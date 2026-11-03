Csúcsról csúcsra ugrál a Magyar Telekom, a forintnak egyelőre nincs jó napja

A régiós pénzek tartják csekély előnyüket a magyarral szemben: a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal kerül többe.

Az Erste kommentárja szerint az Iránra irányuló újabb amerikai csapások nyomán felfelé korrigáló olajár gátja lehet a forint folytatódó erősödésének. A nap kiemelt eseménye az amerikai félidős választás lesz, melynek eredménye az euró/dollár árfolyamának, illetve a befektetői várakozásnak az alakulásán keresztül a forintpiacra is hathat.

Borús a hangulat a tőzsdéken, itthon a Magyar Telekomot veszik a kereskedők

Az európai tőzsdéken az eladók vannak többségben, a legnagyobb nyugati indexek közül

a frankfurti DAX 0,6 százalékos,

a londoni FTSE 100 fél százalékos,

a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékos mínusznál jár.

A hazai börze is köeti a nemzetközi trendeket. A BUX 0,4 százalékkal került lejjebb a nap első felében, 144 730 pontig. A magyar blue chipek felmásan teljesítenek.

A Magyar Telekom a tegnapi csúcsdöntést követően is folytatja menetelését, az árfolyam 0,3 százalékkal 2884 forintig emelkedett. A távközlési társaság holnap rekordprofitról számolhat be a harmadik negyedévre vonatkozó elemzői konszenzus alapján.