 százalékkal 42 660 forintg menetelt.