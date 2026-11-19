Megtaposták a forintot, a választások óta nem volt ilyen gyenge: durván elszállt az euró és a dollár ára is – az OTP-n ezúttal nem találtak fogást
Nyomott hangulat jellemezte az európai piacokat csütörtökön, a tengernetúlon is lefordultak a meghatározó indexek, miközben a befektetők a történelmi részvénykibocsátást végrehajtó Anthropic kereskedésének indulását várták. A forintot ahéthavi mélypontra ütötték a kereskedők, az erős dollár továbbra is nyomasztja a kurzust. A pesti tőzsde felülteljesítő volt, kisebb pluszban zárt a BUX.
A nyugat-európai részvényindexek egyaránt pirosba borultak,
- a londoni FTSE 100 0,8 százalékkal,
- a frankfurti DAX 0,7 száalékkal,
- a párizsi CAC 40 0,6 százalékkal került lejjebb.
Az amerikai tőzsdéken is az eladók voltak többségben a kereskedés első szakaszában, mielőtt elindult volna az Anthropic minden krábbit elhomályosító IPO-ját követően a kereskedés az AI-fejlesztő papírjaival.
A pesti tőzsdén jobb volt a hangulat, a BUX index szinte egész nap pluszban járt, a zárásra 143 065 pontra érkezett meg a részvénykosár, 0,3 százalékkal feljebb a tegnapi értékéhe képest.
A vezető magyar blue chipek közül az OTP adta a lendületet. A bankrészvény másfél százalékkal 40 600 forintig pattant visza.
A Mol részvényei 1,1 százalékkal 4 754 forintra estek. Csányi Sándor Mol-alelnök szerdán folytatta a kitárazást az olajtársaságból, újabb 73 millió forintot érő pakett eladásával.
A Richter kurzusa 0,7 százalékkal került feljebb, 13 600 forintig.
A több tucat munkavállaló elbocsátását és ezzel párhuzamosan bérfejlesztést bejelentő Magyar Telekom árfolyama megszenvedte ezt a hírt, a részvény 2,6 százalékkal 2862 forintig zuhant.
A hazai parkett forgalma 28 milliárd font volt, amely kissé elmarad a megszokottól.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak felfelé araszoltak a nap során, délután öt órára a Brent 0,3 százalékkal hordónként 92,2 dollárra drágult, a WTI jegyzése pedig 0,6 százalékkal 83,8 dollárra emelkedett.
A forintot nagyon megütötték csütörtökön, az euró jegyzése hosszú idő után a 370-es szint fölé került, több mint héthavi mélypontra nyomva a hazai fizetőeszközt.
A közös európai pénzt a nap elején még 369 forint alatt jegyezték, innen szökött fel a tőzsdezárásra 372,1-ig szaladt fel a kurzus, ami 0,9 százalékos leértékelődést jelent a magyar valuta felől néve.
A dollár is hasonló ralival rukkolt elő, a keresztárfolyam 0,9 százalékkal 339 forintra ugrott.
A régiós devizák is elhúztak a pénzünk mellett: a cseh korona 0,6 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal drágult.
Az Erste kommentárja szerint a forintra továbbra is rosszul hatott, hogy a keddi MNB kamatdöntésen már felmerült a kamatcsökkentés lehetősége. Emellett az erős dollár és az erősödő Fed kamatemelési várakozások érintik még rosszul a forintot – az utóbbi a forint javára szóló kamatkülönbözet várható csökkenése miatt negatív.