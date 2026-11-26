Befutott a legújabb jóslat: ennyibe kerülhet egy euró jövőre – nagy ára lehet a forint stabilizálásának
Felfelé módosította az euró árfolyamára vonatkozó jövő évi előrejelzését a Wood&Co a forint elmúlt hetekben mutatott gyengülését követően. A cseh elemzőház a magyar valuta lassabb ütemű felértékelődésére számít, miközben Magyarország az euróbevezetésre készül.
A Commerzbank hét elején közzétett prognózisánál és a Világgazdaság előző héten készített konszenzusánál még így is lényegesen optimistább a Wood 2027-es előrejelzése.
Az euró/forint árfolyamra vonatkozó 2027-es előrejelzésünket 360 forintra módosítottuk a korábbi 340–345-ös szintről, az erőteljesebb felértékelődés várható időpontját pedig 2028-ra halasztottuk
– írták elemzésükben az elemzőcég közgazdászai, Raffaella Tenconi és Alessio Chiesa.
Az euró bevezetéséhez és a forint stabilizáláához reformok kellenek
A Wood szerint Magyarország euróbevezetési terve továbbra is jó eséllyel sikeres lehet, ugyanakkor megjegyezték, hogy a globális hozamemelkedés kevésbé vonzóvá tette a magyar kötvénypiacot.
A forint gyengülő trendjét pedig a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel (FDI) kapcsolatos bizonytalanság tovább fokozta. Ezzel kapcsolatban az új magyar kormány döntését emelték ki, amely bizonyos, külföldi vállalatoknak nyújtott támogatások visszavonásáról határozott.
A Wood elemzői szerint Magyar Péter miniszterelnök kormánya a várakozásokat felülmúlva hajtott végre változtatásokat, aminek eredményeként
- csökkent az infláció,
- javult az üzleti hangulat,
- és csökkentek a kötvényhozamok.
A forint stabilizálásához ugyanakkor elengedhetetlen lesz a jövő évre tervezett reformok végrehajtása
– figyelmeztettek a szakértők.
A Commerzbank szerint visszatérhet a 400-as euró
A hét elején ennél sokkal borúsabb prognózist és a Woodéhoz képest ellentétes pályaívet vetített előre a Commerzbank, amely szerint ismét elérheti a 400 forintos szintet az euró árfolyama a következő években.
A német nagybank elemzője, Tatha Ghose úgy látja, hogy a magyar fizetőeszköz 2027-ben fokozatos gyengülésnek indulhat, és 2028-ra visszatérhet a korábban már látott árfolyamszint. Mindez annak ellenére következhet be, hogy Magyarország Európai Unióhoz való közeledése továbbra is kedvezően hat a hazai pénzügyi eszközök megítélésére.
A bank arra figyelmeztet, hogy a politikai bizalom önmagában nem elegendő a forint tartós erősödéséhez. A következő évben a költségvetés rendbetétele és a gazdasági reformok végrehajtása komoly próbatétel elé állíthatja a kormányt, miközben az inflációs folyamatok sem feltétlenül alakulnak kedvezően.
VG-konszenzus: 367 forint alatt maradhat az euró jegyzése jövőre
A Világgazdaság elemzői konszenzusa – amiben a Wood és a Commerzbank várakozása értelemszerűen nem szerepel – 366,5 forintos átlagos euróárfolyamot jósol 2027-re, azaz nagyjából a jelenlegi kurzus közelébe várják a kurzust. A cseh Akcenta kivételével a CIB, az Equilor, az Erste, az ING sem számítanak jövőre nagy mozgásra.
Az Equilor például 2027 végére 365 forintos eurót vár, míg az ING előrejelzése szerint az árfolyam jövőre jellemzően a 350 és 370 forint közötti sávban mozoghat, az év végén pedig 360 forint körül alakulhat.
Csütörtök délután 15 órakor az eurót 0,1 százalékkal drágábban, 372,2 forinton jegyezték, míg a dollárhoz képest 0,05 százalékot javítani tudott napon belül a hazai fizetőeszköz. Az amerikai pénz egységét 338,7 forinton váltják.