Felfelé módosította az euró árfolyamára vonatkozó jövő évi előrejelzését a Wood&Co a forint elmúlt hetekben mutatott gyengülését követően. A cseh elemzőház a magyar valuta lassabb ütemű felértékelődésére számít, miközben Magyarország az euróbevezetésre készül.

A Wood&Co 360 forintos euróárfolyamra sztámít 2027-ben / Fotó: Vémi Zoltán

A Commerzbank hét elején közzétett prognózisánál és a Világgazdaság előző héten készített konszenzusánál még így is lényegesen optimistább a Wood 2027-es előrejelzése.

Az euró/forint árfolyamra vonatkozó 2027-es előrejelzésünket 360 forintra módosítottuk a korábbi 340–345-ös szintről, az erőteljesebb felértékelődés várható időpontját pedig 2028-ra halasztottuk

– írták elemzésükben az elemzőcég közgazdászai, Raffaella Tenconi és Alessio Chiesa.

Az euró bevezetéséhez és a forint stabilizáláához reformok kellenek

A Wood szerint Magyarország euróbevezetési terve továbbra is jó eséllyel sikeres lehet, ugyanakkor megjegyezték, hogy a globális hozamemelkedés kevésbé vonzóvá tette a magyar kötvénypiacot.

A forint gyengülő trendjét pedig a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel (FDI) kapcsolatos bizonytalanság tovább fokozta. Ezzel kapcsolatban az új magyar kormány döntését emelték ki, amely bizonyos, külföldi vállalatoknak nyújtott támogatások visszavonásáról határozott.

A Wood elemzői szerint Magyar Péter miniszterelnök kormánya a várakozásokat felülmúlva hajtott végre változtatásokat, aminek eredményeként

csökkent az infláció,

javult az üzleti hangulat,

és csökkentek a kötvényhozamok.

A forint stabilizálásához ugyanakkor elengedhetetlen lesz a jövő évre tervezett reformok végrehajtása

– figyelmeztettek a szakértők.

A Commerzbank szerint visszatérhet a 400-as euró

A hét elején ennél sokkal borúsabb prognózist és a Woodéhoz képest ellentétes pályaívet vetített előre a Commerzbank, amely szerint ismét elérheti a 400 forintos szintet az euró árfolyama a következő években.

A német nagybank elemzője, Tatha Ghose úgy látja, hogy a magyar fizetőeszköz 2027-ben fokozatos gyengülésnek indulhat, és 2028-ra visszatérhet a korábban már látott árfolyamszint. Mindez annak ellenére következhet be, hogy Magyarország Európai Unióhoz való közeledése továbbra is kedvezően hat a hazai pénzügyi eszközök megítélésére.