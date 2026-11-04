Megvan az amerikai félidős választások győztese: a forint az – nemcsak a dollárt, az eurót is messze lekörözi a magyar pénz
Hatalmas lendületet adott a hazai valutának a demokraták átörését eredményező amerikai félidős választások. Donald Trump amerikai elnök pártja, republikánusok a törvényhozás mindkét házában kisebbségbe kerültek , ami korlázothatja az elnök mozgásterét a hivatali idejéből hátralevő két évben. A forint piacán az első reakciók igencsak kedvezőek, a dollárhoz képest egy százalékkal, az euróval szemben közel fél százalékot javított szerda délelőtt a magyar pénz.
Az eddig törvéyhozási kisebbségben lévő ellenzéki demokraták mellett a piacokon a forint is nagy nyertese a kedden tartott tengerentúli időközi választásoknak.
A hazai fizetőeszköz - a még nem hivatalos és végleges - eredmények ismeretében nagy lendületet vett szerda reggel. Különösen a dollárhoz képest javított tekintélyes mértékben, mivel az amerikai fizetőeszköz nyomás alá került a nemzetközi befektetők pozíciózárásai miatt.
Az euróhoz képest fél százalékkal értékelődött le fél nap alatt a zöldhasú, ez 1,12-es euróárfolyamot jelent.
A hazai valuta erősödése az euróval szemben is látványos: a közös európai pénzjegyzése 0,4 százalékkal került lejjebb, 363,4 forintig.
Térségünk többi devizájának is kedvez a jelenlegi környezet: a cseh korona 0,6 százalékkal, a lengyel zloty 0,8 százalékkal értékelődött fel a dollárho képest.
A forint a cseh koronára is 0,4 százalékot vert rá, a lengyel zlotyval viszont együtt mozog a magyar valuta.
Csökkenhet a régiós devizákra nehezedő nyomás, a dollár vesszőfutása erősítheti a forintot
Frantisek Taborsky, az ING devizapiaci elemzője szerint az amerikai félidős választások eredményei egy olyan forgatókönyvre utalnak, amelyet a piacok már nagyrészt beáraztak, és amelynek jelenleg korlátozott hatása lehet a feltörekvő piacokra, illetve a közép- és kelet-európai régióra.
A dollár gyengülése és a tízéves amerikai államkötvényhozamok csökkenése tovább erősítheti az elmúlt napokban tapasztalt általános megkönnyebbülést, amelyet az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokról szóló hírek, valamint az alacsonyabb energiaárak tápláltak
– hangsúlyozta a piaci szakértő.
Az ING elemzője úgy véli, bár a félidős választásokat követően továbbra sem egyértelmű, hogyan alakul a konfliktus a jövőben, a piaci jelzések jelenleg a kedvezőbb hangulat fennmaradására utalnak. Ez hozzájárulhat a közép- és kelet-európai régió kamatainak csökkenéséhez, valamint enyhítheti a regionális devizákra nehezedő nyomást.
Hasonlóképpen értékelik a politikai fordulat forintra gyakorolt lehetséges hatását az Ersténél is:
a dollár gyengülése az amerikai félidős választások eredménye után fontos támogatója lehet a forintnak, ez látszott a reggeli mozgásokban.
A bizonytalanság a fiskális politikai és kereskedelempolitikai kilátásokban a következő napokban növelheti a dollár és az amerikai kötvényhozamok volatilitását – teszik hozzá a bankház elemzői.
Az Equilornál úgy látják, a demokraták félidős választási győzelme nem jó hír a piacok számára. Az új képviselőház és szenátus nagyobb fókuszt helyezhet a technológiai szektor szabályozására, és az amerikai költségvetési stimulus sem lesz várható. Az elnök fókusza újra az iráni háborúra és a vámokra irányulhat.
A dollár árfolyamában fokozatos gyengülés, míg az amerikai kötvényhozamokban csökkenés várható középtávon, mivel költségvetési kérdésekben jelentősen szűkül Trump mozgástere – hangsúlyozza a magyar brókercég kommentárjában.