Megvan az amerikai félidős választások győztese: a forint az – nemcsak a dollárt, az eurót is messze lekörözi a magyar pénz

Hatalmas lendületet adott a hazai valutának a demokraták átörését eredményező amerikai félidős választások. Donald Trump amerikai elnök pártja, republikánusok a törvényhozás mindkét házában kisebbségbe kerültek , ami korlázothatja az elnök mozgásterét a hivatali idejéből hátralevő két évben. A forint piacán az első reakciók igencsak kedvezőek, a dollárhoz képest egy százalékkal, az euróval szemben közel fél százalékot javított szerda délelőtt a magyar pénz.

Profitálhat az maerikai félidős választások eredményéből, és az ebből fakadó dollárgyengülésből a forint / Fotó: Shutterstock

Az eddig törvéyhozási kisebbségben lévő ellenzéki demokraták mellett a piacokon a forint is nagy nyertese a kedden tartott tengerentúli időközi választásoknak.

A hazai fizetőeszköz - a még nem hivatalos és végleges - eredmények ismeretében nagy lendületet vett szerda reggel. Különösen a dollárhoz képest javított tekintélyes mértékben, mivel az amerikai fizetőeszköz nyomás alá került a nemzetközi befektetők pozíciózárásai miatt.

Az euróhoz képest fél százalékkal értékelődött le fél nap alatt a zöldhasú, ez 1,12-es euróárfolyamot jelent.