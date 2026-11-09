A kínai kémnő sem babrált ki a befektetőkkel, hatalmasat ralizott a pesti tőzsde – most jött csak igazán lendületbe a forint

A technológiai szektorral és ezen belül a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmakat a közel-keleti háború tárgyalásos lezárásához fűzött remények váltották fel a hét elején, így jelentős emelkedés jellemezte a tőkepiacokat. Az olajárak nagyot estek, az európai és a pesti tőzsde is erősödéssel zárta a napot, és a forint is profitálni tudott a pozitívra forduló nemzetközi hangulatból.

Az OTP és a frint is nagyot ment hétfőn, erősen zárt a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Bár az Nvidia-vezér hétvégén kirobbant kémnő-botrányára hét százalékos zuhanással reagált a csipgyártó árfolyama az amerikai tőzsdenyitáskor, a tengerentúli indexek nagy elánnal indultak felfelé. A Nasdaq Composite 2,7 százalékkal, az S&P 500 2,2 százalékkal, a Dow Jones pedig 1,8 százalékkal ugrott feljebb a keeskedés első másfél órájában, az európai tőzsdezárásig.

A kontinens tőzsdéin is fűtötte a kockázatvállalást, hogy a hírek szerint Irán nyitott az amerikával folytatott háború lezárására, a diplomáciai tárgyalások előrehaladtával. A fankfurti DAX másfél százalék körüli, a párizsi CAC 40 egy százalék feletti erősödéssel nyugtázta a napot, és a londoni FTSE is mintegy egy százalékkal került feljebb.

Az optimista hangulat a hazai parketten is érezhető volt, a BUX index 1,8 százalékkal 146 064 pontig menetelt.

A magyar blue chipek közül az OTP vitte a prímet, amely 3,8 százalékkal 42 800 fontig ralizott. Az európai bankszektor is kiemelkedően teljesített a nap során.