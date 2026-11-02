Villámgyorsan kihasználta a forint az olajárzuhanást: fél százalékot vert a dollárra a magyar pénz, az euró sem tér magához
Bizakodnak a befektetők a hét elején, ami a piaci árazásokban is tükröződik hétfő reggel. Az amerikai-iráni tárgyalásoktól és az Apple bezsámolójától is sokat várnak a kereskedők. Az ázsiai tőzsdék emelkedtek, az olajárak mélyen lefordultak az európai tőzsdenyitás előtt. A forint lendületesen kezdte a hetet.
A tőzsdén az Apple ma késő esti gyorsjelentésétől várják a kereskedők, hogy eloszlassa a mesterséges intelligencia-beruházásokra fordított óriási összegekkel kapcsolatos aggályokat, ami az előző héten megtépázta a technológiai szektort.
Az olajpiacon az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások keltette reményt tükrözik az energiahordozók árának zuhanása. A Brent hordónkénti jegyzése három százalékkal 110 dollárra, a WTI árfolyama 3,4 százalékal 100,5 dollárra esett kilenc óráig.
A pesti tőzsdén emelkedéssel indult a kereskedés, a BUX index 0,4 százalékkal, 145 775 pontra lépett fel a nyitáskor.
A magyar nagypapírok közül az OTP árfolyma lőtt ki a leginkább, 0,9 százalékkal 42 190 forintra.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 5010 forintra emelkedett.
A Richter papírja 0,4 százalékkal 12 900 forintra ereszkedtek.
A Magyar Telekom jegyzése 0,3 százalékkal fordult le a csúcsról, 2792 forintra.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint számára is kedvezően kezdődött a hét, a kockázatválalási kedv élénkülése különösen a dollárral szemben eredményezett erősödést a reggeli kereskedésben.
Az amerikai pénzhez képest több mint fél százalékkal értékelődött fel a forint, a tőzsdenyitáskor 326 forinton állt a kurzus.
Az euró jegyzése 0,2 százalékkal került lejjebb, a közös európai pénz egységéért így 365,1 forintot kérnek cikkünk írásakor.
A régiós devizákhoz képest is lendületet vett a magyar valuta: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.
A nap folyamán az amerikai és európai vállalati beszámolók, a közel-keleti helyzetről érkező hírek mozgathatják a piacokat, emellett több friss feldolgozóipai beszerzésimenedzser-index is érkezik. A befektetők figyelme keddtől az amerikai félidős választásokra irányulhat majd.