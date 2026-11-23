Az előző heti hatalmas zuhanásból próbálhatnak magukhoz térni a tőkepiacok a hét elején. A technolgiai szektorból kiinduló, általános tőzsdei lefodulásba forduló pesszimista hangulatot a mesterséges intelligenciát övező befektetői aggályok erősítették, a koronavírus-járvány 2020-as kitörése óta nem látott esést kiváltva a világ tőzsdéin. A múlt héten ugyancsak szenvedő forint erősen korrigált hétfő reggel, a pesti tőzsdén

Fotó: Móricz Sabján Simon

Az amerikai határidős részványindexek kora reggel 2-3 százalékkal pattantak fel, Ázsiában ugynakkor még az eladók dominálták a kereskedést: a japán Nikkei öt százalékot zuhant, a dél-koreai Kospi több mint három százalékkal csúszott lejjebb. A kínai piacokon ugyanakkor óvatos optimizmus volt jellemző.

A pesti tőzsdén optimistán indult a hétfői kereskedés, a BUX index 1,3 százalékkal 139 374 pontig pattant fel a nyitást követően.

A magyar nagypapírok közül az OTP árfolyama 2,2 százalékkal 39 320 forintig lőtt ki.