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Megtalálta az irányt a forint, a Richter lendülete húzza a tőzsdét, az OTP és a Mol viszont gyengül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken, itthon a gyógyszergyártó teljesít legjobban. A forint a dollárral és az euróval szemben is stabilan tartja előnyét.
K. T.
2026.11.12, 12:58
Frissítve: 2026.11.12, 13:29
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Jó a hangulat az európai pénz- és tőkepiacokon csütörtökön. Az európai és a hazai részvényindexek is emelkednek, itthon a Richter viszi a prímet. A forint piacán is óvatos optimizmus jellemzi a kereskedést.

forint, tőzsde, Richter
A forint és a pesti tőzsde is erősödik, jól húz a Richter / Fotó: GagoDesign

A hazai fizetőeszköz a fontosabb devizákkal szemben megtartotta reggel megszerzett kisebb előnyét délután egy órához közeledve is.

Az euró jegzése 0,1 százalékkal ereszkedett, 364,3 forintra.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár 328,6 forintra ereszkedett, 0,1 százalékos mértékben.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve vegyesebb a kép: a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe, míg a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágul.

A forint árfolyamának alakulását továbbra is elsősorban a dollár erősödésével és a tovább emelkedő Fed kamatvárakozásokkal összefüggő nemzetközi környezet magyarázza leginkább az Erste szerint . A dollár jelentős erősödésének fényében a forint gyengülése még visszafogott is volt, mutatva a relatíve még mindig magas jegybanki alapkamat támogató szerepét. A 5,50 százalékos magyar jegybanki alapkamatszint várhatóan jövő kedden sem változik majd.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az európai tőzsdéken jó hangulatban zajlik a kereskedés, a befektetők körében enyhültek a technológiai szektorral kapcsolatos ellenérzések.

A meghatározó nyugati indexek közül a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal erősödött, míg a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb.

A pesti tőzsde is követi a nemzetközi trendet, a BUX index 0,4 százalékkal 147 135 ponta erősödött. A blue chip részvények felemásan teljesítenek. A piacot az Eli Lilly-megállapodásra felpattanó Richter húzza. A gyógyszerrészvény a nap eleji csúcsdöntést követően visszább vett ugyan, de koradélután is 2,4 százalékos pluszban, 13 460 forinton jár a kurzus.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:28:21
Árfolyam: 13 460 HUF +310 / +2,3 %
Forgalom: 7 130 664 250 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom is jól szerepel ma, 1,4 százalékkal 2 962 forintra drágult a távközlési papír.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény15:28:25
Árfolyam: 2 966 HUF +46 / +1,55 %
Forgalom: 1 245 680 020 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP és a Mol ellenben gyengélkedik. A vezető bankrészvény 42 360 forintig csúszott vissza, 0,3 százalékkal.

 OTP részvény
OTP részvény15:28:56
Árfolyam: 42 140 HUF -360 / -0,85 %
Forgalom: 4 902 054 920 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajtársaság árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb, 4 916 forintig.

 MOL részvény
MOL részvény15:28:28
Árfolyam: 4 852 HUF -98 / -2,02 %
Forgalom: 1 405 572 386 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Budapesti Értéktőzsdén 10,3 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a magyar részvénekkel.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu