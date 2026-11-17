Elillant a forint ereje Varga Mihályék megszólalása előtt – az OTP esik, riválisa száguld a tőzsdén
Nyomás alá kerültek kedden az európai tőkeőiacok, a rossz hangulat a pesti tőzsdén is érezhető volt délelőtt. A befektetők az Nvidia amerikai piaczárás után érkező negyedéves számait várják, a forint pedig a kora délutáni MNB kamatdöntésre fókuszál.
A hazai fizetőeszköz számára kedvezően indult a keddi kereskedés, kilenc órára egyaránt 0,1 százalékos előnybe került az összes meghatározó devizával szemben. A nap derekára azonban elfogyott a forint lendülete, a kereskedés iránya is megfordult, amiben az ismét felfelé induló olaj- és gázárak is szerepet játszhattak, csakúgy, mint a rövid pihenőt követően ismét erősödő dollár.
Az euró jegyzése a kora reggeli 363,9-es szintről egészen a 365-ös szint fölé emelkedett a délelőtt folyamán, a nap második felére ennél valamivel alacsonyabban, 364,8 forinton fordult rá a közös európai fizetőeszköz. Ez 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.
A dollárhoz képest 0,15 százalékot rontott a magyar valuta, a keresztárfolyam 331-ről 331,95 forintig szaladt fel.
A régiós devizákkal szembeni erősödését is leadta a forint, a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal drágább cikkünk írásakor.
Az európai börzéken rossz a hangulat, a nagy nyugat-európai részvényindexek közül a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,7 százalékot, a londoni FTSE pedig 0,6 százalékot esett.
A pesti tőzsdén is az eladók vannak többségben: a BUX index fél százalékkal került lejjebb 12 óráig, a vezető rézvénykosár így 146 140 pont környékén jár.
A magyar blue chipek felemásan teljesítenek. A piacot leginkább az OTP húzza lefelé 1,2 százalékos eséssel, de a Richter ausztrál cégfelvásárlásának híre sem sokáig támasztotta a gyógyszergyártó kurzusát, ami 0,7 százalékot ereszkedett.
A Mol papírjai ellenben fél százalékot erősödtek, miután az olajpiacon is felfelé indultak a jegyések. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos plusznál jár.
Az MBH Bank részvényei három százalékkal lőttek ki a pénzintézet reggel közzétett gyorsjelentésére. A nap eddigi legnagyobb hazai vesztese a Megakrán 7,3 százalékos zuhanással.