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Megvan az amerikai félidős választások győztese: a forint az – nemcsak a dollárt, az eurót is messze lekörözi a magyar pénz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A minden fronton demokrata előretörést hozó amerikai félidős választások eredménye kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, köztük a hazai pénznek is. A dollár középtávon is gyengülő pályára állhat, ez pedig erős támaszt adhat a forintnak. A következő hetekben ezzel együtt volatilis kereskedésre érdemes készülni a devizapiacon.
K. T.
2026.11.04, 12:20
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Hatalmas lendületet adott a hazai valutának a demokraták átörését eredményező amerikai félidős választások. Donald Trump amerikai elnök pártja, republikánusok a törvényhozás mindkét házában kisebbségbe kerültek , ami korlázothatja az elnök mozgásterét a hivatali idejéből hátralevő két évben. A forint piacán az első reakciók igencsak kedvezőek, a dollárhoz képest egy százalékkal, az euróval szemben közel fél százalékot javított szerda délelőtt a magyar pénz.

forint, dollár, amerikai félidős választások
Profitálhat az maerikai félidős választások eredményéből, és az ebből fakadó dollárgyengülésből a forint /  Fotó: Shutterstock

Az eddig törvéyhozási kisebbségben lévő ellenzéki demokraták mellett a piacokon a forint is nagy nyertese a kedden tartott tengerentúli időközi választásoknak.

A hazai fizetőeszköz - a még nem hivatalos és végleges - eredmények ismeretében nagy lendületet vett szerda reggel. Különösen a dollárhoz képest javított tekintélyes mértékben, mivel az amerikai fizetőeszköz nyomás alá került a nemzetközi befektetők pozíciózárásai miatt.

Az euróhoz képest fél százalékkal értékelődött le fél nap alatt a zöldhasú, ez 1,12-es euróárfolyamot jelent.

EUR / USD árfolyam
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A forint ki is használta a tengerentúli deviza lefordulását, és már a délelőtt korai szakaszában egy százalékkal erősödött. Cikkünk írásakor, 12 órakor 0,9 százalék feletti előnyt mutat a forint, a dollár egységéért 323,1 forintot kérnek.

USD / HUF árfolyam
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Éves
3 éves

 

A hazai valuta erősödése az euróval szemben is látványos: a közös európai pénzjegyzése 0,4 százalékkal került lejjebb, 363,4 forintig.

EUR / HUF árfolyam
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Térségünk többi devizájának is kedvez a jelenlegi környezet: a cseh korona 0,6 százalékkal, a lengyel zloty 0,8 százalékkal értékelődött fel a dollárho képest.

A forint a cseh koronára is 0,4 százalékot vert rá, a lengyel zlotyval viszont együtt mozog a magyar valuta.

Csökkenhet a régiós devizákra nehezedő nyomás, a dollár vesszőfutása erősítheti a forintot

Frantisek Taborsky, az ING devizapiaci elemzője szerint az amerikai félidős választások eredményei egy olyan forgatókönyvre utalnak, amelyet a piacok már nagyrészt beáraztak, és amelynek jelenleg korlátozott hatása lehet a feltörekvő piacokra, illetve a közép- és kelet-európai régióra. 

A dollár gyengülése és a tízéves amerikai államkötvényhozamok csökkenése tovább erősítheti az elmúlt napokban tapasztalt általános megkönnyebbülést, amelyet az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokról szóló hírek, valamint az alacsonyabb energiaárak tápláltak

 

hangsúlyozta a piaci szakértő.

Az ING elemzője úgy véli, bár a félidős választásokat követően továbbra sem egyértelmű, hogyan alakul a konfliktus a jövőben, a piaci jelzések jelenleg a kedvezőbb hangulat fennmaradására utalnak. Ez hozzájárulhat a közép- és kelet-európai régió kamatainak csökkenéséhez, valamint enyhítheti a regionális devizákra nehezedő nyomást.

Hasonlóképpen értékelik a politikai fordulat forintra gyakorolt lehetséges hatását az Ersténél is: 

a dollár gyengülése az amerikai félidős választások eredménye után fontos támogatója lehet a forintnak, ez látszott a reggeli mozgásokban. 

A bizonytalanság a fiskális politikai és kereskedelempolitikai kilátásokban a következő napokban növelheti a dollár és az amerikai kötvényhozamok volatilitását – teszik hozzá a bankház elemzői.

Az Equilornál úgy látják, a demokraták félidős választási győzelme nem jó hír a piacok számára. Az új képviselőház és szenátus nagyobb fókuszt helyezhet a technológiai szektor szabályozására, és az amerikai költségvetési stimulus sem lesz várható. Az elnök fókusza újra az iráni háborúra és a vámokra irányulhat.

A dollár árfolyamában fokozatos gyengülés, míg az amerikai kötvényhozamokban csökkenés várható középtávon, mivel költségvetési kérdésekben jelentősen szűkül Trump mozgástere – hangsúlyozza a magyar brókercég kommentárjában.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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