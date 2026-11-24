Az Nvidia élére visszatérő Jensen Huang megmentette az előző héten mélyrepülésbe kezdő piacokat, a hétfői kereskedés hurráuptimizmusa hatalmas felpattanást eredményezett. Az elmúlt napok tőzsdei hullámvasútját követően kedden reggel is lendületben maradtak a hazai részvények, míg a forint kissebb gyengüléssel pihent rá az előző napi ralira.

Lendületben a pesti tőzsde, a forint viszont kiengedett kedd reggel / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A pesti tőzsdén reggel is folytatódott a jó hangulat, a BUX index 0,7 százalékkal 141 285 pontra ugrott a nyitáskor.

A magyar blue chipek közül az OTP kurzusa fél százalékkal 40 260 forintra erősödött.