Villámgyorsan kihasználta a forint az olajárzuhanást: fél százalékot vert a dollárra a magyar pénz, az euró sem tér magához

Bizakodnak a befektetők a hét elején, ami a piaci árazásokban is tükröződik hétfő reggel. Az amerikai-iráni tárgyalásoktól és az Apple bezsámolójától is sokat várnak a kereskedők. Az ázsiai tőzsdék emelkedtek, az olajárak mélyen lefordultak az európai tőzsdenyitás előtt. A forint lendületesen kezdte a hetet.

Erősöödéssel kezdi a hetet a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A tőzsdén az Apple ma késő esti gyorsjelentésétől várják a kereskedők, hogy eloszlassa a mesterséges intelligencia-beruházásokra fordított óriási összegekkel kapcsolatos aggályokat, ami az előző héten megtépázta a technológiai szektort.

Az olajpiacon az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások keltette reményt tükrözik az energiahordozók árának zuhanása. A Brent hordónkénti jegyzése három százalékkal 110 dollárra, a WTI árfolyama 3,4 százalékal 100,5 dollárra esett kilenc óráig.

A pesti tőzsdén emelkedéssel indult a kereskedés, a BUX index 0,4 százalékkal, 145 775 pontra lépett fel a nyitáskor.

A magyar nagypapírok közül az OTP árfolyma lőtt ki a leginkább, 0,9 százalékkal 42 190 forintra.