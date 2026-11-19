Nyomott hangulat jellemezte az európai piacokat csütörtökön, a tengernetúlon is lefordultak a meghatározó indexek, miközben a befektetők a történelmi részvénykibocsátást végrehajtó Anthropic kereskedésének indulását várták. A forintot ahéthavi mélypontra ütötték a kereskedők, az erős dollár továbbra is nyomasztja a kurzust. A pesti tőzsde felülteljesítő volt, kisebb pluszban zárt a BUX.

Nagyot gyengült csütörtökön a forint, a pesti tőzsde viszont állta a sarat / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A nyugat-európai részvényindexek egyaránt pirosba borultak,

a londoni FTSE 100 0,8 százalékkal,

a frankfurti DAX 0,7 száalékkal,

a párizsi CAC 40 0,6 százalékkal került lejjebb.

Az amerikai tőzsdéken is az eladók voltak többségben a kereskedés első szakaszában, mielőtt elindult volna az Anthropic minden krábbit elhomályosító IPO-ját követően a kereskedés az AI-fejlesztő papírjaival.

A pesti tőzsdén jobb volt a hangulat, a BUX index szinte egész nap pluszban járt, a zárásra 143 065 pontra érkezett meg a részvénykosár, 0,3 százalékkal feljebb a tegnapi értékéhe képest.

A vezető magyar blue chipek közül az OTP adta a lendületet. A bankrészvény másfél százalékkal 40 600 forintig pattant visza.