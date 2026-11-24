Kitart a jó hangulat a pesti tőzsdén, a Magyar Telekom kilőtt a rajtkor – a forint rápihent az Nvidia-ralira
Az Nvidia élére visszatérő Jensen Huang megmentette az előző héten mélyrepülésbe kezdő piacokat, a hétfői kereskedés hurráuptimizmusa hatalmas felpattanást eredményezett. Az elmúlt napok tőzsdei hullámvasútját követően kedden reggel is lendületben maradtak a hazai részvények, míg a forint kissebb gyengüléssel pihent rá az előző napi ralira.
A pesti tőzsdén reggel is folytatódott a jó hangulat, a BUX index 0,7 százalékkal 141 285 pontra ugrott a nyitáskor.
A magyar blue chipek közül az OTP kurzusa fél százalékkal 40 260 forintra erősödött.
A Mol papírjai 0,3 százalékkal drágultak, 4650 forintig.
A Richter árfolyama 1,3 százalékkal 13 420 forintra pattant fel.
A Magyar Telekom részvényei 1,3 százalékkal 2878 forintra ugrottak.
A csökkenő árbevételről és ötödével zsugorodó adózott nyereségről jelentő ANY Biztonsági Nyomda tegnap zárás utáni idközi beszámolójára 2,1 százalékos csökkenéssel reagált a nyomdarészvény.
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A forint is nyertese volt a tegnapi piaci fordulatnak, a jelentős erősödést követően kedd reggel némileg kieresztett a hazai valuta a főb devizákal szemben.
Az euró jegyése 0,3 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitásra, 369,6 forintig.
A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a magyar pénz, a váltási árfolyam 338,9 forintig araszolt feljebb.
A régiós devizákkal összevetve is kisebb gyengülés látható: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,05 száalékkal drágult.
Az általános piaci hangulat mellett az elergiaárak alakulása, valamint a hozamvárakoások és a jegybanki kamatpályák váható alakulása befolyásolhatja a forint árfolyamát. A dollár mozgásán keresztül a holnapi, amerikai inflációs adat is fontos piacmozgató tényező lehet.