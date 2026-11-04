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Az OTP-vel karöltve szárnyalt a forint – hatalmas ralival ünneplik a tőzsdék az amerikai félidős választások eredményét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fellendítette az európai és az amerikai részvénypiacokat is a nagy demokrata győzelmet hozó amerikai félidős választás. A pesti börze is erősödéssel zárt, az OTP volt a BUX motorja. A forint az eurót és a dollárt is lenyomta szerdán.
K. T.
2026.11.04, 17:16
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Túlzás nélkül ujjongva fogadták a piacokon az amerikai félidős választások eredményét, amely földcsuszamlásszerű demokrata győzelmet hozott, így a következő két évben Donald Trump elnök politikai mozgástere is korlátozódhat. A dollár szenved, a forint ugyanakkor egyértelműen a nap nyertese, az európai tőzsdéken és a hazai parketten is jelentős emelkedéssel zártak, az amerikai börzéken is nagyot ugrottak az árfolyamok.

forint, OTP
Az OTP és a forint is szárnyalt szerdán, az amerikai félidős választások eredménye fellendítette a piacokat / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A tőzdsdei optimizmus szólhat önmagában annak is, hogy a választás eredményének ismeretében egy jelentős bizonytalansági tényező árazódott ki a piacokról.

Az amerikai tőzsdék tegnap este ugyan pirosba fordultak, a szerdai kereskedést már jelentős indexemelkedés nyitotta: 

  • a Dow Jones 2,4 százalékkal, 
  • az S&P 500 1,6 százalékkal, 
  • a Nasdaq Composite pedig 1,7 százalékkal lőtt ki 

a kereskedés első másfél órájában.

Európában is masszív emelkedéssel nyugtázták a napot a meghatározó nyugati börzék. A frankfurti, a párizsi és a milánói tőzsde fő mutatója is 2,5 százalék körüli pluszban végzett, és Londonban is mintegy két százalékkal lépett feljebb az FTSE 100.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A kedvező piaci hangulat a pesti tőzsdén is érezhető volt, noha a BUX index nyugati társainál szerényebb, 1,05 százalékos emelkedéssel, 147 607 ponton fejezte be a kereskedést.

A magyar blue chipek közül az OTP vitte a prímet, a befektetők a vezető bankrészvényen keresztül vették meg a hazai piacot. A részvény 2,2 százalékkal 42 660 forintg menetelt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 660 HUF 0 / +2,18 %
Forgalom: 20 072 572 880 HUF
Napi
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa kereken egy száalékkal erősödött, 5100 forintra.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 100 HUF 0 / +0,99 %
Forgalom: 4 208 644 465 HUF
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Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 0,8 százalékkal csúsztak lejjebb, 12 900 forintra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 900 HUF 0 / -0,77 %
Forgalom: 2 344 362 020 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom 0,3 százalékkal 2920 forintra fordult le a távközlési társaság tőzsdezárást köetően érkező harmadik negyedéves jelentése előtt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 920 HUF 0 / -0,34 %
Forgalom: 1 202 301 548 HUF
Napi
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Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forintot az amerikai választásokat követően meredek zuhanásba kezdő dollár hozta lendületbe. Az amerikai pénz nap közben fél százalékkal értékelődött le az euróval szemben, és az európai piaczáráskor is 0,4 százalékkal drágábban jegyezték az uniós fizetőeszközt.

A forint 0,9 százalékot javított szerdán az amerikai devizával szemben, a váltási árfolyam 325,5-ről 322,9 forintig jött vissza.

USD / HUF árfolyam
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Az euró/forint kurzus fél százalékkal került lejjebb ezzel párhuzamosan, a közös európai pénz egységéért így már csupán 362,65 forintot kértek a tőzsdezáráskor, szemben a nap eleji 365,2 forinttal.

EUR / HUF árfolyam
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Térségünk feltörekvő piaci devizái is profitáltak a dolláresésből. A forint hozzájuk viszonyítva is felülteljesítőnek bizonyult: a cseh korona 0,3 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty árfolyama pedig 0,1 százalékkal ereszkdett.

A következő napok, hetek is volatilisebb kereskedést hozhatnak a dollár piacán, középtávon az amerikai pénz gyengülését vetítik előre a dvizapiaci szakértők.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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