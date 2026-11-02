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Villámgyorsan kihasználta a forint az olajárzuhanást: fél százalékot vert a dollárra a magyar pénz, az euró sem tér magához

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bizakodó a piaci hangulat a hét elején, az olajpiaci jegyzések meredeken lefordultak, a tőzsdéken az Apple-től várnak fontos bejelentésre. A forint ralival kezdte a napot, a pesti tőzsdén is emelkedés láthaó, az OTP húz legjobban.
K. T.
2026.11.02, 09:06
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Bizakodnak a befektetők a hét elején, ami a piaci árazásokban is tükröződik hétfő reggel. Az amerikai-iráni tárgyalásoktól és az Apple bezsámolójától is sokat várnak a kereskedők. Az ázsiai tőzsdék emelkedtek, az olajárak mélyen lefordultak az európai tőzsdenyitás előtt. A forint lendületesen kezdte a hetet.

forint, dollár, tőzsde, euró,BUX
Erősöödéssel kezdi a hetet a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A tőzsdén az Apple ma késő esti gyorsjelentésétől várják a kereskedők, hogy eloszlassa a mesterséges intelligencia-beruházásokra fordított óriási összegekkel kapcsolatos aggályokat, ami az előző héten megtépázta a technológiai szektort.

Az olajpiacon az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások keltette reményt tükrözik az energiahordozók árának zuhanása. A Brent hordónkénti jegyzése három százalékkal 110 dollárra, a WTI árfolyama 3,4 százalékal 100,5 dollárra esett kilenc óráig.

A pesti tőzsdén emelkedéssel indult a kereskedés, a BUX index 0,4 százalékkal, 145 775 pontra lépett fel a nyitáskor.

A magyar nagypapírok közül az OTP árfolyma lőtt ki a leginkább, 0,9 százalékkal 42 190 forintra.

 OTP részvény
OTP részvény12:05:43
Árfolyam: 41 900 HUF +100 / +0,24 %
Forgalom: 2 291 832 300 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 5010 forintra emelkedett.

 MOL részvény
MOL részvény12:04:29
Árfolyam: 4 978 HUF -22 / -0,44 %
Forgalom: 478 305 815 HUF
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Havi
1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírja 0,4 százalékkal 12 900 forintra ereszkedtek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:07:03
Árfolyam: 12 940 HUF -10 / -0,08 %
Forgalom: 278 390 260 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom jegyzése 0,3 százalékkal fordult le a csúcsról, 2792 forintra.

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A forint számára is kedvezően kezdődött a hét, a kockázatválalási kedv élénkülése különösen a dollárral szemben eredményezett erősödést a reggeli kereskedésben.

Az amerikai pénzhez képest több mint fél százalékkal értékelődött fel a forint, a tőzsdenyitáskor 326 forinton állt a kurzus.

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Az euró jegyzése  0,2 százalékkal került lejjebb, a közös európai pénz egységéért így 365,1 forintot kérnek cikkünk írásakor.

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A régiós devizákhoz képest is lendületet vett a magyar valuta: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.

A nap folyamán az amerikai és európai vállalati beszámolók, a közel-keleti helyzetről érkező hírek mozgathatják a piacokat, emellett több friss feldolgozóipai beszerzésimenedzser-index is érkezik. A befektetők figyelme keddtől az amerikai félidős választásokra irányulhat majd.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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