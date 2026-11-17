Felvásárlási hírre lőtt ki a Richter, az OTP és a többi blue chip viszont esik – a forint erősen várja Varga Mihályék döntését
A technológiai szektor és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályok miatt óvatos hangulat jellemezheti a keddi tőzsde kereskedést, amíg a befektetők az Nvidia gyorsjelentésére várnak. Itthon az MNB kamatdntése és kommunikációja adhat új impulzust a forintnak.
A pesti tőzsdén borúsan indult a nap, a BUX index 0,4 százalékos mínuszban, 146 436 ponton rajtolt.
A vezető magyar érszvények közül az ausztrál Mayne Pharma felvásárlására vonatkozó szándékát bejelentő Richter kurzusa 0,7 százalékkal 13 800 forintra erősödött a piacnyitáskor.
A többi blue chip ugyanakkor lefelé vette az irányt. A OTP árfolyama 1,2 százalékkal 41 330 forintra esett.
A Mol jegyzése 0,6 százalékkal 4900 forintra csökkent.
A Magyar Telekom papírjai pedig fél százalékkal 2 994 forintra ereszkedtek.
A kisebb méretű társaságok közül a Rába indított a legjobban, 2,3 százalékos emelkedéssel, míg a Megakrán részvényei több mint hat százalékot zuhantak.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint erősödéssel hangulódott reggel a jegybank kora délutáni kamatdöntésére, minden fronton javítva kissé pozícióin.
Az euró jegyzése 0,1 százalékkal ereszkedett a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam ezzel letörte a 364-es szintet.
A dollárhoz képest ugyanennyit erősödött a hazai fizetőeszköz kilenc óráig, a zöldhsút így kereken 331 forinton váltják.
A svájci frank és az angol font ugyancsak 0,1 százalékkal lett olcsóbb ezzel párhuzamsan.
A régiós devizákkal szemben is hasonló előnyből indul a nap, a cseh korona és a lengyel zloty egységéért is 0,1 százalékkal kérnek kevesebbet.
Az MNB várhatóan 5,5 százalékon tartja ma az iránadó kamatlábat, a monetáris politika várható irányára vonatkozó jegyankári üzenetek ugyanakkor így is megmozgathatják az árfolyamot. Emellett a nemzetközi hangulat, és az energiaárak alakulása is befolyásolhatja a kereskedést.