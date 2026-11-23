A régiós devizák közül a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste devizapiaci kommentárja szerint a hangulat javulásában szerepet játszhatott a Moody’s kedvező péntek esti döntése, illetve a nemzetközi devizapiacon mutatkozó kisebb dollárgyengülés.

A héten szinte teljesen üres a hazai makronaptár. A forintárfolyam mozgásait így leginkább a nemzetközi hangulat befolyásolja majd, egy esetleges gyors javulás után valószínűleg tudna tovább korrigálni a forint is. Mindenesetre a hazai deviza újfent megmutatkozó volatilitása miatt nem várunk kamatcsökkentést az MNB részéről decemberben

– hangsúlyozzák a bankház elemzői.

Az európai tőzsdéken jó a hangulat, a nagy nyugati indexek számottevő emelkedéssel fordultak rá a délutánra. A frankfurti DAX 0,9 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,6 százalékkal került feljebb.

Itthon is a vevők vannak többségben, noha a BUX is lejjebb adta a nap eleji lendületét. A magyar részvénykosár 0,3 százalékkal feljebb, 138 100 pont környékén jár.

A hazai blue chipek közül az OTP és a Mol fej-fej mellett, 0,8 százalékkal emelkedik.