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Megállíthatatlan a forint ereje: a dollárt és a zlotyt is lekörözte, megadta magát az euró is – eddig nem látott magaslatra ért a Magyar Telekom

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező a piaci hangulat hétfőn az európai tőzsdéken és a hazai parketten is. A forint lendületesen erősödik minden fronton, a BUX indexet a távközlési részvény húzza.
K. T.
2026.11.02, 13:01
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A közel-keleti tárgyalások keltette remények és az Apple-jelentéshez fűzött megelőlegezett befektetői bizalom nyomán pozitív hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken hétfőn. A forint nagy erősödést mutatott délelőtt, a hazai börze is tartja a lépést a nyugati indexekkel, a Magyar Telekom pedig szárnyal a hét közepén érkező gyorsjelentés előtt.

forint, euró, dollár, tőzsde, Magyar Telekom
Forint- és Magyar Telekom-ralit hozott az új hét / Fotó: Vémi Zoltán

A forintnak hátszelet adott a nemzetközi piaci hangulat javulása, amit az olajárak jelentős, 4,5 százalékos lefordulása is támogat a hét elején. A Brent hordónkénti jegyzése 108,4 dollárra, a WTI kuzusa 99,3 dollárra zuhant, ahogy az amerikai-iráni háború lezárására tett diplomáciai kísérletek ismét előtérbe kerültek.

Szárnyakat kapott a forint

A hazai fizetőeszköz 0,4 százalékot erősödött az euróhoz képest délután fél egyig. A közös európai pénzt így már a 365-ös szint alatt, 364,6 forinton váltják.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest ennél is nagyobb, 0,8 százalékos felértékelődés látszik: a zöldhasú egységéért 325,3 forintot kérnek. 

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve is száottevő a magyar valuta felülteljesítése: a cseh korona 0,3 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty pedig 0,6 százalékkal lett olcsóbb. 

PLN / HUF árfolyam
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A zloty gyengülése mögött a hétvégén kirobbanó, varsói politikai és alkotmányos válság áll. A lengyel Alkotmánybíróság körüli válság azután robbant ki, hogy péntek délután híre ment: Bogdan Święczkowskit, az Alkotmánybíróság elnökét és Bartłomiej Sochańskit, a testület alelnökét felfüggesztették tisztségük gyakorlása alól. Az ország legfőbb bírája, Zbigniew Kapiński szerint lényegében államcsíny zajlik az oszágban.

Az Erste Befektetési Zrt. piaci komentárja szerint a héten 

  • a keddi amerikai félidős választások, 
  • a szerdai euróövezeti inflációs adat 
  • és az MNB októberi kamatdöntéséről készült jegyzőkönyv publikálása, 
  • majd a pénteki amerikai foglalkoztatási jelentés 

adhatják a legfontosabb impulzusokat, amelyek a globális kockázati étvágyon és a kamatvárakozásokon keresztül az euró/forint keresztárfolyamot is mozgathatják.

A tőzsdéken is bizkodó a hangulat, itthon a Magyar Telekom ralizik leginkább

Kontinensünk tőzsdéin is pozitív a hangulat, a nyugati részvényindexek közül a frankfurti DAX 0,2 százalékkal, a párizs CAC 40 0,2 százalékkal erősödik, és a londoni FTSE 100 is minimálisan feljebb kapaszkodott.

A pesti tőzsdén hasonló trend látszik, a BUX index 0,2 százalékos plusznál jár cikkünk írásakor.

A hazai részvénykosarat legonkább a Magyar Telekom húzza, amely 1,7 százalékkal drágul, de két százalékos emelkedést is mutatott délelőtt. A negyedéves eredményszámait szerdán közlő távközlési társaság kurzusa 2878 forinton új csúcsra ért a hét elején.

Az OTP papírjai eközben 0,4 százalékkal kerültek feljebb, 41 960 forintra. A Mol árfolyama fél százalékkal 4974 forintig csúszott vissza, a Richter pedig 0,2 százalékkal 12 920 forintra ereszkedett.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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