Fogy a forint előnye, ismét közelbe került a 373-as euró és a 340-es dollár
A reggeli felpattanást követően valamelyest alább hagyott a piaci korrekció a forint piacán és a pesti tőzsdén is. Az előző héten, az általánosan pesszimista nemzetközi hangulatban megtépázott hazai eszközök ezzl együtt továbbra is erősödést mutatnak hétfőn.
A hazai fizetőszköz lendülete mérséklődött a nap derekához érve. A forint euróval szembenni, reggeli 0,7 százalékos előnye 0,4 százalékra szelidült, cikkünk írásakor a 372,5-ös zsinten jegyzik a közös európai fizetőeszközt.
A dollárral szembeni egy százalékos raliból is visszavett a magyar valuta: délben 0,3 százalékal olcsóbban, 339,8 forinton váltják a zöldhasút.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.
Az Erste devizapiaci kommentárja szerint a hangulat javulásában szerepet játszhatott a Moody’s kedvező péntek esti döntése, illetve a nemzetközi devizapiacon mutatkozó kisebb dollárgyengülés.
A héten szinte teljesen üres a hazai makronaptár. A forintárfolyam mozgásait így leginkább a nemzetközi hangulat befolyásolja majd, egy esetleges gyors javulás után valószínűleg tudna tovább korrigálni a forint is. Mindenesetre a hazai deviza újfent megmutatkozó volatilitása miatt nem várunk kamatcsökkentést az MNB részéről decemberben
– hangsúlyozzák a bankház elemzői.
Az európai tőzsdéken jó a hangulat, a nagy nyugati indexek számottevő emelkedéssel fordultak rá a délutánra. A frankfurti DAX 0,9 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal, a londoni FTSE 100 0,6 százalékkal került feljebb.
Itthon is a vevők vannak többségben, noha a BUX is lejjebb adta a nap eleji lendületét. A magyar részvénykosár 0,3 százalékkal feljebb, 138 100 pont környékén jár.
A hazai blue chipek közül az OTP és a Mol fej-fej mellett, 0,8 százalékkal emelkedik.
A bankpapír 38 750 forintra, az olajrészvény 4588 forintra drágult.
A Richter kurzusa 0,1 százalékkal 13 300 forintra került feljebb, a Magyar Telekom kilóg a sorból 0,8 százalékos eséssel.
A távközlési cég árfolyama 2846 forintig csúszott vissza.
A teljes mezőnyben az Őrmester teljesít a legjobban hat százalék feletti ralival, míg az ellenkező póluson, a Pensum kurzusa 8,4 százalékkal zuhant.