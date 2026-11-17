A technológiai szektor és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályok miatt óvatos hangulat jellemezheti a keddi tőzsde kereskedést, amíg a befektetők az Nvidia gyorsjelentésére várnak. Itthon az MNB kamatdntése és kommunikációja adhat új impulzust a forintnak.

Lefelé vette az irányt a tőzsde, a forint erősen kezdett kedden / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A pesti tőzsdén borúsan indult a nap, a BUX index 0,4 százalékos mínuszban, 146 436 ponton rajtolt.

A vezető magyar érszvények közül az ausztrál Mayne Pharma felvásárlására vonatkozó szándékát bejelentő Richter kurzusa 0,7 százalékkal 13 800 forintra erősödött a piacnyitáskor.