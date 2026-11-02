Megállíthatatlan a forint ereje: a dollárt és a zlotyt is lekörözte, megadta magát az euró is – eddig nem látott magaslatra ért a Magyar Telekom
A közel-keleti tárgyalások keltette remények és az Apple-jelentéshez fűzött megelőlegezett befektetői bizalom nyomán pozitív hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken hétfőn. A forint nagy erősödést mutatott délelőtt, a hazai börze is tartja a lépést a nyugati indexekkel, a Magyar Telekom pedig szárnyal a hét közepén érkező gyorsjelentés előtt.
A forintnak hátszelet adott a nemzetközi piaci hangulat javulása, amit az olajárak jelentős, 4,5 százalékos lefordulása is támogat a hét elején. A Brent hordónkénti jegyzése 108,4 dollárra, a WTI kuzusa 99,3 dollárra zuhant, ahogy az amerikai-iráni háború lezárására tett diplomáciai kísérletek ismét előtérbe kerültek.
Szárnyakat kapott a forint
A hazai fizetőeszköz 0,4 százalékot erősödött az euróhoz képest délután fél egyig. A közös európai pénzt így már a 365-ös szint alatt, 364,6 forinton váltják.
A dollárhoz képest ennél is nagyobb, 0,8 százalékos felértékelődés látszik: a zöldhasú egységéért 325,3 forintot kérnek.
A régiós devizákkal összevetve is száottevő a magyar valuta felülteljesítése: a cseh korona 0,3 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty pedig 0,6 százalékkal lett olcsóbb.
A zloty gyengülése mögött a hétvégén kirobbanó, varsói politikai és alkotmányos válság áll. A lengyel Alkotmánybíróság körüli válság azután robbant ki, hogy péntek délután híre ment: Bogdan Święczkowskit, az Alkotmánybíróság elnökét és Bartłomiej Sochańskit, a testület alelnökét felfüggesztették tisztségük gyakorlása alól. Az ország legfőbb bírája, Zbigniew Kapiński szerint lényegében államcsíny zajlik az oszágban.
Az Erste Befektetési Zrt. piaci komentárja szerint a héten
- a keddi amerikai félidős választások,
- a szerdai euróövezeti inflációs adat
- és az MNB októberi kamatdöntéséről készült jegyzőkönyv publikálása,
- majd a pénteki amerikai foglalkoztatási jelentés
adhatják a legfontosabb impulzusokat, amelyek a globális kockázati étvágyon és a kamatvárakozásokon keresztül az euró/forint keresztárfolyamot is mozgathatják.
A tőzsdéken is bizkodó a hangulat, itthon a Magyar Telekom ralizik leginkább
Kontinensünk tőzsdéin is pozitív a hangulat, a nyugati részvényindexek közül a frankfurti DAX 0,2 százalékkal, a párizs CAC 40 0,2 százalékkal erősödik, és a londoni FTSE 100 is minimálisan feljebb kapaszkodott.
A pesti tőzsdén hasonló trend látszik, a BUX index 0,2 százalékos plusznál jár cikkünk írásakor.
A hazai részvénykosarat legonkább a Magyar Telekom húzza, amely 1,7 százalékkal drágul, de két százalékos emelkedést is mutatott délelőtt. A negyedéves eredményszámait szerdán közlő távközlési társaság kurzusa 2878 forinton új csúcsra ért a hét elején.
Az OTP papírjai eközben 0,4 százalékkal kerültek feljebb, 41 960 forintra. A Mol árfolyama fél százalékkal 4974 forintig csúszott vissza, a Richter pedig 0,2 százalékkal 12 920 forintra ereszkedett.