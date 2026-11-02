Megállíthatatlan a forint ereje: a dollárt és a zlotyt is lekörözte, megadta magát az euró is – eddig nem látott magaslatra ért a Magyar Telekom

A közel-keleti tárgyalások keltette remények és az Apple-jelentéshez fűzött megelőlegezett befektetői bizalom nyomán pozitív hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken hétfőn. A forint nagy erősödést mutatott délelőtt, a hazai börze is tartja a lépést a nyugati indexekkel, a Magyar Telekom pedig szárnyal a hét közepén érkező gyorsjelentés előtt.

Forint- és Magyar Telekom-ralit hozott az új hét / Fotó: Vémi Zoltán

A forintnak hátszelet adott a nemzetközi piaci hangulat javulása, amit az olajárak jelentős, 4,5 százalékos lefordulása is támogat a hét elején. A Brent hordónkénti jegyzése 108,4 dollárra, a WTI kuzusa 99,3 dollárra zuhant, ahogy az amerikai-iráni háború lezárására tett diplomáciai kísérletek ismét előtérbe kerültek.

Szárnyakat kapott a forint

A hazai fizetőeszköz 0,4 százalékot erősödött az euróhoz képest délután fél egyig. A közös európai pénzt így már a 365-ös szint alatt, 364,6 forinton váltják.