A Mol ralizott, a Magyar Telekom szintet lépett – a forint erősödéssel zárhatja a hetet
A technológiai szektor gyengélkedése rontotta a hangulatot pénteken a tőzsdéken, a pesszimizmust a jensen Huang Nvidia-vezér kémbotrány miatti, előző napi távozása tüzelte fel ismét. A dollárt a Fed várható újabb szigorítása erősítette a devizapiacon, másfél éves mélypontra lökve az eurót. A pesti tőzsde a Mol ralija mellett is kisssé lefordult, a forint viszont erősödéssel zárhatja a hetet.
Nagyobb eséssel kezdték a hét utolsó napján a kereskedést az amerikai részvényindexek, a technológiai és mesterséges intelligencia részvényekkel kapcsolatos aggodalmak nyomták lejjebb az árfolyamokat. Ezt alapvetően az Nvidia vezérigazgatójának tegnap bejelentett távozása váltotta ki, de nem javított a szektor megítélésén a Microsoft egyes szolgáltatásainak globális leállása sem, ami még a piaci kereskedésben is fennakadásokat okozott. A Nasdaq 1,7 százalékkal, az S&P 500 közel egy százalékkal került lejjebb délután 17 óráig, míg a Dow megúszta 0,1 százalékos ereszkedéssel.
Az olajárak stabilitást mutattak, a Brent és a WTI hordónkénti ára sem változott jelentősen. Előbbit 0,3 százalékkal drágábban, 96 dolláron jegyezték, míg utóbbi 88,7 dolláron oldalazott.
Az európai tőzsdéket kevésbé érintette az eladói nyomás, a lendület azonban hiányzott a piacról. A londoni FTSE 100 ,03 százalékot erősödött, a frankfurti DAX minmálisan csökkent, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A pesti tőzsde kisebb csökkenéssel fejezte be a napot, a BUX index 0,1 százalékkal 146 155 pontig került lejjebb.
A magyar blue chipek közül a Mol húzott leginkább, az olajrészvény 3,3 százalékkal 4980 forintig menetelt.
Az OTP kurzusa ezzel éles kontrasztban 1,6 százalékkal 41 300 forintra esett vissza.
A Magyar Telekom új történelmi csúcsot döntött, első alkalommal a 3000 forintos szintet is átlépve. A távközlési papír záróára 3004 forint volt, ami 0,7 százalékos pluszt jelent.
A Richter árfolyama 0,4 százalékkal csorgott le, 13 540 forintig. A gyógyszerrászvény így is csúcsközelből várhatja a jövő hetet.
A devizapiacon a dollár erősödése volt megfigyelhető, amit az amerikai jegybank decemberi kamatemeléséhez fűzött remények erősítettek. A zöldhasú 0,2 százalékot javított az euróval szemben, az 1,103-as árfolyam máféléves mélypontot jelent a közös európai pénz felől nézve.
A forint összességében jól teljesített. A dollárhoz képest csupán minimálisan, 0,05 százalékkal gyengült a tőzsdezárásig, a keresztárfolyam ekkor 330,7 forintnál járt.
Az eurót 0,2 százalékkal értékelte le a magyar fizetőeszköz, az uniós valuta egysége így 364,8 forintba kerül.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal let olcsóbb.
A jövő héten az MNB keddi kamatdöntésére, majd péntek késő este a Moody's országfelülvizsgálatára figyelhetnek leginkább a forintpiacon kereskedők.