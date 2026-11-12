Megtalálta az irányt a forint, a Richter lendülete húzza a tőzsdét, az OTP és a Mol viszont gyengül
Jó a hangulat az európai pénz- és tőkepiacokon csütörtökön. Az európai és a hazai részvényindexek is emelkednek, itthon a Richter viszi a prímet. A forint piacán is óvatos optimizmus jellemzi a kereskedést.
A hazai fizetőeszköz a fontosabb devizákkal szemben megtartotta reggel megszerzett kisebb előnyét délután egy órához közeledve is.
Az euró jegzése 0,1 százalékkal ereszkedett, 364,3 forintra.
A dollár 328,6 forintra ereszkedett, 0,1 százalékos mértékben.
A régiós devizákkal összevetve vegyesebb a kép: a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe, míg a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágul.
A forint árfolyamának alakulását továbbra is elsősorban a dollár erősödésével és a tovább emelkedő Fed kamatvárakozásokkal összefüggő nemzetközi környezet magyarázza leginkább az Erste szerint . A dollár jelentős erősödésének fényében a forint gyengülése még visszafogott is volt, mutatva a relatíve még mindig magas jegybanki alapkamat támogató szerepét. A 5,50 százalékos magyar jegybanki alapkamatszint várhatóan jövő kedden sem változik majd.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az európai tőzsdéken jó hangulatban zajlik a kereskedés, a befektetők körében enyhültek a technológiai szektorral kapcsolatos ellenérzések.
A meghatározó nyugati indexek közül a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal erősödött, míg a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb.
A pesti tőzsde is követi a nemzetközi trendet, a BUX index 0,4 százalékkal 147 135 ponta erősödött. A blue chip részvények felemásan teljesítenek. A piacot az Eli Lilly-megállapodásra felpattanó Richter húzza. A gyógyszerrészvény a nap eleji csúcsdöntést követően visszább vett ugyan, de koradélután is 2,4 százalékos pluszban, 13 460 forinton jár a kurzus.
A Magyar Telekom is jól szerepel ma, 1,4 százalékkal 2 962 forintra drágult a távközlési papír.
Az OTP és a Mol ellenben gyengélkedik. A vezető bankrészvény 42 360 forintig csúszott vissza, 0,3 százalékkal.
Az olajtársaság árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb, 4 916 forintig.
A Budapesti Értéktőzsdén 10,3 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a magyar részvénekkel.