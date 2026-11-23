Feltámadt hamvaiból a forint, lendületesen kezdi a hetet – masszív zuhanás után az OTP vezetésével próbálnak magukhoz térni a hazai részvények
Az előző heti hatalmas zuhanásból próbálhatnak magukhoz térni a tőkepiacok a hét elején. A technolgiai szektorból kiinduló, általános tőzsdei lefodulásba forduló pesszimista hangulatot a mesterséges intelligenciát övező befektetői aggályok erősítették, a koronavírus-járvány 2020-as kitörése óta nem látott esést kiváltva a világ tőzsdéin. A múlt héten ugyancsak szenvedő forint erősen korrigált hétfő reggel, a pesti tőzsdén
Az amerikai határidős részványindexek kora reggel 2-3 százalékkal pattantak fel, Ázsiában ugynakkor még az eladók dominálták a kereskedést: a japán Nikkei öt százalékot zuhant, a dél-koreai Kospi több mint három százalékkal csúszott lejjebb. A kínai piacokon ugyanakkor óvatos optimizmus volt jellemző.
A pesti tőzsdén optimistán indult a hétfői kereskedés, a BUX index 1,3 százalékkal 139 374 pontig pattant fel a nyitást követően.
A magyar nagypapírok közül az OTP árfolyama 2,2 százalékkal 39 320 forintig lőtt ki.
A Mol részvényei 0, 7 százalékkal 4582 forintra drágultak.
A Richter kurzusa szerény 0,1 százalékkal kapaszkodott feljebb, 13 300 forintig.
A Magyar Telekom papírjai eközben 0,3 százalékkal 2862 forintra ereszkedtek.
A következő fontos piacmozgató tényező, amely eldöntheti, hogy az eladási hullám tovább erősödik-e, a szerdán érkező és a Fed által is kiemelten figyelt amerikai PCE inflációs adat lesz, amelyből következtetni lehet a tengerentúli jegybank kamatpolitikájára.
A jövő hónapra 25 bázispontos Fed-kamatemelést áraznak a befektetők, döntüen emiatt másféléves csúcs közelében jár a dollár, miközben a globális részvénypiaci zuhanás további keresletet támaszt a menedékeszközként funkcionáló zöldhasú számára.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint a múlt heti jelentős gyengülést követően lendületes visszapattanással kezdte a napot minden meghatározó devizához képest.
Az euróval szemben 0,7 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam ezzel a 373 feletti szintről 371,3 forintig szaladt le.
A dollár jegyzése ezzel párhuzamosan egy százalékkal esett, így már csak 337,5 forintot kérnek a zöldhasú egységéért, szemben a múlt heti 340 forinttal.
A régiós devizák közül is kiemelkedik a forint teljesítménye: a cseh korona 0,6 százalékkal, a lengyel zloty 0,4 százalékkal lett olcsóbb.
A forintra nehezedő nyomást enyhíti, hogy a dollár számottevően gyengült az euróhoz képest hétfő reggelre: az euró/dollár keresztárfolyam 0,3 százalékkal ugrott feljebb, egészen 1,099-ig erősítve a közös európai pénzt a tengerentúli devizával szemben.
A magyar pénznél a nagy zuhanást szinte menetrendszerűen követő korrekció mellett a Moody's péntek késő esti hitelminősítése is javíthatta a befektetői megítélést. Az amerikai hitelminősítő ugyanis negatívról stabilra javította a magyar államadósság Baa2 besorolásához tartozó kilátásokat. A Moody's az uniós források érkezése miatt 2026-ban 1,7 százalékos, jövőre 2,2 százalékos GDP-növekedést vár hazánktól, 2028-ban pedig 2,8 százalékra gyorsulhat a dinamika. A GDP-arányos államháztartási hiány eközben az idei 7,2 százalékról négy százalékra mérséklődhet 2028-ra.
A forint szempontjából is meghatározó lesz a szerdai tengerentúli inflációs adat, valamint a péntek késő este érkező újabb hitelminősítői döntés, ezúttal az S&P Globaltól.