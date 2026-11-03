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Csúcsról csúcsra ugrál a Magyar Telekom, a forintnak egyelőre nincs jó napja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Továbbra is pesszimista hangulat uralja az európai piacokat, a tőzsdei esést itthon a BUX is követi. A Magyar Telekom és a Mol tartja a lelket a hazai börzén, a forint a gyenge oldalon várja az amerikai félidős választások eredményét.
K. T.
2026.11.03, 12:33
Frissítve: 2026.11.03, 13:15
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Az Apple sem tudta meggyőzni a technológiai és az MI-szektor értékeltsége miatt aggódó befektetőket, miközben a közel-keleti konfliktus is újabb kedvezőtlen fordulatot vett. A befektetők így borús hangulatban várják az amerikai félidős választások eredményét kedden. A forint hét eleji erősödése elakadt, és a pesti tőzsdén is az eladók vannak többségben, csupán a Magyar Telekom kurzusa tört ki a csúcsdöntés után.

forint, euró, dollár, tőzsde,
Elakadt a forint erősödése, az euró és a dollár is lehagyta a magyar pénzt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Elgyengült a forint, az amerikai voksolás hozhat még nagyobb mozgást

A forint a reggeli iránykeresést követően viszonylag szűk sávba állt be az euróval szemben, a közös európai pénz jegyzése 364,7 és 365,2 között mozgott a nap első felében. Nem sokkal 12:15 előtt 364,8 forinton váltják az eurót, ami 0,2 százalékos drágulást jelent.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,3 százalékot veszített értékéből a hazai valuta, a keresztárfolyam ezzel már a 326,4-es szinten jár.

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzek tartják csekély előnyüket a magyarral szemben: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal kerül többe.

Az Erste kommentárja szerint az Iránra irányuló újabb amerikai csapások nyomán felfelé korrigáló olajár gátja lehet a forint folytatódó erősödésének. A nap kiemelt eseménye az amerikai félidős választás lesz, melynek eredménye az euró/dollár árfolyamának, illetve a befektetői várakozásnak az alakulásán keresztül a forintpiacra is hathat.

Borús a hangulat a tőzsdéken, itthon a Magyar Telekomot veszik a kereskedők

Az európai tőzsdéken az eladók vannak többségben, a legnagyobb nyugati indexek közül 

  • a frankfurti DAX 0,6 százalékos, 
  • a londoni FTSE 100 fél százalékos, 
  • a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékos mínusznál jár.

A hazai börze is köeti a nemzetközi trendeket. A BUX 0,4 százalékkal került lejjebb a nap első felében, 144 730 pontig. A magyar blue chipek felmásan teljesítenek.

A Magyar Telekom a tegnapi csúcsdöntést követően is folytatja menetelését, az árfolyam 0,3 százalékkal 2884 forintig emelkedett. A távközlési társaság holnap rekordprofitról számolhat be a harmadik negyedévre vonatkozó elemzői konszenzus alapján.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény15:29:38
Árfolyam: 2 904 HUF +28 / +0,96 %
Forgalom: 776 885 500 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A felpattanó olajáraknak is köszönhetően jó formában van kedden a Mol is, melynek kurusa 0,8 százalékkal 4988 forintra erősödött.

 MOL részvény
MOL részvény15:31:08
Árfolyam: 5 030 HUF +80 / +1,59 %
Forgalom: 2 795 902 128 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP ugyanakkor 1,2 százalékot veszített piaci értékéből, a bankpapírral 41 370 forinton kereskednek cikkünk írásakor.

 OTP részvény
OTP részvény15:32:21
Árfolyam: 41 900 HUF +50 / +0,12 %
Forgalom: 6 098 682 370 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter részvényei eközben 0,6 százalékkal kerültek lejjebb, 12 920 forintra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:31:26
Árfolyam: 13 010 HUF +10 / +0,08 %
Forgalom: 712 940 340 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A teljes hazai mezőnyből a DM Ker teljesít legjobban 5,7 százalékos ralival, a legnagyobb, 18 százalékos zuhanást pedig a Pensum szenvedte el.

Kora délutánig meglehetősen gyér, alig több mint négy milliárd forintos forgalomban cseréltek tulajdonost a pesti tőzsde részvényei.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu