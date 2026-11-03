Csúcsról csúcsra ugrál a Magyar Telekom, a forintnak egyelőre nincs jó napja
Az Apple sem tudta meggyőzni a technológiai és az MI-szektor értékeltsége miatt aggódó befektetőket, miközben a közel-keleti konfliktus is újabb kedvezőtlen fordulatot vett. A befektetők így borús hangulatban várják az amerikai félidős választások eredményét kedden. A forint hét eleji erősödése elakadt, és a pesti tőzsdén is az eladók vannak többségben, csupán a Magyar Telekom kurzusa tört ki a csúcsdöntés után.
Elgyengült a forint, az amerikai voksolás hozhat még nagyobb mozgást
A forint a reggeli iránykeresést követően viszonylag szűk sávba állt be az euróval szemben, a közös európai pénz jegyzése 364,7 és 365,2 között mozgott a nap első felében. Nem sokkal 12:15 előtt 364,8 forinton váltják az eurót, ami 0,2 százalékos drágulást jelent.
A dollárhoz képest 0,3 százalékot veszített értékéből a hazai valuta, a keresztárfolyam ezzel már a 326,4-es szinten jár.
A régiós pénzek tartják csekély előnyüket a magyarral szemben: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal kerül többe.
Az Erste kommentárja szerint az Iránra irányuló újabb amerikai csapások nyomán felfelé korrigáló olajár gátja lehet a forint folytatódó erősödésének. A nap kiemelt eseménye az amerikai félidős választás lesz, melynek eredménye az euró/dollár árfolyamának, illetve a befektetői várakozásnak az alakulásán keresztül a forintpiacra is hathat.
Borús a hangulat a tőzsdéken, itthon a Magyar Telekomot veszik a kereskedők
Az európai tőzsdéken az eladók vannak többségben, a legnagyobb nyugati indexek közül
- a frankfurti DAX 0,6 százalékos,
- a londoni FTSE 100 fél százalékos,
- a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékos mínusznál jár.
A hazai börze is köeti a nemzetközi trendeket. A BUX 0,4 százalékkal került lejjebb a nap első felében, 144 730 pontig. A magyar blue chipek felmásan teljesítenek.
A Magyar Telekom a tegnapi csúcsdöntést követően is folytatja menetelését, az árfolyam 0,3 százalékkal 2884 forintig emelkedett. A távközlési társaság holnap rekordprofitról számolhat be a harmadik negyedévre vonatkozó elemzői konszenzus alapján.
A felpattanó olajáraknak is köszönhetően jó formában van kedden a Mol is, melynek kurusa 0,8 százalékkal 4988 forintra erősödött.
Az OTP ugyanakkor 1,2 százalékot veszített piaci értékéből, a bankpapírral 41 370 forinton kereskednek cikkünk írásakor.
A Richter részvényei eközben 0,6 százalékkal kerültek lejjebb, 12 920 forintra.
A teljes hazai mezőnyből a DM Ker teljesít legjobban 5,7 százalékos ralival, a legnagyobb, 18 százalékos zuhanást pedig a Pensum szenvedte el.
Kora délutánig meglehetősen gyér, alig több mint négy milliárd forintos forgalomban cseréltek tulajdonost a pesti tőzsde részvényei.