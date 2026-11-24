A régiós devizákhoz képest is vegyes teljesítményt mutat a pénzünk: a cseh korona 0,2 százalékkal dágul, a lengyel zloty viszont 0,15 százalékkal kevesebbe kerül.

Az Erste kommentárjában attól ír, a forintpiac megnyugvását segítette az MNB-alelnök Kurali Zoltán tegnapi megzsólalása is, amely alapján egyelőre úgy tűnik, nem lesz kamatcsökkentés. Kurali egy tagnapi interjúban arról beszélt, hogy a globális piaci kockázati hangulat jelentősen romlott azóta, hogy a jegybank múlt héten felvetette a monetáris enyhítés lehetőségét, a forint árfolyam-ingadozása pedig túlzott mértékű volt. Ugyanakkor a költségvetési konszolidáció, az euróbevezetési törekvések és a bérmegállapodás érdemben javíthatják Magyarország kockázati megítélését, ami azonban csak fokozatosan, idővel jelenhet meg az MNB kamatpolitikájában.

Az Erste szerint a heti hazai makronaptár lényegében üres, így a forint mozgását így leginkább a nemzetközi hangulat befolyásolhatja.

Európa tőzsdéin nincs már nyoma az Nvidia-vezér visszatérése kiváltotta hurráoptimizmusnak. A legnagyobb nyugati részvénykosarak közül

a frankfurti DAX 0,7 százalékkal került lejjebb,

a londoni FTSE 100 0,15 százalékkal ereszkedik,

a párizsi CAC 40 pedig oldalazik.

A pesti tőzsdén is az eladók kerekedtek felül, a BUX index 0,65 százalékos eséssel fordult ráa kereskedési idő második felére.

A hazai nagypapírok közül az OTP teljesít a leggyengébben, 1,4 százalékos zuhanással. A Mol kurzusa 1,2 százalékkal csökkent ezzel párhuzamosan.