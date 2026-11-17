Nyomás alá kerültek kedden az európai tőkeőiacok, a rossz hangulat a pesti tőzsdén is érezhető volt délelőtt. A befektetők az Nvidia amerikai piaczárás után érkező negyedéves számait várják, a forint pedig a kora délutáni MNB kamatdöntésre fókuszál.

Gyengül a forint az MNB döntése előtt, a tőzsdéken is rossz a hangulat / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz számára kedvezően indult a keddi kereskedés, kilenc órára egyaránt 0,1 százalékos előnybe került az összes meghatározó devizával szemben. A nap derekára azonban elfogyott a forint lendülete, a kereskedés iránya is megfordult, amiben az ismét felfelé induló olaj- és gázárak is szerepet játszhattak, csakúgy, mint a rövid pihenőt követően ismét erősödő dollár.

Az euró jegyzése a kora reggeli 363,9-es szintről egészen a 365-ös szint fölé emelkedett a délelőtt folyamán, a nap második felére ennél valamivel alacsonyabban, 364,8 forinton fordult rá a közös európai fizetőeszköz. Ez 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.