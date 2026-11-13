A Mol ralizott, a Magyar Telekom szintet lépett – a forint erősödéssel zárhatja a hetet

A technológiai szektor gyengélkedése rontotta a hangulatot pénteken a tőzsdéken, a pesszimizmust a jensen Huang Nvidia-vezér kémbotrány miatti, előző napi távozása tüzelte fel ismét. A dollárt a Fed várható újabb szigorítása erősítette a devizapiacon, másfél éves mélypontra lökve az eurót. A pesti tőzsde a Mol ralija mellett is kisssé lefordult, a forint viszont erősödéssel zárhatja a hetet.

A Mol és a Magyar Telekom remekelt, a forint is jól teljesített / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Nagyobb eséssel kezdték a hét utolsó napján a kereskedést az amerikai részvényindexek, a technológiai és mesterséges intelligencia részvényekkel kapcsolatos aggodalmak nyomták lejjebb az árfolyamokat. Ezt alapvetően az Nvidia vezérigazgatójának tegnap bejelentett távozása váltotta ki, de nem javított a szektor megítélésén a Microsoft egyes szolgáltatásainak globális leállása sem, ami még a piaci kereskedésben is fennakadásokat okozott. A Nasdaq 1,7 százalékkal, az S&P 500 közel egy százalékkal került lejjebb délután 17 óráig, míg a Dow megúszta 0,1 százalékos ereszkedéssel.

Az olajárak stabilitást mutattak, a Brent és a WTI hordónkénti ára sem változott jelentősen. Előbbit 0,3 százalékkal drágábban, 96 dolláron jegyezték, míg utóbbi 88,7 dolláron oldalazott.

Az európai tőzsdéket kevésbé érintette az eladói nyomás, a lendület azonban hiányzott a piacról. A londoni FTSE 100 ,03 százalékot erősödött, a frankfurti DAX minmálisan csökkent, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

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A pesti tőzsde kisebb csökkenéssel fejezte be a napot, a BUX index 0,1 százalékkal 146 155 pontig került lejjebb.

A magyar blue chipek közül a Mol húzott leginkább, az olajrészvény 3,3 százalékkal 4980 forintig menetelt.