A kínai kémnő sem babrált ki a befektetőkkel, hatalmasat ralizott a pesti tőzsde – most jött csak igazán lendületbe a forint
A technológiai szektorral és ezen belül a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmakat a közel-keleti háború tárgyalásos lezárásához fűzött remények váltották fel a hét elején, így jelentős emelkedés jellemezte a tőkepiacokat. Az olajárak nagyot estek, az európai és a pesti tőzsde is erősödéssel zárta a napot, és a forint is profitálni tudott a pozitívra forduló nemzetközi hangulatból.
Bár az Nvidia-vezér hétvégén kirobbant kémnő-botrányára hét százalékos zuhanással reagált a csipgyártó árfolyama az amerikai tőzsdenyitáskor, a tengerentúli indexek nagy elánnal indultak felfelé. A Nasdaq Composite 2,7 százalékkal, az S&P 500 2,2 százalékkal, a Dow Jones pedig 1,8 százalékkal ugrott feljebb a keeskedés első másfél órájában, az európai tőzsdezárásig.
A kontinens tőzsdéin is fűtötte a kockázatvállalást, hogy a hírek szerint Irán nyitott az amerikával folytatott háború lezárására, a diplomáciai tárgyalások előrehaladtával. A fankfurti DAX másfél százalék körüli, a párizsi CAC 40 egy százalék feletti erősödéssel nyugtázta a napot, és a londoni FTSE is mintegy egy százalékkal került feljebb.
Az optimista hangulat a hazai parketten is érezhető volt, a BUX index 1,8 százalékkal 146 064 pontig menetelt.
A magyar blue chipek közül az OTP vitte a prímet, amely 3,8 százalékkal 42 800 fontig ralizott. Az európai bankszektor is kiemelkedően teljesített a nap során.
A holnap reggel várhatóan erős eredményről jelentő Richter papírjai 0,7 százalékkal 12 960 forintra drágultak.
A Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékkal 2924 forintra kapaszkodott fel.
A Mol kurzusa az olajárak zuhanása ellenére fél százalékkal erősödött, 4838 forintig.
A pesti tőzsde részvénypiaci forgalma átlag feletti volt, a hazai részvényekkel összesen 30 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A kőolaj jegyzése meredeken lefordult az ameikai-iráni háború alakulásáról érkező friss hírekre. A kontinensünkön irányadó északi-tengeri Brent hordónkénti ára 3,9 százalékkal 94,5 dollárra esett, míg az amerikai olajfajta, a WTI ára 3,1 százalékkal 88 dollárig csorgott le.
A forint számára alapvetően kedvező az energiaárnyomás csökkenése és az optimista nemzetközi hangulat, ennek megfelelően javítani tidott a múlt heti teljesítményéhez képest.
Az euróval szemben 0,25 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz a pesti tőzsde zárásáig. A keresztárfolam ekkor 362,4 forintnál járt.
A dollár 0,8 százalékor rontott a magyar pénzhez képest, a zöldhasú egységéért így 323,4 forintot kell fizetni.
A régiós devizák között is jól szerepelt a magyar valuta: a lengyel zloty 0,2 százalékkal, a cseh korona 0,35 százalékkal lett olcsóbb.
Holnap a hazai inflációs adat adhat újabb impulzust a forint számára.