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A Mol ralizott, a Magyar Telekom szintet lépett – a forint erősödéssel zárhatja a hetet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hiányzott az erő az európai tőzsdékről, a hazai BUX index az olajrészvény ralija mellett is csekély csökkenéssel zárt pénteken. A Magyar Telekom először járt 3000 forint felett. A forint a dollár erősödése ellenére javítani tudott az euróhoz és a régiós pénzekhez képest is.
K. T.
2026.11.13, 17:17
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A technológiai szektor gyengélkedése rontotta a hangulatot pénteken a tőzsdéken, a pesszimizmust a jensen Huang Nvidia-vezér kémbotrány miatti, előző napi távozása tüzelte fel ismét. A dollárt a Fed várható újabb szigorítása erősítette a devizapiacon, másfél éves mélypontra lökve az eurót. A pesti tőzsde a Mol ralija mellett is kisssé lefordult, a forint viszont erősödéssel zárhatja a hetet.

Mol, Magyar Telekom, forint
A Mol és a Magyar Telekom remekelt, a forint is jól teljesített / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Nagyobb eséssel kezdték a hét utolsó napján a kereskedést az amerikai részvényindexek, a technológiai és mesterséges intelligencia részvényekkel kapcsolatos aggodalmak nyomták lejjebb az árfolyamokat. Ezt alapvetően az Nvidia vezérigazgatójának tegnap bejelentett távozása váltotta ki, de nem javított a szektor megítélésén a Microsoft egyes szolgáltatásainak globális leállása sem, ami még a piaci kereskedésben is fennakadásokat okozott. A Nasdaq 1,7 százalékkal, az S&P 500 közel egy százalékkal került lejjebb délután 17 óráig, míg a Dow megúszta 0,1 százalékos ereszkedéssel.

Az olajárak stabilitást mutattak, a Brent és a WTI hordónkénti ára sem változott jelentősen. Előbbit 0,3 százalékkal drágábban, 96 dolláron jegyezték, míg utóbbi 88,7 dolláron oldalazott.

Az európai tőzsdéket kevésbé érintette az eladói nyomás, a lendület azonban hiányzott a piacról. A londoni FTSE 100 ,03 százalékot erősödött, a frankfurti DAX minmálisan csökkent, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

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A pesti tőzsde kisebb csökkenéssel fejezte be a napot, a BUX index 0,1 százalékkal 146 155 pontig került lejjebb.

A magyar blue chipek közül a Mol húzott leginkább, az olajrészvény 3,3 százalékkal 4980 forintig menetelt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 980 HUF 0 / +3,28 %
Forgalom: 4 620 358 391 HUF
Napi
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP kurzusa ezzel éles kontrasztban 1,6 százalékkal 41 300 forintra esett vissza.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 300 HUF 0 / -1,57 %
Forgalom: 17 930 332 830 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom új történelmi csúcsot döntött, első alkalommal a 3000 forintos szintet is átlépve. A távközlési papír záróára 3004 forint volt, ami 0,7 százalékos pluszt jelent.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 3 004 HUF 0 / +0,74 %
Forgalom: 1 620 089 004 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter árfolyama 0,4 százalékkal csorgott le, 13 540 forintig. A gyógyszerrászvény így is csúcsközelből várhatja a jövő hetet.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 540 HUF 0 / -0,37 %
Forgalom: 4 141 642 950 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A devizapiacon a dollár erősödése volt megfigyelhető, amit az amerikai jegybank decemberi kamatemeléséhez fűzött remények erősítettek. A zöldhasú 0,2 százalékot javított az euróval szemben, az 1,103-as árfolyam máféléves mélypontot jelent a közös európai pénz felől nézve.

EUR / USD árfolyam
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A forint összességében jól teljesített. A dollárhoz képest csupán minimálisan, 0,05 százalékkal gyengült a tőzsdezárásig, a keresztárfolyam ekkor 330,7 forintnál járt.

USD / HUF árfolyam
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Az eurót 0,2 százalékkal értékelte le a magyar fizetőeszköz, az uniós valuta egysége így 364,8 forintba kerül.

EUR / HUF árfolyam
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A régiós devizák közül a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal let olcsóbb.

A jövő héten az MNB keddi kamatdöntésére, majd péntek késő este a Moody's országfelülvizsgálatára figyelhetnek leginkább a forintpiacon kereskedők.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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