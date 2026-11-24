Kétarcú a forint: a dollárt lehagyta, az euró viszont ismét a 370-es ajtón kopog – a tőzsdékről elillant az optimimus, az OTP szenved a legjobban
Elillant a reggeli optimizmus a piacokról kedd délutánra, az európai tőzsdéken és a hazai börén is mínuszba fordultak az indexek. A forint hétfői raliját követően korrekciót láthatunk.
A hazai fizetőeszköz számottevően gyengült az euróhoz képest délután egy órára. A napot 0,2 százalékos korrigálással nyitó forint hátránya 0,34 százalékosra nőtt az európai pénzzel összevetve. A keresztárfolyam ezzel alulról súrolja a 370-es szintet.
A régiós devizákhoz képest is vegyes teljesítményt mutat a pénzünk: a cseh korona 0,2 százalékkal dágul, a lengyel zloty viszont 0,15 százalékkal kevesebbe kerül.
Az Erste kommentárjában attól ír, a forintpiac megnyugvását segítette az MNB-alelnök Kurali Zoltán tegnapi megzsólalása is, amely alapján egyelőre úgy tűnik, nem lesz kamatcsökkentés. Kurali egy tagnapi interjúban arról beszélt, hogy a globális piaci kockázati hangulat jelentősen romlott azóta, hogy a jegybank múlt héten felvetette a monetáris enyhítés lehetőségét, a forint árfolyam-ingadozása pedig túlzott mértékű volt. Ugyanakkor a költségvetési konszolidáció, az euróbevezetési törekvések és a bérmegállapodás érdemben javíthatják Magyarország kockázati megítélését, ami azonban csak fokozatosan, idővel jelenhet meg az MNB kamatpolitikájában.
Az Erste szerint a heti hazai makronaptár lényegében üres, így a forint mozgását így leginkább a nemzetközi hangulat befolyásolhatja.
Európa tőzsdéin nincs már nyoma az Nvidia-vezér visszatérése kiváltotta hurráoptimizmusnak. A legnagyobb nyugati részvénykosarak közül
- a frankfurti DAX 0,7 százalékkal került lejjebb,
- a londoni FTSE 100 0,15 százalékkal ereszkedik,
- a párizsi CAC 40 pedig oldalazik.
A pesti tőzsdén is az eladók kerekedtek felül, a BUX index 0,65 százalékos eséssel fordult ráa kereskedési idő második felére.
A hazai nagypapírok közül az OTP teljesít a leggyengébben, 1,4 százalékos zuhanással. A Mol kurzusa 1,2 százalékkal csökkent ezzel párhuzamosan.
A Richter és a Magyar Telekom árfolyama ezzel szemben emelkedni tudott: a gyógyszerészvény 0,7 százalékkal, a távközlési papír pedig fél százalékkal lépett feljebb.