Megtalálta az irányt a forint, a Richter lendülete húzza a tőzsdét, az OTP és a Mol viszont gyengül

A régiós devizákkal összevetve vegyesebb a kép: a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe, míg a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágul.

A forint árfolyamának alakulását továbbra is elsősorban a dollár erősödésével és a tovább emelkedő Fed kamatvárakozásokkal összefüggő nemzetközi környezet magyarázza leginkább az Erste szerint . A dollár jelentős erősödésének fényében a forint gyengülése még visszafogott is volt, mutatva a relatíve még mindig magas jegybanki alapkamat támogató szerepét. A 5,50 százalékos magyar jegybanki alapkamatszint várhatóan jövő kedden sem változik majd.

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Az európai tőzsdéken jó hangulatban zajlik a kereskedés, a befektetők körében enyhültek a technológiai szektorral kapcsolatos ellenérzések.

A meghatározó nyugati indexek közül a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal erősödött, míg a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb.

A pesti tőzsde is követi a nemzetközi trendet, a BUX index 0,4 százalékkal 147 135 ponta erősödött. A blue chip részvények felemásan teljesítenek. A piacot az Eli Lilly-megállapodásra felpattanó Richter húzza. A gyógyszerrészvény a nap eleji csúcsdöntést követően visszább vett ugyan, de koradélután is 2,4 százalékos pluszban, 13 460 forinton jár a kurzus.